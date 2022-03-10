https://arabic.sputniknews.com/20220310/هل-تعمدت-إسرائيل-استهداف-ضباط-الحرس-الثوري-في-سوريا-1059707800.html
هل تعمدت إسرائيل استهداف ضباط الحرس الثوري في سوريا
هل تعمدت إسرائيل استهداف ضباط الحرس الثوري في سوريا
زعمت صحيفة عبرية، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي لم يكن ينوي قتل ضباط الحرس الثوري الإيراني في سوريا. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T09:33+0000
2022-03-10T09:33+0000
2022-03-10T09:33+0000
إيران
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102288/25/1022882596_0:209:3000:1897_1920x0_80_0_0_e665db0fb373d3ede3feff8c6053a7e2.jpg
وذكرت صحيفة معاريف، صباح اليوم الخميس، أن الهجوم المنسوب لسلاح الجو الإسرائيلي ضد العاصمة السورية، دمشق، فجر الاثنين الماضي، لم يكن القصد منه اغتيال ضباط الحرس الثوري الإيراني، وإنما الهدف يتعلق ببرنامج إيران للصواريخ الدقيقة في سوريا.وجاء تعليق الصحيفة العبرية ردا على التهديدات الإيرانية المستمرة، منذ فجر الاثنين الماضي، ضد إسرائيل، على خلفية مقتل اثنين من ضباط الحرس الثوري في هجوم منسوب لإسرائيل على دمشق.وضربت إسرائيل موقعا في دمشق وقتلت جنديين إيرانيين، فجر الاثنين الماضي، ما أثار حفيظة طهران، وخرجت الانتقادات والتعهدات بالرد على عدوان تل أبيب المتكرر.الحرس الثوري قال إنه سيثأر لمقتل الرجلين، وسيدفع النظام في إسرائيل ثمن هذه الجريمة التي وقعت إثر الغارة الجوية التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على سوريا، فيما شددت وزارة الخارجية الإيرانية على أن هذه العمليات لن تمر دون رد، ومواجهة جرائم إسرائيل من أهداف محور المقاومة.من جانبه رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب في الشمال، تحسبا لأي رد إيراني محتمل على مواقعه، انتقاما لمقتل العسكريين.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/الحرس-الثوري-الإيراني-العدو-الصهيوني-سيلقى-ردودا-حاسمة-على-جرائمه-1059695143.html
إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102288/25/1022882596_96:0:2904:2106_1920x0_80_0_0_1c678d6d9793d8c43b9d8d842d3f8053.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن
هل تعمدت إسرائيل استهداف ضباط الحرس الثوري في سوريا
تابعنا عبر
زعمت صحيفة عبرية، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي لم يكن ينوي قتل ضباط الحرس الثوري الإيراني في سوريا.
وذكرت صحيفة معاريف
، صباح اليوم الخميس، أن الهجوم المنسوب لسلاح الجو الإسرائيلي ضد العاصمة السورية، دمشق، فجر الاثنين الماضي، لم يكن القصد منه اغتيال ضباط الحرس الثوري الإيراني، وإنما الهدف يتعلق ببرنامج إيران للصواريخ الدقيقة في سوريا.
وجاء تعليق الصحيفة العبرية ردا على التهديدات الإيرانية المستمرة
، منذ فجر الاثنين الماضي، ضد إسرائيل، على خلفية مقتل اثنين من ضباط الحرس الثوري في هجوم منسوب لإسرائيل على دمشق.
وضربت إسرائيل موقعا في دمشق وقتلت جنديين إيرانيين، فجر الاثنين الماضي، ما أثار حفيظة طهران، وخرجت الانتقادات والتعهدات بالرد على عدوان تل أبيب المتكرر.
الحرس الثوري قال إنه سيثأر لمقتل الرجلين
، وسيدفع النظام في إسرائيل ثمن هذه الجريمة التي وقعت إثر الغارة الجوية التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على سوريا، فيما شددت وزارة الخارجية الإيرانية على أن هذه العمليات لن تمر دون رد، ومواجهة جرائم إسرائيل من أهداف محور المقاومة.
من جانبه رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب في الشمال، تحسبا لأي رد إيراني محتمل على مواقعه، انتقاما لمقتل العسكريين.