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استقالة وزراء في حكومة الوحدة الوطنية الليبية ويتعهدون بتسليم السلطة للحكومة الجديدة
استقالة وزراء في حكومة الوحدة الوطنية الليبية ويتعهدون بتسليم السلطة للحكومة الجديدة
أعلن وزراء في حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة استقالتهم من مناصبهم واحترمهم للقرار الصادر عن مجلس النواب بتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T00:42+0000
2022-03-10T00:42+0000
أخبار ليبيا اليوم
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بنغازي – سبوتنيك. ووفقاً للبيان مصور حصلت عليه وكالة "سبوتنيك" جاء فيه: "أعلن أنا عبدالفتاح الخوجة وزير الخدمة المدنية في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة ووزير الدولة لشؤون الهجرة احترامي للقرار الصادر عن مجلس النواب الليبي بشأن تكليف السيد فتحي باشاغا برئاسة الحكومة وقرار منح الثقة للحكومة الجديدة".وأكد الوزيران على "التزامهم وتعهدهم وقسمهم أمام مجلس النواب بالالتزام بالإعلان الدستوري وسلامة ليبيا ووحدة أراضيها"، مؤكدين "جاهزية تسليم السلطة فيما يتعلق بوزارة الخدمة المدنية و مهام وزير الدولة لشؤون الهجرة".وقال الوزيران خلال كلمتهما "نتعهد أمام الشعب الليبي بأننا لن نكون مشاركين في إعادة الانقسام السياسي في بلادنا الحبيبة".وأدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا الخميس الماضي في طبرق اليمين الدستورية أمام البرلمان.وقال باشاغا في كلمة أمام مجلس النواب: "سنعمل بكل قوة لدعم العملية الانتخابية وفق الآليات الدستورية المعتمدة بتوافق مجلسي النواب والدولة".يذكر أن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية ( المنتهية ولايتها وفقاُ لقرار البرلمان الليبي) وعد بعدم تسليم السلطة للحكومة الجديدة ، مؤكداً أنه سيسلمها لحكومة منتخبة، أي بعد إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قادمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/الحكومة-الليبية-الجديدة-تؤدي-اليمين-الدستوري-أمام-مجلس-النواب-غدا-الخميس-1059369490.html
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أخبار ليبيا اليوم

استقالة وزراء في حكومة الوحدة الوطنية الليبية ويتعهدون بتسليم السلطة للحكومة الجديدة

00:42 GMT 10.03.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTANرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTAN
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أعلن وزراء في حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة استقالتهم من مناصبهم واحترمهم للقرار الصادر عن مجلس النواب بتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، مؤكدين على تسليم الوزارة للحكومة الجديدة.
بنغازي – سبوتنيك. ووفقاً للبيان مصور حصلت عليه وكالة "سبوتنيك" جاء فيه: "أعلن أنا عبدالفتاح الخوجة وزير الخدمة المدنية في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة ووزير الدولة لشؤون الهجرة احترامي للقرار الصادر عن مجلس النواب الليبي بشأن تكليف السيد فتحي باشاغا برئاسة الحكومة وقرار منح الثقة للحكومة الجديدة".
وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
الحكومة الليبية الجديدة تؤدي اليمين الدستوري أمام مجلس النواب غدا الخميس
2 مارس, 13:36 GMT
وأكد الوزيران على "التزامهم وتعهدهم وقسمهم أمام مجلس النواب بالالتزام بالإعلان الدستوري وسلامة ليبيا ووحدة أراضيها"، مؤكدين "جاهزية تسليم السلطة فيما يتعلق بوزارة الخدمة المدنية و مهام وزير الدولة لشؤون الهجرة".
وقال الوزيران خلال كلمتهما "نتعهد أمام الشعب الليبي بأننا لن نكون مشاركين في إعادة الانقسام السياسي في بلادنا الحبيبة".
وأدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا الخميس الماضي في طبرق اليمين الدستورية أمام البرلمان.
وقال باشاغا في كلمة أمام مجلس النواب: "سنعمل بكل قوة لدعم العملية الانتخابية وفق الآليات الدستورية المعتمدة بتوافق مجلسي النواب والدولة".
يذكر أن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية ( المنتهية ولايتها وفقاُ لقرار البرلمان الليبي) وعد بعدم تسليم السلطة للحكومة الجديدة ، مؤكداً أنه سيسلمها لحكومة منتخبة، أي بعد إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قادمة.
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