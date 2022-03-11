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https://arabic.sputniknews.com/20220311/المفوضية-الأوروبية-ستقدم-خطة-للتخلي-عن-النفط-والغاز-الروسيين-بحلول-عام-2027-1059774385.html
المفوضية الأوروبية ستقدم خطة للتخلي عن النفط والغاز الروسيين بحلول عام 2027
المفوضية الأوروبية ستقدم خطة للتخلي عن النفط والغاز الروسيين بحلول عام 2027
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أنها ستقدم خطة خلال أشهر تتضمن كيفية تحديد اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز والنفط والفحم الروسي بحلول عام 2027 . 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T15:07+0000
2022-03-11T15:07+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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قالت أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية الأوروبية ستقدم خطة بحلول منتصف مايو/ أيار حول كيفية إنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز والنفط والفحم الروسي بحلول عام 2027.وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي: "بحلول منتصف مايو/أيار، سنخرج باقتراح حول كيفية التخلص من اعتمادنا على الغاز والنفط والفحم الروسي بحلول عام 2027".وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قد قال، إن روسيا مهتمة بجذب استثمارات من شركاء هنود في قطاع النفط والغاز في روسيا، وكذلك في تطوير شبكة مبيعات بمشاركة الشركات الروسية في الهند.وقال نوفاك في بيان: "نحن مهتمون بزيادة جذب الاستثمار الهندي في قطاع النفط والغاز الروسي وتطوير شبكة مبيعات بمشاركة الشركات الروسية في الهند".
https://arabic.sputniknews.com/20220311/الناتو-لا-أحد-يريد-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-لأن-أثرها-يشمل-الجميع-1059769269.html
https://arabic.sputniknews.com/20220308/المفوضية-الأوروبية-تقر-بالصعوبة-البالغة-للاستغناء-عن-الغاز-الروسي-1059629610.html
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العالم, اقتصاد

المفوضية الأوروبية ستقدم خطة للتخلي عن النفط والغاز الروسيين بحلول عام 2027

15:07 GMT 11.03.2022
© REUTERS / POOLرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل اجتماع في مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل، بلجيكا، 17 فبراير 2022.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل اجتماع في مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل، بلجيكا، 17 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / POOL
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أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أنها ستقدم خطة خلال أشهر تتضمن كيفية تحديد اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز والنفط والفحم الروسي بحلول عام 2027 .
قالت أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية الأوروبية ستقدم خطة بحلول منتصف مايو/ أيار حول كيفية إنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز والنفط والفحم الروسي بحلول عام 2027.
وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي: "بحلول منتصف مايو/أيار، سنخرج باقتراح حول كيفية التخلص من اعتمادنا على الغاز والنفط والفحم الروسي بحلول عام 2027".
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
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13:39 GMT
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قد قال، إن روسيا مهتمة بجذب استثمارات من شركاء هنود في قطاع النفط والغاز في روسيا، وكذلك في تطوير شبكة مبيعات بمشاركة الشركات الروسية في الهند.

وأجرى نوفاك محادثة هاتفية مع وزير البترول والغاز الهندي، هارديب سينغ بوري. حيث ركز الجانبان على مجالات التعاون بين البلدان في قطاع الوقود والطاقة، فضلا عن التعليم.

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسيل، بلجيكا مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
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وقال نوفاك في بيان: "نحن مهتمون بزيادة جذب الاستثمار الهندي في قطاع النفط والغاز الروسي وتطوير شبكة مبيعات بمشاركة الشركات الروسية في الهند".
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