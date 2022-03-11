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https://arabic.sputniknews.com/20220311/أمريكا-وكوريا-الجنوبية-تكشفان-مفاجأة-متخفية-في-قمر-صناعي-أطلقته-كوريا-الشمالية-1059762556.html
أمريكا وكوريا الجنوبية تكشفان "مفاجأة متخفية في قمر صناعي" أطلقته كوريا الشمالية
أمريكا وكوريا الجنوبية تكشفان "مفاجأة متخفية في قمر صناعي" أطلقته كوريا الشمالية
أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أن كوريا الشمالية أجرت تجربتي صواريخ باليستية عابرة للقارات، متخفيتين في إطلاق قمر صناعي. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T11:56+0000
2022-03-11T11:56+0000
العالم
كوريا الشمالية
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وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنه "بعد تحليل دقيق، خلصت سيئول وواشنطن إلى أن تجربتي الصواريخ الباليستية اللتين أجرتهما كوريا الشمالية في يوم 27 فبراير ويوم 5 مارس من العام الجاري تضمنت نظاما جديدا للصواريخ الباليستية العابرة للقارات"، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.وأوضحت أن الغرض من هذه التجارب التي لم تثبت مدى الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، هو تقييم هذا النظام الجديد قبل إجراء تجربة مكتملة في المستقبل، لافتة إلى أن الشمال كشف عن هذا النظام لأول مرة خلال الاستعراض العسكري احتفالا بالذكرى السنوية لتأسيس حزب العمال في يوم 10 أكتوبر من العام 2020.وعرضت بيونغ يانغ صواريخها الباليستية العابرة للقارات الجديدة ، هواسونغ -17 ، خلال عرض احتفالي بالذكرى 75 لتأسيس حزب العمال الحاكم في 10 أكتوبر 2020 .وأشار الخبراء وقتها إلى أن صاروح هواسونغ -17 تم تركيبه على ناقلة قاذفة (TEL) لها 22 عجلة، مقارنةً بأخرى لها 18 عجلة استخدمت لنقل الصاروخ البايستي العابر للقارات هواسونغ -15، وهو مؤشر محتمل على أنه قد يكون له مدى أطول من مدى من الطراز السابق .وأعلن مسؤول بارز في وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، عن أنها ستفرض قيود جديدة على وصول ‏كوريا الشمالية إلى التكنولوجيا، التي يمكن أن تساعد في تطوير برامج أسلحتها، وذلك بعد الاختبارات ‏الأخيرة لنظام الصواريخ الباليستية الجديدة العابرة للقارات.‏وأكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن الحكومة تواصل جهودها لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية تحت التعاون الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على أساس الاستعداد الدفاعي القوي، وتدعو كوريا الشمالية إلى العودة إلى المحادثات في أسرع وقت ممكن.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/زعيم-كوريا-الشمالية-يأمر-بتوسيع-موقع-إطلاق-الصواريخ-الباليستية-العابرة-للقارات-1059745079.html
https://arabic.sputniknews.com/20220310/مسؤول-أمريكا-تقيد-الوصول-إلى-التكنولوجيا-في-كوريا-الشمالية-بعد-اختبارات-الصواريخ-الباليستية-1059743817.html
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العالم, كوريا الشمالية

أمريكا وكوريا الجنوبية تكشفان "مفاجأة متخفية في قمر صناعي" أطلقته كوريا الشمالية

11:56 GMT 11.03.2022
© REUTERS / KCNAإطلاق صاروخ في كوريا الشمالية
إطلاق صاروخ في كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / KCNA
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أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أن كوريا الشمالية أجرت تجربتي صواريخ باليستية عابرة للقارات، متخفيتين في إطلاق قمر صناعي.
وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنه "بعد تحليل دقيق، خلصت سيئول وواشنطن إلى أن تجربتي الصواريخ الباليستية اللتين أجرتهما كوريا الشمالية في يوم 27 فبراير ويوم 5 مارس من العام الجاري تضمنت نظاما جديدا للصواريخ الباليستية العابرة للقارات"، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
زعيم كوريا الشمالية يأمر بتوسيع موقع إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات
أمس, 22:51 GMT
وأوضحت أن الغرض من هذه التجارب التي لم تثبت مدى الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، هو تقييم هذا النظام الجديد قبل إجراء تجربة مكتملة في المستقبل، لافتة إلى أن الشمال كشف عن هذا النظام لأول مرة خلال الاستعراض العسكري احتفالا بالذكرى السنوية لتأسيس حزب العمال في يوم 10 أكتوبر من العام 2020.
وعرضت بيونغ يانغ صواريخها الباليستية العابرة للقارات الجديدة ، هواسونغ -17 ، خلال عرض احتفالي بالذكرى 75 لتأسيس حزب العمال الحاكم في 10 أكتوبر 2020 .
اطلاق صاروخ باليستي - بيونغ يانغ - كوريا الشمالية 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
مسؤول: أمريكا تقيد الوصول إلى التكنولوجيا في كوريا الشمالية بعد اختبارات الصواريخ الباليستية
أمس, 21:30 GMT
وأشار الخبراء وقتها إلى أن صاروح هواسونغ -17 تم تركيبه على ناقلة قاذفة (TEL) لها 22 عجلة، مقارنةً بأخرى لها 18 عجلة استخدمت لنقل الصاروخ البايستي العابر للقارات هواسونغ -15، وهو مؤشر محتمل على أنه قد يكون له مدى أطول من مدى من الطراز السابق .
وأعلن مسؤول بارز في وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، عن أنها ستفرض قيود جديدة على وصول ‏كوريا الشمالية إلى التكنولوجيا، التي يمكن أن تساعد في تطوير برامج أسلحتها، وذلك بعد الاختبارات ‏الأخيرة لنظام الصواريخ الباليستية الجديدة العابرة للقارات.‏
وأكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن الحكومة تواصل جهودها لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية تحت التعاون الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على أساس الاستعداد الدفاعي القوي، وتدعو كوريا الشمالية إلى العودة إلى المحادثات في أسرع وقت ممكن.
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