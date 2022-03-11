https://arabic.sputniknews.com/20220311/المفوضية-الأوروبية-ستقدم-خطة-للتخلي-عن-النفط-والغاز-الروسيين-بحلول-عام-2027-1059774385.html
المفوضية الأوروبية ستقدم خطة للتخلي عن النفط والغاز الروسيين بحلول عام 2027
المفوضية الأوروبية ستقدم خطة للتخلي عن النفط والغاز الروسيين بحلول عام 2027
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أنها ستقدم خطة خلال أشهر تتضمن كيفية تحديد اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز والنفط والفحم الروسي بحلول عام 2027 . 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T15:07+0000
2022-03-11T15:07+0000
2022-03-11T15:07+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
اقتصاد
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قالت أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية الأوروبية ستقدم خطة بحلول منتصف مايو/ أيار حول كيفية إنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز والنفط والفحم الروسي بحلول عام 2027.وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي: "بحلول منتصف مايو/أيار، سنخرج باقتراح حول كيفية التخلص من اعتمادنا على الغاز والنفط والفحم الروسي بحلول عام 2027".وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قد قال، إن روسيا مهتمة بجذب استثمارات من شركاء هنود في قطاع النفط والغاز في روسيا، وكذلك في تطوير شبكة مبيعات بمشاركة الشركات الروسية في الهند.وقال نوفاك في بيان: "نحن مهتمون بزيادة جذب الاستثمار الهندي في قطاع النفط والغاز الروسي وتطوير شبكة مبيعات بمشاركة الشركات الروسية في الهند".
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العالم, اقتصاد
المفوضية الأوروبية ستقدم خطة للتخلي عن النفط والغاز الروسيين بحلول عام 2027
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أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أنها ستقدم خطة خلال أشهر تتضمن كيفية تحديد اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز والنفط والفحم الروسي بحلول عام 2027 .
قالت أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية الأوروبية ستقدم خطة بحلول منتصف مايو/ أيار حول كيفية إنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز والنفط والفحم الروسي بحلول عام 2027.
وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي: "بحلول منتصف مايو/أيار، سنخرج باقتراح حول كيفية التخلص من اعتمادنا
على الغاز والنفط والفحم الروسي بحلول عام 2027".
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قد قال، إن روسيا مهتمة بجذب استثمارات من شركاء هنود في قطاع النفط والغاز في روسيا، وكذلك في تطوير شبكة مبيعات بمشاركة الشركات الروسية في الهند.
وأجرى نوفاك محادثة هاتفية مع وزير البترول والغاز الهندي، هارديب سينغ بوري. حيث ركز الجانبان على مجالات التعاون بين البلدان في قطاع الوقود والطاقة، فضلا عن التعليم.
وقال نوفاك في بيان: "نحن مهتمون بزيادة جذب الاستثمار الهندي في قطاع النفط والغاز الروسي وتطوير شبكة مبيعات بمشاركة الشركات الروسية في الهند".