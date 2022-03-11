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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/الناتو-يتوقع-من-جميع-حلفائه-فرض-عقوبات-ضد-روسيا-وتركيا-على-علم-بذلك-1059755055.html
الناتو يتوقع من جميع حلفائه فرض عقوبات ضد روسيا.. وتركيا على علم بذلك
الناتو يتوقع من جميع حلفائه فرض عقوبات ضد روسيا.. وتركيا على علم بذلك
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، إن الناتو يتوقع من جميع الحلفاء فرض قيود على روسيا، مضيفًا أنه تم إبلاغ تركيا بذلك. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T09:45+0000
2022-03-11T10:19+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
الناتو
ستولتنبرغ
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وقال ستولتنبرغ في تصريح لمحطة إن تي في التركية عندما سئل عما إذا كان الحلف يخطط لبناء إمكاناته، إن الناتو سيتخذ قرارات مهمة خلال القمة في مدريد في يونيو/ حزيران، مضيفا أن الناتو يدعو جميع الحلفاء الأوروبيين إلى زيادة ميزانياتهم العسكرية. وبشأن العقوبات، قال ستولتنبرغ إن الناتو يتوقع من جميع الحلفاء فرض قيود على روسيا، مضيفًا أنه تم إبلاغ تركيا بذلك.من جهة ثانية، أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشاركة رئيسي وزارتي دفاع أوكرانيا وجورجيا في اجتماع لوزراء دفاع الناتو في 16 مارس/آذار الجاري.وقال الحلف في بيان، يوم الأربعاء: "سيعقد اجتماع مجلس شمال الأطلسي على مستوى وزراء الدفاع يوم الأربعاء 16 مارس 2022. وسيجتمع الوزراء شخصيا... وزراء دفاع جورجيا وأوكرانيا وفنلندا والسويد، بالإضافة إلى رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، سيشاركون في الاجتماع".في غضون ذلك، قالت رئيسة وزراء مولدوفا، ناتاليا جافريليتسا، إن بلادها تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تخطط للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/الناتو-يؤكد-مشاركة-وزيري-دفاع-أوكرانيا-وجورجيا-في-اجتماع-الحلف-في-16-مارس-1059675626.html
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العالم, روسيا, الناتو, ستولتنبرغ

الناتو يتوقع من جميع حلفائه فرض عقوبات ضد روسيا.. وتركيا على علم بذلك

09:45 GMT 11.03.2022 (تم التحديث: 10:19 GMT 11.03.2022)
© AP Photo / Virginia Mayoالأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، بلجيكا 24 مايو/ آيار 2017
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بلجيكا 24 مايو/ آيار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، إن الناتو يتوقع من جميع الحلفاء فرض قيود على روسيا، مضيفًا أنه تم إبلاغ تركيا بذلك.
وقال ستولتنبرغ في تصريح لمحطة إن تي في التركية عندما سئل عما إذا كان الحلف يخطط لبناء إمكاناته، إن الناتو سيتخذ قرارات مهمة خلال القمة في مدريد في يونيو/ حزيران، مضيفا أن الناتو يدعو جميع الحلفاء الأوروبيين إلى زيادة ميزانياتهم العسكرية.
وبشأن العقوبات، قال ستولتنبرغ إن الناتو يتوقع من جميع الحلفاء فرض قيود على روسيا، مضيفًا أنه تم إبلاغ تركيا بذلك.
اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الناتو يؤكد مشاركة وزيري دفاع أوكرانيا وجورجيا في اجتماع الحلف في 16 مارس
9 مارس, 13:13 GMT
من جهة ثانية، أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشاركة رئيسي وزارتي دفاع أوكرانيا وجورجيا في اجتماع لوزراء دفاع الناتو في 16 مارس/آذار الجاري.
وقال الحلف في بيان، يوم الأربعاء: "سيعقد اجتماع مجلس شمال الأطلسي على مستوى وزراء الدفاع يوم الأربعاء 16 مارس 2022. وسيجتمع الوزراء شخصيا... وزراء دفاع جورجيا وأوكرانيا وفنلندا والسويد، بالإضافة إلى رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، سيشاركون في الاجتماع".
في غضون ذلك، قالت رئيسة وزراء مولدوفا، ناتاليا جافريليتسا، إن بلادها تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تخطط للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:24 GMT
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