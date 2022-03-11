https://arabic.sputniknews.com/20220311/الناتو-يتوقع-من-جميع-حلفائه-فرض-عقوبات-ضد-روسيا-وتركيا-على-علم-بذلك-1059755055.html

الناتو يتوقع من جميع حلفائه فرض عقوبات ضد روسيا.. وتركيا على علم بذلك

الناتو يتوقع من جميع حلفائه فرض عقوبات ضد روسيا.. وتركيا على علم بذلك

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، إن الناتو يتوقع من جميع الحلفاء فرض قيود على روسيا، مضيفًا أنه تم إبلاغ تركيا بذلك. 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T09:45+0000

2022-03-11T09:45+0000

2022-03-11T10:19+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

روسيا

الناتو

ستولتنبرغ

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وقال ستولتنبرغ في تصريح لمحطة إن تي في التركية عندما سئل عما إذا كان الحلف يخطط لبناء إمكاناته، إن الناتو سيتخذ قرارات مهمة خلال القمة في مدريد في يونيو/ حزيران، مضيفا أن الناتو يدعو جميع الحلفاء الأوروبيين إلى زيادة ميزانياتهم العسكرية. وبشأن العقوبات، قال ستولتنبرغ إن الناتو يتوقع من جميع الحلفاء فرض قيود على روسيا، مضيفًا أنه تم إبلاغ تركيا بذلك.من جهة ثانية، أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشاركة رئيسي وزارتي دفاع أوكرانيا وجورجيا في اجتماع لوزراء دفاع الناتو في 16 مارس/آذار الجاري.وقال الحلف في بيان، يوم الأربعاء: "سيعقد اجتماع مجلس شمال الأطلسي على مستوى وزراء الدفاع يوم الأربعاء 16 مارس 2022. وسيجتمع الوزراء شخصيا... وزراء دفاع جورجيا وأوكرانيا وفنلندا والسويد، بالإضافة إلى رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، سيشاركون في الاجتماع".في غضون ذلك، قالت رئيسة وزراء مولدوفا، ناتاليا جافريليتسا، إن بلادها تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تخطط للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

https://arabic.sputniknews.com/20220309/الناتو-يؤكد-مشاركة-وزيري-دفاع-أوكرانيا-وجورجيا-في-اجتماع-الحلف-في-16-مارس-1059675626.html

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العالم, روسيا, الناتو, ستولتنبرغ