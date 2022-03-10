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https://arabic.sputniknews.com/20220310/رئيس-كوريا-الجنوبية-المنتخب-يتعهد-بـالرد-الحازم-على-أي-سلوك-غير-معقول-من-جارته-الشمالية-1059707552.html
رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يتعهد بـ"الرد الحازم" على أي سلوك "غير معقول" من جارته الشمالية
رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يتعهد بـ"الرد الحازم" على أي سلوك "غير معقول" من جارته الشمالية
تعهد رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يون سيوك-يول، اليوم الخميس، بأن يبقي نافذة الحوار مع بيونغ يانغ "مفتوحة دائما"، متوعدا بالرد "بحزم" على أي سلوك غير قانوني أو... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T09:24+0000
2022-03-10T09:24+0000
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
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وانتخب يون لمنصب الرئيس، في وقت سابق من اليوم، مع أصغر فارق على الإطلاق يبلغ 0.73 نقطة مئوية بينه وبين منافسه الليبرالي لي جيه- ميونغ.وقال يون سيوك-يول في تصريحات ألقاها في مكتبة الجمعية الوطنية غربي سيئول: "سأثق في الناس فقط وأتبع إرادة الشعب"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".وتعهد الرئيس المنتخب بالتعاون السياسي مع أحزاب المعارضة، مضيفا: "سأبتعد عن أي قوى أو أيديولوجيات تهدد الديمقراطية الحرة وألتزم بالفطرة السليمة للشعب في إدارة شؤون الدولة".ووعد "ببناء علاقة ثنائية تقوم على الاحترام المتبادل مع الصين"، والعمل من أجل "علاقة تطلعية مع اليابان".فيما يتعلق بالاقتصاد، وعد الرئيس المنتخب بتحويل الاقتصاد الذي تقوده الحكومة، إلى الاقتصاد الموجه نحو الإنسان من أجل خلق فرص العمل وتعزيز الطبقة الوسطى.
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية

رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يتعهد بـ"الرد الحازم" على أي سلوك "غير معقول" من جارته الشمالية

09:24 GMT 10.03.2022
© AFP 2022 / Jung Yeon-je الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك يول، سئول، كوريا الجنوبية 9 مارس 2022
الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك يول، سئول، كوريا الجنوبية 9 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© AFP 2022 / Jung Yeon-je
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تعهد رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يون سيوك-يول، اليوم الخميس، بأن يبقي نافذة الحوار مع بيونغ يانغ "مفتوحة دائما"، متوعدا بالرد "بحزم" على أي سلوك غير قانوني أو غير معقول من جانب جارته الشمالية.
وانتخب يون لمنصب الرئيس، في وقت سابق من اليوم، مع أصغر فارق على الإطلاق يبلغ 0.73 نقطة مئوية بينه وبين منافسه الليبرالي لي جيه- ميونغ.
وقال يون سيوك-يول في تصريحات ألقاها في مكتبة الجمعية الوطنية غربي سيئول: "سأثق في الناس فقط وأتبع إرادة الشعب"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

ولفت إلى أن "نتائج الانتخابات تشكل دعوة للإصلاح واستعادة العدالة والفطرة السليمة بالإضافة إلى مناشدة الشعب الملحة للقيام بسياسة الوحدة وليس الانقسام".

وتعهد الرئيس المنتخب بالتعاون السياسي مع أحزاب المعارضة، مضيفا: "سأبتعد عن أي قوى أو أيديولوجيات تهدد الديمقراطية الحرة وألتزم بالفطرة السليمة للشعب في إدارة شؤون الدولة".
ووعد "ببناء علاقة ثنائية تقوم على الاحترام المتبادل مع الصين"، والعمل من أجل "علاقة تطلعية مع اليابان".
فيما يتعلق بالاقتصاد، وعد الرئيس المنتخب بتحويل الاقتصاد الذي تقوده الحكومة، إلى الاقتصاد الموجه نحو الإنسان من أجل خلق فرص العمل وتعزيز الطبقة الوسطى.
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