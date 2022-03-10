https://arabic.sputniknews.com/20220310/روسيا-تعيد-بناء-خط-حديدي-يربط-القرم-بأوكرانيا--1059702342.html
روسيا تعيد بناء خط حديدي يربط القرم بأوكرانيا
روسيا تعيد بناء خط حديدي يربط القرم بأوكرانيا
قامت روسيا بإعادة بناء خط السكك الحديدية المتجه من شبه جزيرة القرم إلى مقاطعة خيرسون في أوكرانيا. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T07:37+0000
2022-03-10T07:37+0000
2022-03-10T07:43+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
شبه جزيرة القرم الروسية
أخبار أوكرانيا
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أبلغ النائب ميخائيل شيريميت الذي يمثل القرم في مجلس النواب الروسي (الدوما) وكالة أنباء "سبوتنيك" أن الخط الحديدي العابر لحدود القرم مع مقاطعة خيرسون الأوكرانية الذي فككه متطرفون أوكرانيون في عام 2014 تمت إعادة بنائه.وأضاف أن من الممكن بدء العمل على استئناف حركة سير قطارات الركاب على هذا الخط بشكل كامل بعد تحرير أوكرانيا من سيطرة المتطرفين.وبدأت روسيا عملية تحرير أوكرانيا من سيطرة المتطرفين والنازيين في 24 فبراير/ شباط 2022 تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لوقف اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني وتحرير مدن وبلدات تابعة لهما من قوات الاحتلال.وقد وصلت وحدات من القوات الروسية إلى مقاطعة خيرسون لتعيد فتح القناة التي شيّدها الاتحاد السوفيتي لإيصال إمدادات المياه إلى القرم. وأغلقتها السلطات الأوكرانية لمعاقبة سكان القرم على تصويتهم لصالح استعادة إقليمهم الهوية الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/قطار-مدرع-يحمل-مصريين-ومغاربة-من-أوكرانيا-إلى-روسيا-1059651679.html
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روسيا, شبه جزيرة القرم الروسية, أخبار أوكرانيا
روسيا تعيد بناء خط حديدي يربط القرم بأوكرانيا
07:37 GMT 10.03.2022 (تم التحديث: 07:43 GMT 10.03.2022) تابعنا عبر
قامت روسيا بإعادة بناء خط السكك الحديدية المتجه من شبه جزيرة القرم إلى مقاطعة خيرسون في أوكرانيا.
أبلغ النائب ميخائيل شيريميت الذي يمثل القرم في مجلس النواب الروسي (الدوما) وكالة أنباء "سبوتنيك" أن الخط الحديدي العابر لحدود القرم مع مقاطعة خيرسون الأوكرانية الذي فككه متطرفون أوكرانيون في عام 2014 تمت إعادة بنائه.
وأضاف أن من الممكن بدء العمل على استئناف حركة سير قطارات الركاب على هذا الخط بشكل كامل بعد تحرير أوكرانيا من سيطرة المتطرفين.
وبدأت روسيا عملية تحرير أوكرانيا من سيطرة المتطرفين والنازيين في 24 فبراير/ شباط 2022 تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لوقف اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني وتحرير مدن وبلدات تابعة لهما من قوات الاحتلال.
وقد وصلت وحدات من القوات الروسية إلى مقاطعة خيرسون لتعيد فتح القناة التي شيّدها الاتحاد السوفيتي لإيصال إمدادات المياه إلى القرم. وأغلقتها السلطات الأوكرانية لمعاقبة سكان القرم على تصويتهم لصالح استعادة إقليمهم الهوية الروسية.