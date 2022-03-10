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فلسطين تحتفل بالتطريز الفلسطيني تراثا عالميا لليونسكو

فلسطين تحتفل بالتطريز الفلسطيني تراثا عالميا لليونسكو

احتفلت وزارة الثقافة الفلسطينية، مساء أمس الأربعاء، بتسجيل فن التطريز الفلسطيني بشكل رسمي ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي الإنساني العالمي لدى... 10.03.2022, سبوتنيك عربي

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قال وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف:وأضاف أن "ذات الثوب الذي لبسته الفتاة في المجدل وبيت لحم وبيت دجن وبرير وطبريا وصفد، كانت تلبسه جداتنا في الأماكن ذاتها في استعادة واستمرارية لتاريخ وجودنا الذي لم ينقطع على هذه الأرض".وتابع قائلاً:وأشار أبو سيف إلى أن فلسطين قامت قبل ذلك بتسجيل أكثر من عنصر مشترك مع الدول العربية، وتقدمت في العام 2020 بتسجيل أول عنصر خاص بالفلسطينيين وهو التطريز وفنونه، وتمكنت فعلا من ذلك في نهاية العام الماضي.يذكر أنه في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2021، وخلال الدورة السادسة عشرة للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي، المنعقدة في مقر اليونسكو في باريس، تمت إضافة فن التطريز في فلسطين والممارسات والمهارات والمعرفة والطقوس إلى القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

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