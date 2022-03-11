https://arabic.sputniknews.com/20220311/أردوغان-يلتقي-الأمين-العام-لحلف-الناتو-في-أنطاليا-1059774702.html

أردوغان يلتقي الأمين العام لحلف "الناتو" في أنطاليا

أردوغان يلتقي الأمين العام لحلف "الناتو" في أنطاليا

التقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، ‏في مدينة أنطاليا التركية.‏ 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T15:00+0000

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2022-03-11T15:00+0000

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وجرى اللقاء على هامش اجتماعات منتدى أنطاليا الدبلوماسي، وفقا للرئاسة التركية.وكان أردوغان شارك اليوم في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي.واعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن الوضع في أوكرانيا كشف عن مشاكل كبيرة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعن فشله، مشيرا إلى أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي حقق أهدافه.وقال الرئيس التركي خلال كلمة له ألقاها في افتتاح المنتدى إن "جمع روسيا وأوكرانيا في أول لقاء رفيع المستوى بأنطاليا يظهر أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي بدأ تحقيق أهدافه".وأضاف أردوغان، حول الأحداث في أوكرانيا: "نتمنى أن يسود الهدوء وضبط النفس وإسكات صوت الأسلحة في أقرب وقت".وانتقد أردوغان مجددا نظام الأمم المتحدة، الذي يقرر فيه الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن الدولي مصير 193 دولة عضو في المنظمة، ووصفه بأنه "غير عادل".وأشار أردوغان إلى أن مشكلة مجلس الأمن الدولي تكمن في نظام التصويت، "حيث يحق لإحدى الدول التي بدأت الصراع استخدام حق النقض، ولم تتخذ الأمم المتحدة قرارا بوقف الأعمال العدائية"، على حد زعمه.وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، أكد أردوغان، أن بلاده ستواصل "بذل كل جهد بما في ذلك استخدام السلطات الممنوحة لتركيا بموجب اتفاقية مونترو لإرساء السلام في منطقتنا"، بحسب "الأناضول" التركية.وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.

https://arabic.sputniknews.com/20220311/أردوغان-الوضع-في-أوكرانيا-كشف-عن-فشل-مجلس-الأمن-1059764695.html

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رجب طيب أردوغان, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم, العالم