https://arabic.sputniknews.com/20220310/لافروف-كل-ما-يريده-الغرب-من-أوكرانيا-هو-أن-تعمل-ضد-روسيا-1059724458.html
لافروف: كل ما يريده الغرب من أوكرانيا هو أن تعمل ضد روسيا
لافروف: كل ما يريده الغرب من أوكرانيا هو أن تعمل ضد روسيا
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن كل ما يريده الغرب من أوكرانيا هو أن تعمل ضد روسيا. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T13:21+0000
2022-03-10T13:21+0000
2022-03-10T13:21+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
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أنطاليا – سبوتنيك. وقال لافروف عقب مباحثاته مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، في أنطاليا: "الغرب يريد من أوكرانيا أمرا واحدا، وهو أن تعمل دائما ضد روسيا، ضد كل ما هو روسي".ووصف لافروف الوضع في أوكرانيا بأنه معركة من أجل حق روسيا في أن تكون على الخريطة السياسية للعالم، وكان رد فعل الغرب على تصرفات روسيا "محموما".والتقى لافروف نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بحضور وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، للبحث عن حل الأزمة بين البلدين.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف. وأكد الرئيس بوتين أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/لافروف-سلام-بارد-أفضل-من-حرب-باردة-1059710726.html
https://arabic.sputniknews.com/20220310/قادة-روسيا-وألمانيا-وفرنسا-يناقشون-الوضع-في-أوكرانيا-ويتفقون-على-استمرار-التواصل-1059719796.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, روسيا
لافروف: كل ما يريده الغرب من أوكرانيا هو أن تعمل ضد روسيا
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن كل ما يريده الغرب من أوكرانيا هو أن تعمل ضد روسيا.
أنطاليا – سبوتنيك. وقال لافروف عقب مباحثاته مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، في أنطاليا: "الغرب يريد من أوكرانيا أمرا واحدا، وهو أن تعمل دائما ضد روسيا، ضد كل ما هو روسي".
ووصف لافروف الوضع في أوكرانيا بأنه معركة من أجل
حق روسيا في أن تكون على الخريطة السياسية للعالم، وكان رد فعل الغرب على تصرفات روسيا "محموما".
والتقى لافروف نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بحضور وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، للبحث عن حل الأزمة بين البلدين.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف. وأكد الرئيس بوتين أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.