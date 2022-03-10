https://arabic.sputniknews.com/20220310/ميدفيديف-لن-يكون-من-السهل-على-الشركات-الأجنبية-المغادرة-العودة-إلى-روسيا-1059719216.html

ميدفيديف: لن يكون من السهل على الشركات الأجنبية المغادرة العودة إلى روسيا

ميدفيديف: لن يكون من السهل على الشركات الأجنبية المغادرة العودة إلى روسيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، إنه على الشركات الأجنبية أن تعلم أن العودة إلى روسيا لن تكون أمرا سهل المنال بعد مغادرتها. 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T12:03+0000

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العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

اقتصاد

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وعلق ميدفيديف على قيام بعض الشركات الأجنبية تعليق أعمالها في روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، قائلا: "إن على الشركات الأجنبية مهما كانت أسباب خروجها، أن تفهم أنه لن يكون من السهل عليها العودة إلى السوق الروسية، فقد تعاملت روسيا مع العقوبات في عام 2014، وستتأقلم الآن".واستشهد ميدفيديف بأحداث عام 2014 كمثال، مبينا أنه في ذلك العام (2014)، "تسبب الغرب بحالة من الذعر بلا سبب وفرض عقوبات، "ومع ذلك، في الماضي، استطاعت بلادنا (روسيا)، بعد أن استجابت لهذه الإجراءات بقيود مكافئة، ضمان الأمن الغذائي، وحل عدد من القضايا في مجال إحلال الواردات. ويمكننا التعامل معها الآن".وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، في لقاء مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أنطاليا، إن "السلام البارد أفضل من الحرب الباردة".

https://arabic.sputniknews.com/20220226/ميدفيديف-تعليق-عضوية-روسيا-في-مجلس-أوروبا-فرصة-لاستعادة-عقوبة-الإعدام-في-البلاد-1059181323.html

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