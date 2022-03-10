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لافروف: سلام بارد أفضل من حرب باردة
لافروف: سلام بارد أفضل من حرب باردة
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، في لقاء مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أنطاليا، إن "السلام البارد أفضل من الحرب الباردة". 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T10:16+0000
2022-03-10T10:21+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار تركيا اليوم
سيرغي لافروف
مولود تشاووش أوغلو
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وجرت المفاوضات بين لافروف وجاويش أوغلو على هامش منتدى دبلوماسي في أنطاليا.ولفت لافروف الانتباه في بداية المحادثات إلى أن الطقس في تركيا بارد.ورد جاويش أوغلو أن "الطقس باردا بشكل غير عادي بالنسبة لأنطاليا "بارد بارد جدا"، بينما كانت درجة الحرارة الأسبوع الماضي تترواح بين 18-19 درجة".ويعقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أول جلسة مفاوضات منذ بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن اللقاء يجري على هامش المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا، حيث يحضر اللقاء وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن الوزير لافروف سيلتقي كوليبا، على هامش المنتدى الدبلوماسي، بحضور وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، لحل الأزمة بين البلدين.وأعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، عن أمله في أن يسفر اللقاء المرتقب بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأوكراني دميتري كوليبا، عن وقف دائم لإطلاق النار في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/أردوغان-يأمل-في-أن-يسفر-اللقاء-بين-لافروف-وكوليبا-عن-وقف-إطلاق-نار-دائم-في-أوكرانيا-1059680485.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, سيرغي لافروف, مولود تشاووش أوغلو

لافروف: سلام بارد أفضل من حرب باردة

10:16 GMT 10.03.2022 (تم التحديث: 10:21 GMT 10.03.2022)
© AFP 2022 / OZAN KOSEمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد لقائه مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في أنطاليا، تركيا 10 مارس 2022.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد لقائه مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في أنطاليا، تركيا 10 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، في لقاء مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أنطاليا، إن "السلام البارد أفضل من الحرب الباردة".
وجرت المفاوضات بين لافروف وجاويش أوغلو على هامش منتدى دبلوماسي في أنطاليا.
ولفت لافروف الانتباه في بداية المحادثات إلى أن الطقس في تركيا بارد.
ورد جاويش أوغلو أن "الطقس باردا بشكل غير عادي بالنسبة لأنطاليا "بارد بارد جدا"، بينما كانت درجة الحرارة الأسبوع الماضي تترواح بين 18-19 درجة".
وشدد لافروف على أن "السلام البارد أفضل من الحرب الباردة".
ويعقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أول جلسة مفاوضات منذ بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن اللقاء يجري على هامش المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا، حيث يحضر اللقاء وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن الوزير لافروف سيلتقي كوليبا، على هامش المنتدى الدبلوماسي، بحضور وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، لحل الأزمة بين البلدين.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
أردوغان يأمل بأن يسفر اللقاء بين لافروف وكوليبا عن وقف إطلاق نار دائم في أوكرانيا
أمس, 14:31 GMT
وأعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، عن أمله في أن يسفر اللقاء المرتقب بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأوكراني دميتري كوليبا، عن وقف دائم لإطلاق النار في أوكرانيا.
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- سبوتنيك عربيمؤتمر صحفي للافروف بعد انتهاء المباحثات مع كوليبا في أنطاليا09:58 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:31 GMT
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