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https://arabic.sputniknews.com/20220310/وزير-الخارجية-الإيراني-التهديدات-والعقوبات-لا-تستطيعان-كبح-التقدم-العلمي-لطهران-1059712167.html
وزير الخارجية الإيراني: التهديدات والعقوبات لا تستطيعان كبح التقدم العلمي لطهران
وزير الخارجية الإيراني: التهديدات والعقوبات لا تستطيعان كبح التقدم العلمي لطهران
رأى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، أن "العقوبات لا تستطيع كبح تقدم بلاده"، مشيرا إلى إطلاق القمر الصناعي العسكري "نور 2 " إلى... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T10:38+0000
2022-03-10T10:38+0000
أخبار إيران
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وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على تويتر، "بحمد الله، وبفضل جهود العلماء الإيرانيين والحرس الثوري الإيراني، تم وضع القمر الصناعي العسكري نور 2 في مدار حول الأرض. لا يمكن لأي عقوبات أن توقف نمو شعب إيران العظيم. مع هذا الموقف الجهادي، يمكننا تحقيق الازدهار العالمي في جميع مجالات الاقتصاد والصناعة، بما في ذلك صناعة السيارات.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء الماضي، عن إطلاق "القمر الصناعي العسكري الإيراني الثاني "نور 2" من صحراء شاهرود باستخدام ناقل أقمار ثلاثي المراحل ووضعه في مدار على علو 500 كيلومتر.وذكرت قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري، أن "مهمة هذا القمر هي القياس والاستطلاع"، مشيرة أنه "تم وضع القمر الصناعي "نور 2" بسرعة 6.7 كم / ث وفي عضون 480 ثانية بعد الإطلاق تم وضعه في مدار 500 كم"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.من جانبه، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني عيس زارع بور، إن "جهود الشبان الثوريين والمختصين أثمرت عن تحقيق النجاح في إطلاق قمر "نور2" على متن صاروخ "قاصد" ووضعه على مدار يبعد 500 كيلومتر عن سطح الأرض للمرة الأولى".ولفت زارع بور، أن "إيران ستستمر في عملية إطلاق الاقمار الصناعية التي تحتاجها البلاد على مختلف المدارات بسرعة بفضل إكمال حلقات تكنولوجيا التصنيع والإطلاق".
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أخبار إيران

وزير الخارجية الإيراني: التهديدات والعقوبات لا تستطيعان كبح التقدم العلمي لطهران

10:38 GMT 10.03.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albaiوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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رأى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، أن "العقوبات لا تستطيع كبح تقدم بلاده"، مشيرا إلى إطلاق القمر الصناعي العسكري "نور 2 " إلى مداره هذا الأسبوع.
وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على تويتر، "بحمد الله، وبفضل جهود العلماء الإيرانيين والحرس الثوري الإيراني، تم وضع القمر الصناعي العسكري نور 2 في مدار حول الأرض. لا يمكن لأي عقوبات أن توقف نمو شعب إيران العظيم. مع هذا الموقف الجهادي، يمكننا تحقيق الازدهار العالمي في جميع مجالات الاقتصاد والصناعة، بما في ذلك صناعة السيارات.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء الماضي، عن إطلاق "القمر الصناعي العسكري الإيراني الثاني "نور 2" من صحراء شاهرود باستخدام ناقل أقمار ثلاثي المراحل ووضعه في مدار على علو 500 كيلومتر.
وذكرت قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري، أن "مهمة هذا القمر هي القياس والاستطلاع"، مشيرة أنه "تم وضع القمر الصناعي "نور 2" بسرعة 6.7 كم / ث وفي عضون 480 ثانية بعد الإطلاق تم وضعه في مدار 500 كم"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
من جانبه، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني عيس زارع بور، إن "جهود الشبان الثوريين والمختصين أثمرت عن تحقيق النجاح في إطلاق قمر "نور2" على متن صاروخ "قاصد" ووضعه على مدار يبعد 500 كيلومتر عن سطح الأرض للمرة الأولى".
ولفت زارع بور، أن "إيران ستستمر في عملية إطلاق الاقمار الصناعية التي تحتاجها البلاد على مختلف المدارات بسرعة بفضل إكمال حلقات تكنولوجيا التصنيع والإطلاق".
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