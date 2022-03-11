https://arabic.sputniknews.com/20220311/البنتاغون-عن-عمل-كوريا-الشمالية-في-موقع-تجارب-نووية-أغلقته-منذ-4-سنوات-لا-تعليق-1059779008.html

البنتاغون عن عمل كوريا الشمالية في موقع تجارب نووية أغلقته منذ 4 سنوات: لا تعليق

البنتاغون عن عمل كوريا الشمالية في موقع تجارب نووية أغلقته منذ 4 سنوات: لا تعليق

رفضت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، التعليق على عمل مشتبه به من قبل كوريا الشمالية ‏لاستعادة موقع تجارب نووية أغلقته طواعية منذ ما يقرب من 4 سنوات.‏ 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T16:18+0000

2022-03-11T16:18+0000

2022-03-11T16:18+0000

العالم

كوريا الشمالية

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال متحدث باسم البنتاغون في تصريحات لوكالة "يونهاب" الكورية، ورفض ذكر اسمه: "فيما يتعلق بموقع "بانجي-ري"، لن نتحدث عن مسائل الاستخبارات أو تحليل الصور الدعائية".وأردف: "ورغم ذلك كنا واضحين للغاية بشأن التهديد الذي تمثله البرامج النووية والصاروخية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، والتزامنا بالدفاع عن جمهورية كوريا واليابان وأمريكا، والتزامنا بدعم السلام والاستقرارالإقليميين".و"بانجي-ري" هو موقع التجارب النووية الرئيسي في كوريا الشمالية، حيث أجرت 6 تجارب نووية بين عامي 2006 و2017.وقالت مصادر مطلعة في كوريا الجنوبية في وقت سابق إن كوريا الشمالية تعمل على ما يبدو لإصلاح الأنفاق تحت الأرض في موقع "بانجي-ري".و حافظت بيونغ يانغ على وقف اختياري للتجارب النووية والصواريخ طويلة المدى منذ أواخر عام 2017، لكنها قالت في يناير/ كانون الثاني الماضي إنها قد تفكر في استئناف "جميع الأنشطة المعلقة مؤقتا". وقالت أمريكا، أمس الخميس، إن عمليتي إطلاق الصواريخ الأخيرين لكوريا الشمالية، واللتان نفذتا في 27 فبراير/ شباط والسبت الماضي، اشتملت على نظام صاروخي باليستي جديد عابر للقارات.

https://arabic.sputniknews.com/20220310/مسؤول-أمريكا-تقيد-الوصول-إلى-التكنولوجيا-في-كوريا-الشمالية-بعد-اختبارات-الصواريخ-الباليستية-1059743817.html

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