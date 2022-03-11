https://arabic.sputniknews.com/20220311/البريد-التونسي-يعلن-الإضراب-ابتداء-من-22-مارس-حتى-24-من-الشهر-نفسه-1059765362.html
البريد التونسي يعلن الإضراب ابتداء من 22 مارس حتى 24 من الشهر نفسه
البريد التونسي يعلن الإضراب ابتداء من 22 مارس حتى 24 من الشهر نفسه
دعت الجامعة العامة للبريد التونسي منسوبيها إلى الدخول في إضراب مفتوح لمدة ثلاثة أيام. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T12:45+0000
2022-03-11T12:45+0000
2022-03-11T12:45+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب بيان أصدرته الجامعة العامة للبريد التونسي ونشره موقع نسمة، فقد أكدت الدخول في إضراب لمدة ثلاثة ايام بدء من الـ22 من مارس/ آذار الجاري، وانتهاء بيوم الـ24 من الشهر نفسه.وفيما أكدت الجامعة على جميع منسوبيها ضرورة المشاركة، لفتت إلى أن الإضراب يأتي تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية للجامعة في اجتماعها اواخر يناير/ كانون الثاني الماضي.وكانت الجامعة قد دعت أيضا إلى الاحتجاج في الأول من مارس، على إثر الاعتداء الذي طال أحد أفرادها.وقالت وقتها في منشور على صفحتها بشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك: "على أثر الاعتداء الذي لحق زميلنا الناصر النصيبي عون توزيع بمركز مقرين من طرف اعوان الأمن والذي يعتبر اعتداءا على كل البريديين المطالبين بالدفاع عن كرامتهم والتضامن مع الزميل.. لذا ندعو كل الزملاء بكامل تراب الجمهورية للدخول في احتجاج بداية من الساعة الثامنة صباحا من يوم الغد 1 مارس 2022 ودعوة الادارة للخروج من صمتها وحماية الاعوان من الاعتداءات المتكررة".
https://arabic.sputniknews.com/20211223/اتحاد-الشغل-التونسي-نعتزم-تنفيذ-إضراب-في-مؤسسة-البريد-لمدة-يومين-1054488378.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
البريد التونسي يعلن الإضراب ابتداء من 22 مارس حتى 24 من الشهر نفسه
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دعت الجامعة العامة للبريد التونسي منسوبيها إلى الدخول في إضراب مفتوح لمدة ثلاثة أيام.
وحسب بيان أصدرته الجامعة العامة للبريد التونسي ونشره موقع نسمة
، فقد أكدت الدخول في إضراب لمدة ثلاثة ايام بدء من الـ22 من مارس/ آذار الجاري، وانتهاء بيوم الـ24 من الشهر نفسه.
23 ديسمبر 2021, 13:28 GMT
وفيما أكدت الجامعة على جميع منسوبيها ضرورة المشاركة، لفتت إلى أن الإضراب يأتي تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية للجامعة في اجتماعها اواخر يناير/ كانون الثاني الماضي.
ويأتي الإضراب الذي تكرر من قبل، متزامنا هذه المرة مع صرف أجور بعض موظفي القطاعات التي يتم صرف رواتبها عن طريق مكاتب البريد.
وكانت الجامعة قد دعت أيضا إلى الاحتجاج في الأول من مارس، على إثر الاعتداء الذي طال أحد أفرادها.
وقالت وقتها في منشور على صفحتها بشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك: "على أثر الاعتداء الذي لحق زميلنا الناصر النصيبي عون توزيع بمركز مقرين من طرف اعوان الأمن والذي يعتبر اعتداءا
على كل البريديين المطالبين بالدفاع عن كرامتهم والتضامن مع الزميل.. لذا ندعو كل الزملاء بكامل تراب الجمهورية للدخول في احتجاج بداية من الساعة الثامنة صباحا من يوم الغد 1 مارس 2022 ودعوة الادارة للخروج من صمتها وحماية الاعوان من الاعتداءات المتكررة".