https://arabic.sputniknews.com/20220311/دول-إفريقية-في-مقدمتها-تونس-ومصر-ستعاني-بشدة-من-توقف-صادرات-الحبوب-الأوكرانية-1059768383.html
دول إفريقية في مقدمتها تونس ومصر ستعاني بشدة من توقف صادرات الحبوب الأوكرانية
دول إفريقية في مقدمتها تونس ومصر ستعاني بشدة من توقف صادرات الحبوب الأوكرانية
حذر تقرير صادر عن معهد كييل الألماني للاقتصاد العالمي، من أن البلدان الإفريقية قد تتعرض لأضرار جسيمة نتيجة استمرار وقف صادرات الحبوب الأوكرانية جراء الحرب. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T13:33+0000
2022-03-11T13:33+0000
2022-03-11T13:33+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال المعهد في تقرير نُشر، اليوم الجمعة، إنه من المرجح أن تنعزل أوكرانيا مبدئيا عن الاقتصاد العالمي بسبب انقطاع خطوط التجارة وتدمير البنية التحتية، واحتمال توجيه جميع عوامل الإنتاج المتبقية نحو اقتصاد الحرب، وفقا لرويترز.وتسهم روسيا وأوكرانيا بنحو 30 بالمئة من صادرات القمح العالمية علاوة على كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية وزيوت الطعام.وتأثر مستوردو الحبوب على مستوى العالم بشدة من ارتفاع الأسعار، وبلغ القمح أعلى مستوياته منذ 14 عاما إثر التوقف المفاجئ للصادرات الأوكرانية والانخفاض الحاد في صادرات روسيا. وأدى الصراع إلى إغلاق موانئ تصدير الحبوب.وستتعطل أيضا واردات الحبوب بشكل ملحوظ في الكاميرون والجزائر وليبيا وإثيوبيا وكينيا وأوغندا والمغرب وموزمبيق.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/وزير-التموين-المصري-الوضع-مستقر-بالنسبة-للقمح-ولا-حاجة-إلى-شحنات-إضافية-1059623758.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
دول إفريقية في مقدمتها تونس ومصر ستعاني بشدة من توقف صادرات الحبوب الأوكرانية
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حذر تقرير صادر عن معهد كييل الألماني للاقتصاد العالمي، من أن البلدان الإفريقية قد تتعرض لأضرار جسيمة نتيجة استمرار وقف صادرات الحبوب الأوكرانية جراء الحرب.
وقال المعهد في تقرير نُشر، اليوم الجمعة، إنه من المرجح أن تنعزل أوكرانيا مبدئيا عن الاقتصاد العالمي بسبب انقطاع خطوط التجارة وتدمير البنية التحتية، واحتمال توجيه جميع عوامل الإنتاج المتبقية نحو اقتصاد الحرب، وفقا لرويترز.
وفي حال خروج أوكرانيا من منظومة التوريد، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع تكلفة الغذاء، إذ تزود أوكرانيا دول شمال أفريقيا بشكل خاص بكميات كبيرة من الحبوب، لا يمكن تعويضها من خلال مصادر إمداد أخرى حتى في الأمد الطويل، وفقا للمعهد.
وتسهم روسيا وأوكرانيا بنحو 30 بالمئة من صادرات القمح العالمية علاوة على كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية وزيوت الطعام.
وتأثر مستوردو الحبوب على مستوى العالم بشدة من ارتفاع الأسعار، وبلغ القمح أعلى مستوياته منذ 14 عاما إثر التوقف المفاجئ للصادرات الأوكرانية والانخفاض الحاد في صادرات روسيا. وأدى الصراع إلى إغلاق موانئ تصدير الحبوب.
ومن بين البلدان الأشد تضررا تونس حيث سينخفض إجمالي وارداتها من القمح بأكثر من 15 بالمئة، وستتراجع واردات مصر بنسبة تزيد عن 17 بالمئة، بينما ستقل واردات جنوب إفريقيا بمعدل سبعة بالمئة.
وستتعطل أيضا واردات الحبوب بشكل ملحوظ في الكاميرون والجزائر وليبيا وإثيوبيا وكينيا وأوغندا والمغرب وموزمبيق.