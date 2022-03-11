https://arabic.sputniknews.com/20220311/الناتو-لا-أحد-يريد-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-لأن-أثرها-يشمل-الجميع-1059769269.html

"الناتو": لا أحد يريد العقوبات المفروضة على روسيا لأن أثرها يشمل الجميع

"الناتو": لا أحد يريد العقوبات المفروضة على روسيا لأن أثرها يشمل الجميع

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، معلقا على العقوبات المفروضة على روسيا، أنه "لا أحد يريد هذه العقوبات، فلديها تأثير... 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T13:39+0000

2022-03-11T13:39+0000

2022-03-11T13:55+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

العالم

اقتصاد

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موسكو - سبوتنيك. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، على أن حلفاء الناتو يدعمون أوكرانيا بالأسلحة والدعم الإنساني والمالي وفرض عقوبات كبيرة على روسيا.وقال ستولتنبرغ خلال مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي: "حلفاء الناتو يدعمون أوكرانيا بالأسلحة والدعم الإنساني والمالي وفرض عقوبات كبيرة على روسيا"، مؤكدًا على أن "الناتو يقوم بتدريب القوات الأوكرانية منذ سنوات".وتابع الأمين العام لحلف الناتو: "يجب احترام أحقية الدول في تقرير مستقبلها، ونحترم رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الناتو، وعلى روسيا أن تحترم رغبة وقرارات الدول".وتواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم السادس عشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220311/أردوغان-الوضع-في-أوكرانيا-كشف-عن-فشل-مجلس-الأمن-1059764695.html

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روسيا, العالم, اقتصاد