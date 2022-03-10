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Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220310/ميدفيديف-لن-يكون-من-السهل-على-الشركات-الأجنبية-المغادرة-العودة-إلى-روسيا-1059719216.html
ميدفيديف: لن يكون من السهل على الشركات الأجنبية المغادرة العودة إلى روسيا
ميدفيديف: لن يكون من السهل على الشركات الأجنبية المغادرة العودة إلى روسيا
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، إنه على الشركات الأجنبية أن تعلم أن العودة إلى روسيا لن تكون أمرا سهل المنال بعد مغادرتها. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T12:03+0000
2022-03-10T12:03+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
اقتصاد
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وعلق ميدفيديف على قيام بعض الشركات الأجنبية تعليق أعمالها في روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، قائلا: "إن على الشركات الأجنبية مهما كانت أسباب خروجها، أن تفهم أنه لن يكون من السهل عليها العودة إلى السوق الروسية، فقد تعاملت روسيا مع العقوبات في عام 2014، وستتأقلم الآن".واستشهد ميدفيديف بأحداث عام 2014 كمثال، مبينا أنه في ذلك العام (2014)، "تسبب الغرب بحالة من الذعر بلا سبب وفرض عقوبات، "ومع ذلك، في الماضي، استطاعت بلادنا (روسيا)، بعد أن استجابت لهذه الإجراءات بقيود مكافئة، ضمان الأمن الغذائي، وحل عدد من القضايا في مجال إحلال الواردات. ويمكننا التعامل معها الآن".وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، في لقاء مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أنطاليا، إن "السلام البارد أفضل من الحرب الباردة".
https://arabic.sputniknews.com/20220226/ميدفيديف-تعليق-عضوية-روسيا-في-مجلس-أوروبا-فرصة-لاستعادة-عقوبة-الإعدام-في-البلاد-1059181323.html
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روسيا, اقتصاد

ميدفيديف: لن يكون من السهل على الشركات الأجنبية المغادرة العودة إلى روسيا

12:03 GMT 10.03.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الذهاب إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، إنه على الشركات الأجنبية أن تعلم أن العودة إلى روسيا لن تكون أمرا سهل المنال بعد مغادرتها.
وعلق ميدفيديف على قيام بعض الشركات الأجنبية تعليق أعمالها في روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، قائلا: "إن على الشركات الأجنبية مهما كانت أسباب خروجها، أن تفهم أنه لن يكون من السهل عليها العودة إلى السوق الروسية، فقد تعاملت روسيا مع العقوبات في عام 2014، وستتأقلم الآن".

وتابع مديفيديف: "مهما كانت أسباب المغادرة، يجب أن تفهم الشركات الأجنبية أنه لن يكون من السهل العودة إلى سوقنا".

واستشهد ميدفيديف بأحداث عام 2014 كمثال، مبينا أنه في ذلك العام (2014)، "تسبب الغرب بحالة من الذعر بلا سبب وفرض عقوبات، "ومع ذلك، في الماضي، استطاعت بلادنا (روسيا)، بعد أن استجابت لهذه الإجراءات بقيود مكافئة، ضمان الأمن الغذائي، وحل عدد من القضايا في مجال إحلال الواردات. ويمكننا التعامل معها الآن".
ديمتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
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ميدفيديف: تعليق عضوية روسيا في مجلس أوروبا فرصة لاستعادة عقوبة الإعدام في البلاد
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وتواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم الرابع عشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، في لقاء مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أنطاليا، إن "السلام البارد أفضل من الحرب الباردة".
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