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https://arabic.sputniknews.com/20220310/وكالة-وزير-خارجية-إيران-يرفض-المطالب-الأمريكية-الجديدة-في-المحادثات-النووية-1059737729.html
وكالة: وزير خارجية إيران يرفض المطالب الأمريكية الجديدة في المحادثات النووية
وكالة: وزير خارجية إيران يرفض المطالب الأمريكية الجديدة في المحادثات النووية
قالت وكالة "فارس" للأنباء إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أبلغ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، بأن... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T17:22+0000
2022-03-10T17:22+0000
العالم
إيران
الاتفاق النووي الإيراني
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ودخلت إيران والقوى العالمية المرحلة الأخيرة من المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي يهدف إلى تقييد برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات التي تقوض اقتصادها منذ 2018، وفقا لـ "رويترز".نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء، اليوم الخميس، عن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قوله إن طهران لن تنحني أمام الضغوط الرامية لجعلها تقلص قوتها الدفاعية ووجودها في المنطقة والتقدم في التكنولوجيا النووية.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/إيران-رغبة-أمريكا-في-اتفاق-نووي-سريع-تظهر-عدم-وجود-إرادة-للتوصل-إلى-اتفاق-قوي-1059699152.html
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العالم, إيران, الاتفاق النووي الإيراني

وكالة: وزير خارجية إيران يرفض المطالب الأمريكية الجديدة في المحادثات النووية

17:22 GMT 10.03.2022
© REUTERS / LISI NIESNERالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© REUTERS / LISI NIESNER
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قالت وكالة "فارس" للأنباء إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أبلغ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، بأن المطالب الأمريكية الجديدة في المحادثات النووية غير منطقية وتتناقض مع رغبة واشنطن في التوصل إلى اتفاق سريع.
ودخلت إيران والقوى العالمية المرحلة الأخيرة من المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي يهدف إلى تقييد برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات التي تقوض اقتصادها منذ 2018، وفقا لـ "رويترز".
نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء، اليوم الخميس، عن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قوله إن طهران لن تنحني أمام الضغوط الرامية لجعلها تقلص قوتها الدفاعية ووجودها في المنطقة والتقدم في التكنولوجيا النووية.
الأدميرال علي شمخاني مستشار قائد الثورة و أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
إيران: رغبة أمريكا في اتفاق نووي سريع تظهر عدم وجود إرادة للتوصل إلى اتفاق قوي
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