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القبض على الطيور المرقمة التي تم إطلاقها من المختبرات البيولوجية في أوكرانيا
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/لافروف-كل-ما-يريده-الغرب-من-أوكرانيا-هو-أن-تعمل-ضد-روسيا-1059724458.html
لافروف: كل ما يريده الغرب من أوكرانيا هو أن تعمل ضد روسيا
لافروف: كل ما يريده الغرب من أوكرانيا هو أن تعمل ضد روسيا
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن كل ما يريده الغرب من أوكرانيا هو أن تعمل ضد روسيا. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T13:21+0000
2022-03-10T13:21+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
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أنطاليا – سبوتنيك. وقال لافروف عقب مباحثاته مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، في أنطاليا: "الغرب يريد من أوكرانيا أمرا واحدا، وهو أن تعمل دائما ضد روسيا، ضد كل ما هو روسي".ووصف لافروف الوضع في أوكرانيا بأنه معركة من أجل حق روسيا في أن تكون على الخريطة السياسية للعالم، وكان رد فعل الغرب على تصرفات روسيا "محموما".والتقى لافروف نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بحضور وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، للبحث عن حل الأزمة بين البلدين.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف. وأكد الرئيس بوتين أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/لافروف-سلام-بارد-أفضل-من-حرب-باردة-1059710726.html
https://arabic.sputniknews.com/20220310/قادة-روسيا-وألمانيا-وفرنسا-يناقشون-الوضع-في-أوكرانيا-ويتفقون-على-استمرار-التواصل-1059719796.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا

لافروف: كل ما يريده الغرب من أوكرانيا هو أن تعمل ضد روسيا

13:21 GMT 10.03.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSEمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد لقائه مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في أنطاليا، تركيا 10 مارس 2022.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد لقائه مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في أنطاليا، تركيا 10 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن كل ما يريده الغرب من أوكرانيا هو أن تعمل ضد روسيا.
أنطاليا – سبوتنيك. وقال لافروف عقب مباحثاته مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، في أنطاليا: "الغرب يريد من أوكرانيا أمرا واحدا، وهو أن تعمل دائما ضد روسيا، ضد كل ما هو روسي".
ووصف لافروف الوضع في أوكرانيا بأنه معركة من أجل حق روسيا في أن تكون على الخريطة السياسية للعالم، وكان رد فعل الغرب على تصرفات روسيا "محموما".
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد لقائه مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في أنطاليا، تركيا 10 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
لافروف: سلام بارد أفضل من حرب باردة
10:16 GMT
والتقى لافروف نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بحضور وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، للبحث عن حل الأزمة بين البلدين.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف. وأكد الرئيس بوتين أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
قادة روسيا وألمانيا وفرنسا يناقشون الوضع في أوكرانيا ويتفقون على استمرار التواصل
12:03 GMT
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:27 GMT
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