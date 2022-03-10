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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220310/الدفاع-الروسية-مزاعم-قصف-مستشفى-ماريوبول-عمل-استفزازي-متكامل-1059737365.html
الدفاع الروسية: مزاعم قصف مستشفى ماريوبول عمل استفزازي متكامل
الدفاع الروسية: مزاعم قصف مستشفى ماريوبول عمل استفزازي متكامل
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مزاعم الجانب الأوكراني المتعلقة بقيام روسيا بقصف مستشفى في ماريوبول هي مجرد استفزاز مدبر بالكامل. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T16:58+0000
2022-03-10T16:58+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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ونوهت الدفاع الروسية إلى أن تحليل تصريحات ممثلي النظام القومي في كييف والمواد المصورة الواردة من المستشفى لا يترك مجالاً للشك، بأن "الضربة الجوية" المزعومة التي وقعت هي استفزاز مدبر بالكامل لتنشيط الروح المعادية لروسيا بين الجماهير الغربية.وشددت الدفاع الروسية، على أن "الطيران لم يضرب أهدافا على الأرض في ماريوبول".وأضاف بيان الوزارة أن القوات المسلحة الروسية تقدمت 10 كيلومترات وسيطرت على مناطق ستيبنو وكرابيفنيتسكو ومالي كريمتشيك ونوفوبيتريكوفا ويالينسكو.وأوضح أن القوات المسلحة الروسية قامت بتدمير نحو 3 آلاف منشأة من البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/الدفاع-الروسية-الهدف-من-الأبحاث-البيولوجية-للبنتاغون-نقل-الجراثيم-عن-طريق-الطيوربين-أوكرانيا-وروسيا-1059702883.html
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الدفاع الروسية: مزاعم قصف مستشفى ماريوبول عمل استفزازي متكامل

16:58 GMT 10.03.2022
© Sputnik . Valeriy Belousovوزارة الدفاع الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الدفاع الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© Sputnik . Valeriy Belousov
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أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مزاعم الجانب الأوكراني المتعلقة بقيام روسيا بقصف مستشفى في ماريوبول هي مجرد استفزاز مدبر بالكامل.
ونوهت الدفاع الروسية إلى أن تحليل تصريحات ممثلي النظام القومي في كييف والمواد المصورة الواردة من المستشفى لا يترك مجالاً للشك، بأن "الضربة الجوية" المزعومة التي وقعت هي استفزاز مدبر بالكامل لتنشيط الروح المعادية لروسيا بين الجماهير الغربية.
وشددت الدفاع الروسية، على أن "الطيران لم يضرب أهدافا على الأرض في ماريوبول".
وجاء في بيان الوزارة: "تم تدمير 2998 منشأة عسكرية نتيجة الضربات ضد منشآت البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا".
وأضاف بيان الوزارة أن القوات المسلحة الروسية تقدمت 10 كيلومترات وسيطرت على مناطق ستيبنو وكرابيفنيتسكو ومالي كريمتشيك ونوفوبيتريكوفا ويالينسكو.
وأوضح أن القوات المسلحة الروسية قامت بتدمير نحو 3 آلاف منشأة من البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.
العلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
الدفاع الروسية: هدف الأبحاث البيولوجية للبنتاغون نقل الجراثيم عن طريق الطيور من أوكرانيا إلى روسيا
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