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https://arabic.sputniknews.com/20220311/الملك-هو-نظيره-البيت-الأبيض-يعلن-موقف-بايدن-إذا-قابل-محمد-بن-سلمان-في-أي-مكان-1059756334.html
"الملك هو نظيره"... البيت الأبيض يعلن موقف بايدن إذا قابل محمد بن سلمان في أي مكان
"الملك هو نظيره"... البيت الأبيض يعلن موقف بايدن إذا قابل محمد بن سلمان في أي مكان
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، يظل "النظير المناسب" للرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك ردا على تقارير... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T10:08+0000
2022-03-11T10:15+0000
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وردا على سؤال حول سبب تغيير إدارة بايدن سياستها السابقة حيث كان الرئيس الأمريكي يتصل بالملك سلمان وليس الأمير محمد، قالت المتحدثة "لقد تحدث الرئيس بايدن مع الملك السعودي قبل بضعة أسابيع فقط، ولم تكن هناك اتصالات تم رفضها" وفقا لشبكة "سي.إن.إن".وفندت المتحدثة تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الذي أفاد بأن البيت الأبيض حاول "دون جدوى" ترتيب اتصالات بين الرئيس بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، في وقت تحاول فيه واشنطن حشد دعم دولي للمواجهة ضد روسيا و احتواء ارتفاع أسعار النفط.وأوضحت أن التقرير "غير دقيق"، مضيفة "ينصب تركيز الرئيس بايدن على المضي قدما في علاقتنا، حيث يمكننا العمل معا، وكيف يمكننا العمل معا بشأن مجالي الأمن القومي والاقتصادي للوطن، وهو يتطلع إلى استمرار ذلك".وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، نفى تقرير الصحيفة أيضا وقال في مؤتمر صحفي أمس "بالأمس فقط، قضيت وقتا طويلا على الهاتف مع نظيري الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، نحن نتحدث بانتظام، وألتقي بشكل منتظم مع نظيري السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بما في ذلك في ميونيخ، قبل بضعة أسابيع فقط".وبحسب ما نقلته "وول تريت جورنال" عن مسؤولين لم تسمهم، فقد "رفض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والشيخ الإماراتي محمد بن زايد التحدث إلى بايدن".وذكرت تقارير عدة أن هناك توترا بين الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي، بسبب أن بايدن يرى الملك سلمان نظيره، ولا يهتم بالاتصال بالأمير محمد، لأنه أقل درجة منه وليس نظيرا له (اقرأ عن التوتر بينهما).
https://arabic.sputniknews.com/20220310/أمريكا-تعلق-على-أنباء-رفض-ابن-سلمان-وابن-زايد-التحدث-مع-بايدن-1059700243.html
https://arabic.sputniknews.com/20220309/إعلام-قادة-السعودية-والإمارات-يرفضون-التحدث-مع-بايدن-1059651039.html
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العالم, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

"الملك هو نظيره"... البيت الأبيض يعلن موقف بايدن إذا قابل محمد بن سلمان في أي مكان

10:08 GMT 11.03.2022 (تم التحديث: 10:15 GMT 11.03.2022)
© REUTERS / SAUDI ROYAL COURTولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / SAUDI ROYAL COURT
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أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، يظل "النظير المناسب" للرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك ردا على تقارير تجاهل ولي العهد محمد بن سلمان الرد على اتصالات بايدن.
وردا على سؤال حول سبب تغيير إدارة بايدن سياستها السابقة حيث كان الرئيس الأمريكي يتصل بالملك سلمان وليس الأمير محمد، قالت المتحدثة "لقد تحدث الرئيس بايدن مع الملك السعودي قبل بضعة أسابيع فقط، ولم تكن هناك اتصالات تم رفضها" وفقا لشبكة "سي.إن.إن".
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الدوحة، قطر 7 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
أمريكا تعلق على أنباء رفض ابن سلمان وابن زايد التحدث مع بايدن
أمس, 06:47 GMT
وأضافت "العاهل السعودي هو نظير الرئيس بايدن، ولكن مجددا، هناك قادة مختلفون يحضرون أحداثًا عالمية مختلفة من مجموعة من الدول بما في ذلك المملكة العربية السعودية، لذا، إذا كان ولي العهد قد حضر أيًا من الأحداث العالمية التي حضرها الرئيس مؤخرًا، فأنا متأكدة من أنه كان سيتعامل معه، لكنه لم يفعل".
وفندت المتحدثة تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الذي أفاد بأن البيت الأبيض حاول "دون جدوى" ترتيب اتصالات بين الرئيس بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، في وقت تحاول فيه واشنطن حشد دعم دولي للمواجهة ضد روسيا و احتواء ارتفاع أسعار النفط.
وأوضحت أن التقرير "غير دقيق"، مضيفة "ينصب تركيز الرئيس بايدن على المضي قدما في علاقتنا، حيث يمكننا العمل معا، وكيف يمكننا العمل معا بشأن مجالي الأمن القومي والاقتصادي للوطن، وهو يتطلع إلى استمرار ذلك".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال حديث هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 12 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
إعلام: قادة السعودية والإمارات يرفضون التحدث مع بايدن
9 مارس, 05:45 GMT
وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، نفى تقرير الصحيفة أيضا وقال في مؤتمر صحفي أمس "بالأمس فقط، قضيت وقتا طويلا على الهاتف مع نظيري الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، نحن نتحدث بانتظام، وألتقي بشكل منتظم مع نظيري السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بما في ذلك في ميونيخ، قبل بضعة أسابيع فقط".
وبحسب ما نقلته "وول تريت جورنال" عن مسؤولين لم تسمهم، فقد "رفض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والشيخ الإماراتي محمد بن زايد التحدث إلى بايدن".
وذكرت تقارير عدة أن هناك توترا بين الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي، بسبب أن بايدن يرى الملك سلمان نظيره، ولا يهتم بالاتصال بالأمير محمد، لأنه أقل درجة منه وليس نظيرا له (اقرأ عن التوتر بينهما).
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