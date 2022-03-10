https://arabic.sputniknews.com/20220310/الرئيس-الجورجي-السابق-ينهي-إضرابه-عن-الطعام-1059718239.html
الرئيس الجورجي السابق ينهي إضرابه عن الطعام
الرئيس الجورجي السابق ينهي إضرابه عن الطعام
أنهى الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي الإضراب عن الطعام، بعدما قرر إضرابه احتجاجا على تصرقات السلطات الجورجية عند تعرضه للاعتقال فور عودته إلى جورجيا. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T11:41+0000
2022-03-10T11:41+0000
2022-03-10T11:41+0000
جورجيا
ميخائيل ساكاشفيلي
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وكتب ساكاشفيلي على فيسبوك: "تلقيت رسالة من مقاتلين جورجيين يدافعون عن أوكرانيا منذ عام 2014، وأنا فخور جدًا بهم، وأصدقائي يطلبون مني وقف الإضراب عن الطعام والانضمام إلى القتال في أسرع وقت ممكن. نفس الطلب يأتي من ممثلين عن القيادة العليا لأوكرانيا، وأنا على اتصال دائم معهم. لذلك سأقوم بإنهاء الإضراب عن الطعام. الآن نحن بحاجة إلى الصحة والتعبئة الكاملة، والقوة بدلاً من الضعف. يجب أن نحقق النصر في جاهزية كاملة".وكان ساكاشفيلي قد اعتقل في جورجيا، في الأول من أكتوبر / تشرين الأول، في نفس الوقت الذي أضرب فيه عن الطعام. وفي وقت سابق، أدين في قضيتي قتل المصرفي ساندرو جيرغفلياني وضرب النائب فاليري جيلاشفيلي. في الحالة الأولى، حُكم على ساكاشفيلي بالسجن ثلاث سنوات، في الثانية - بستة أعوام. بالإضافة إلى ذلك، فهو متورط في قضايا تفريق تجمع المعارضة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 ، ومذبحة شركة Imedi TV واختلاس أموال من ميزانية الدولة - وما زالت تنظر فيها المحاكم.ترفض السلطات الجورجية إطلاق سراح ساكاشفيلي. قال رئيس الوزراء إيراكلي غاريباشفيلي إن الرئيس السابق سيبقى في السجن لفترة طويلة، وسيقضي فترة ولايته بأكملها.
https://arabic.sputniknews.com/20211119/ساكاشفيلي-يناشد-الولايات-المتحدة-للمساعدة-1050747103.html
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جورجيا, ميخائيل ساكاشفيلي
الرئيس الجورجي السابق ينهي إضرابه عن الطعام
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أنهى الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي الإضراب عن الطعام، بعدما قرر إضرابه احتجاجا على تصرقات السلطات الجورجية عند تعرضه للاعتقال فور عودته إلى جورجيا.
وكتب ساكاشفيلي على فيسبوك: "تلقيت رسالة من مقاتلين جورجيين يدافعون عن أوكرانيا منذ عام 2014، وأنا فخور جدًا بهم، وأصدقائي يطلبون مني وقف الإضراب عن الطعام والانضمام إلى القتال في أسرع وقت ممكن. نفس الطلب يأتي من ممثلين عن القيادة العليا لأوكرانيا، وأنا على اتصال دائم معهم. لذلك سأقوم بإنهاء الإضراب عن الطعام. الآن نحن بحاجة إلى الصحة والتعبئة الكاملة، والقوة بدلاً من الضعف. يجب أن نحقق النصر في جاهزية كاملة".
وكان ساكاشفيلي قد اعتقل في جورجيا، في الأول من أكتوبر / تشرين الأول، في نفس الوقت الذي أضرب فيه عن الطعام
. وفي وقت سابق، أدين في قضيتي قتل المصرفي ساندرو جيرغفلياني وضرب النائب فاليري جيلاشفيلي. في الحالة الأولى، حُكم على ساكاشفيلي بالسجن ثلاث سنوات، في الثانية - بستة أعوام. بالإضافة إلى ذلك، فهو متورط في قضايا تفريق تجمع المعارضة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 ، ومذبحة شركة Imedi TV واختلاس أموال من ميزانية الدولة - وما زالت تنظر فيها المحاكم.
ترفض السلطات الجورجية إطلاق سراح ساكاشفيلي
. قال رئيس الوزراء إيراكلي غاريباشفيلي إن الرئيس السابق سيبقى في السجن لفترة طويلة، وسيقضي فترة ولايته بأكملها.
19 نوفمبر 2021, 07:47 GMT