https://arabic.sputniknews.com/20220311/البنتاغون-عن-عمل-كوريا-الشمالية-في-موقع-تجارب-نووية-أغلقته-منذ-4-سنوات-لا-تعليق-1059779008.html
البنتاغون عن عمل كوريا الشمالية في موقع تجارب نووية أغلقته منذ 4 سنوات: لا تعليق
البنتاغون عن عمل كوريا الشمالية في موقع تجارب نووية أغلقته منذ 4 سنوات: لا تعليق
رفضت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، التعليق على عمل مشتبه به من قبل كوريا الشمالية لاستعادة موقع تجارب نووية أغلقته طواعية منذ ما يقرب من 4 سنوات. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T16:18+0000
2022-03-11T16:18+0000
2022-03-11T16:18+0000
العالم
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وقال متحدث باسم البنتاغون في تصريحات لوكالة "يونهاب" الكورية، ورفض ذكر اسمه: "فيما يتعلق بموقع "بانجي-ري"، لن نتحدث عن مسائل الاستخبارات أو تحليل الصور الدعائية".وأردف: "ورغم ذلك كنا واضحين للغاية بشأن التهديد الذي تمثله البرامج النووية والصاروخية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، والتزامنا بالدفاع عن جمهورية كوريا واليابان وأمريكا، والتزامنا بدعم السلام والاستقرارالإقليميين".و"بانجي-ري" هو موقع التجارب النووية الرئيسي في كوريا الشمالية، حيث أجرت 6 تجارب نووية بين عامي 2006 و2017.وقالت مصادر مطلعة في كوريا الجنوبية في وقت سابق إن كوريا الشمالية تعمل على ما يبدو لإصلاح الأنفاق تحت الأرض في موقع "بانجي-ري".و حافظت بيونغ يانغ على وقف اختياري للتجارب النووية والصواريخ طويلة المدى منذ أواخر عام 2017، لكنها قالت في يناير/ كانون الثاني الماضي إنها قد تفكر في استئناف "جميع الأنشطة المعلقة مؤقتا". وقالت أمريكا، أمس الخميس، إن عمليتي إطلاق الصواريخ الأخيرين لكوريا الشمالية، واللتان نفذتا في 27 فبراير/ شباط والسبت الماضي، اشتملت على نظام صاروخي باليستي جديد عابر للقارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/مسؤول-أمريكا-تقيد-الوصول-إلى-التكنولوجيا-في-كوريا-الشمالية-بعد-اختبارات-الصواريخ-الباليستية-1059743817.html
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العالم, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون عن عمل كوريا الشمالية في موقع تجارب نووية أغلقته منذ 4 سنوات: لا تعليق
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رفضت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، التعليق على عمل مشتبه به من قبل كوريا الشمالية لاستعادة موقع تجارب نووية أغلقته طواعية منذ ما يقرب من 4 سنوات.
وقال متحدث باسم البنتاغون في تصريحات لوكالة "يونهاب"
الكورية، ورفض ذكر اسمه: "فيما يتعلق بموقع "بانجي-ري"، لن نتحدث عن مسائل الاستخبارات أو تحليل الصور الدعائية".
وأردف: "ورغم ذلك كنا واضحين للغاية بشأن التهديد الذي تمثله البرامج النووية والصاروخية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، والتزامنا بالدفاع عن جمهورية كوريا واليابان وأمريكا، والتزامنا بدعم السلام والاستقرارالإقليميين".
و"بانجي-ري" هو موقع التجارب النووية الرئيسي في كوريا الشمالية، حيث أجرت 6 تجارب نووية بين عامي 2006 و2017.
وقالت مصادر مطلعة في كوريا الجنوبية في وقت سابق إن كوريا الشمالية تعمل على ما يبدو لإصلاح الأنفاق تحت الأرض في موقع "بانجي-ري".
و حافظت بيونغ يانغ على وقف اختياري للتجارب النووية والصواريخ طويلة المدى منذ أواخر عام 2017، لكنها قالت في يناير/ كانون الثاني الماضي إنها قد تفكر في استئناف "جميع الأنشطة المعلقة مؤقتا".
وقالت أمريكا، أمس الخميس، إن عمليتي إطلاق الصواريخ الأخيرين لكوريا الشمالية، واللتان نفذتا في 27 فبراير/ شباط والسبت الماضي، اشتملت على نظام صاروخي باليستي جديد عابر للقارات.