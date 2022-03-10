https://arabic.sputniknews.com/20220310/لافروف-كل-ما-يريده-الغرب-من-أوكرانيا-هو-أن-تعمل-ضد-روسيا-1059724458.html

لافروف: كل ما يريده الغرب من أوكرانيا هو أن تعمل ضد روسيا

لافروف: كل ما يريده الغرب من أوكرانيا هو أن تعمل ضد روسيا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن كل ما يريده الغرب من أوكرانيا هو أن تعمل ضد روسيا. 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T13:21+0000

2022-03-10T13:21+0000

2022-03-10T13:21+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1059711350_0:169:3038:1878_1920x0_80_0_0_943bed6d0e9f670e6f2eb35a5c64301a.jpg

أنطاليا – سبوتنيك. وقال لافروف عقب مباحثاته مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، في أنطاليا: "الغرب يريد من أوكرانيا أمرا واحدا، وهو أن تعمل دائما ضد روسيا، ضد كل ما هو روسي".ووصف لافروف الوضع في أوكرانيا بأنه معركة من أجل حق روسيا في أن تكون على الخريطة السياسية للعالم، وكان رد فعل الغرب على تصرفات روسيا "محموما".والتقى لافروف نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بحضور وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، للبحث عن حل الأزمة بين البلدين.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف. وأكد الرئيس بوتين أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220310/لافروف-سلام-بارد-أفضل-من-حرب-باردة-1059710726.html

https://arabic.sputniknews.com/20220310/قادة-روسيا-وألمانيا-وفرنسا-يناقشون-الوضع-في-أوكرانيا-ويتفقون-على-استمرار-التواصل-1059719796.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا, روسيا