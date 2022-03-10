عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220310/الرئيس-الجورجي-السابق-ينهي-إضرابه-عن-الطعام-1059718239.html
الرئيس الجورجي السابق ينهي إضرابه عن الطعام
الرئيس الجورجي السابق ينهي إضرابه عن الطعام
أنهى الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي الإضراب عن الطعام، بعدما قرر إضرابه احتجاجا على تصرقات السلطات الجورجية عند تعرضه للاعتقال فور عودته إلى جورجيا. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T11:41+0000
2022-03-10T11:41+0000
جورجيا
ميخائيل ساكاشفيلي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102810/15/1028101511_0:0:1125:633_1920x0_80_0_0_48e093b019c3259cef9611f98531dafe.jpg
وكتب ساكاشفيلي على فيسبوك: "تلقيت رسالة من مقاتلين جورجيين يدافعون عن أوكرانيا منذ عام 2014، وأنا فخور جدًا بهم، وأصدقائي يطلبون مني وقف الإضراب عن الطعام والانضمام إلى القتال في أسرع وقت ممكن. نفس الطلب يأتي من ممثلين عن القيادة العليا لأوكرانيا، وأنا على اتصال دائم معهم. لذلك سأقوم بإنهاء الإضراب عن الطعام. الآن نحن بحاجة إلى الصحة والتعبئة الكاملة، والقوة بدلاً من الضعف. يجب أن نحقق النصر في جاهزية كاملة".وكان ساكاشفيلي قد اعتقل في جورجيا، في الأول من أكتوبر / تشرين الأول، في نفس الوقت الذي أضرب فيه عن الطعام. وفي وقت سابق، أدين في قضيتي قتل المصرفي ساندرو جيرغفلياني وضرب النائب فاليري جيلاشفيلي. في الحالة الأولى، حُكم على ساكاشفيلي بالسجن ثلاث سنوات، في الثانية - بستة أعوام. بالإضافة إلى ذلك، فهو متورط في قضايا تفريق تجمع المعارضة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 ، ومذبحة شركة Imedi TV واختلاس أموال من ميزانية الدولة - وما زالت تنظر فيها المحاكم.ترفض السلطات الجورجية إطلاق سراح ساكاشفيلي. قال رئيس الوزراء إيراكلي غاريباشفيلي إن الرئيس السابق سيبقى في السجن لفترة طويلة، وسيقضي فترة ولايته بأكملها.
https://arabic.sputniknews.com/20211119/ساكاشفيلي-يناشد-الولايات-المتحدة-للمساعدة-1050747103.html
جورجيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102810/15/1028101511_89:0:1034:709_1920x0_80_0_0_bb0261523fc8c963ca31ba56327a6176.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جورجيا, ميخائيل ساكاشفيلي

الرئيس الجورجي السابق ينهي إضرابه عن الطعام

11:41 GMT 10.03.2022
© REUTERS / Serhii Nuzhnenkoالقبض على الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي في كييف، أوكرانيا 5 ديسمبر/ كانون الثاني 2017
القبض على الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي في كييف، أوكرانيا 5 ديسمبر/ كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© REUTERS / Serhii Nuzhnenko
تابعنا عبرGoogle news
أنهى الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي الإضراب عن الطعام، بعدما قرر إضرابه احتجاجا على تصرقات السلطات الجورجية عند تعرضه للاعتقال فور عودته إلى جورجيا.
وكتب ساكاشفيلي على فيسبوك: "تلقيت رسالة من مقاتلين جورجيين يدافعون عن أوكرانيا منذ عام 2014، وأنا فخور جدًا بهم، وأصدقائي يطلبون مني وقف الإضراب عن الطعام والانضمام إلى القتال في أسرع وقت ممكن. نفس الطلب يأتي من ممثلين عن القيادة العليا لأوكرانيا، وأنا على اتصال دائم معهم. لذلك سأقوم بإنهاء الإضراب عن الطعام. الآن نحن بحاجة إلى الصحة والتعبئة الكاملة، والقوة بدلاً من الضعف. يجب أن نحقق النصر في جاهزية كاملة".
وكان ساكاشفيلي قد اعتقل في جورجيا، في الأول من أكتوبر / تشرين الأول، في نفس الوقت الذي أضرب فيه عن الطعام. وفي وقت سابق، أدين في قضيتي قتل المصرفي ساندرو جيرغفلياني وضرب النائب فاليري جيلاشفيلي. في الحالة الأولى، حُكم على ساكاشفيلي بالسجن ثلاث سنوات، في الثانية - بستة أعوام. بالإضافة إلى ذلك، فهو متورط في قضايا تفريق تجمع المعارضة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 ، ومذبحة شركة Imedi TV واختلاس أموال من ميزانية الدولة - وما زالت تنظر فيها المحاكم.
ترفض السلطات الجورجية إطلاق سراح ساكاشفيلي. قال رئيس الوزراء إيراكلي غاريباشفيلي إن الرئيس السابق سيبقى في السجن لفترة طويلة، وسيقضي فترة ولايته بأكملها.
ميخائيل ساكاشفيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2021
ساكاشفيلي يناشد الولايات المتحدة للمساعدة
19 نوفمبر 2021, 07:47 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала