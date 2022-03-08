https://arabic.sputniknews.com/20220308/وزير-التموين-المصري-الوضع-مستقر-بالنسبة-للقمح-ولا-حاجة-إلى-شحنات-إضافية-1059623758.html

وزير التموين المصري: الوضع مستقر بالنسبة للقمح ولا حاجة إلى شحنات إضافية

وزير التموين المصري: الوضع مستقر بالنسبة للقمح ولا حاجة إلى شحنات إضافية

قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، اليوم الثلاثاء، إن الوضع مستقر بالنسبة للقمح ولا يوجد حاجة إلى أي شحنات إضافية على المدى القصير أو المتوسط. 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T14:07+0000

2022-03-08T14:07+0000

2022-03-08T14:07+0000

مصر

اقتصاد

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جاء ذلك خلال اجتماع عقده مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الجهود المكثفة لتوفير مختلف أنواع السلع الأساسية بالأسواق المحلية، بحضور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد معيط، وزير المالية، و محمود توفيق، وزير الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.وفقا بيان لمجلس الوزراء، شرح وزير التموين موقف الأسعار العالمية لمحصول القمح في البورصات المختلفة، وتطرق إلى الموقف على الصعيد المحلي، مؤكدا أن "الأمور مستقرة".وقال المصيلحي "يتوافر لدينا كميات من القمح للخبز المدعم".وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة، بكل أجهزتها المعنية، تراقب عن كثب التطورات الجارية على الصعيد العالمي، وما تشهده من اضطرابات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها التي ألقت بظلالها على مختلف الأصعدة، ولا سيما نقص عدد من السلع وارتفاع الأسعار على مستوى العالم.من جهته عرض وزير الزراعة موقف توافر المحاصيل الزراعية والغذائية المختلفة من القمح، والذرة، والأرز، وكذا منتجات البيض، والدواجن، واللحوم، مستعرضا في الوقت نفسه عددًا من آليات تحفيز المزارعين، وكذا الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع كبار منتجي البيض لتوفير الكميات اللازمة، خاصة خلال شهر رمضان.

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