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رئيس وزراء اليابان ورئيس كوريا الجنوبية المنتخب يتفقان على تحسين العلاقات
رئيس وزراء اليابان ورئيس كوريا الجنوبية المنتخب يتفقان على تحسين العلاقات
اتفق رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، والرئيس الكوري الجنوبي المنتخب، يون سوك يول، يوم الجمعة، على تحسين العلاقات بين البلدين، وذلك خلال اتصال هاتفي. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T12:02+0000
2022-03-11T12:02+0000
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وقالت "فرانس برس" إن الزعيمين اتفقا على التعاون من أجل تحسين العلاقات بين بلديهما، في إشارة إلى ترميم العلاقات التي توترت بسبب تاريخ من النزاعات.وأضاف كيشيدا إنه و يون اتفقا على التعاون الوثيق في التعامل مع كوريا الشمالية وتهديداتها النووية والصاروخية، بما في ذلك إطلاق كوريا الشمالية مؤخرا لصواريخ باليستية من طراز ICBM.، كما أعرب كيشيدا عن تطلعه إلى العمل مع كوريا الجنوبية لتحسين العلاقات الثنائية على نطاق أوسع.من جانبه، رحب سفير الولايات المتحدة لدى اليابان رام إيمانويل، في تغريدة عبر تويتر، بالمحادثات الهاتفية بين الدولتين باعتبارهما حليفين لبلاده.وغرد إيمانويل قائلا: "تحدث رئيس الوزراء الياباني كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك يول اليوم عن الشراكة والتعاون في المستقبل، بينما نواجه تهديدا مشتركا، يذكرنا ذلك بمسؤوليتنا المشتركة، وأهمية القيم وسيادة القانون التي تحميها شبكة تحالفاتنا".وفي وقت سابق، توقعت تقارير إعلامية أن يجري الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب حديثا، "يون سيوك- يول"، تغييرات جذرية على القصر الرئاسي أو ما يعرف بالبيت الأزرق.وقالت إن "يون" كان قد وعد أيضا بـ "تفكيك القصر الرئاسي ونقل المكتب الرئاسي إلى مجمع الحكومة في ميدان كوانغهوامون بوسط سيئول"، مع إعادة تنظيم المكتب الرئاسي في عدد من اللجان المشتركة بين القطاعين العام والخاص".
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رئيس وزراء اليابان ورئيس كوريا الجنوبية المنتخب يتفقان على تحسين العلاقات

12:02 GMT 11.03.2022
© REUTERS / Kim Hong-Jiالرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك يول، سئول، كوريا الجنوبية 10 مارس 2022
الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك يول، سئول، كوريا الجنوبية 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / Kim Hong-Ji
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اتفق رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، والرئيس الكوري الجنوبي المنتخب، يون سوك يول، يوم الجمعة، على تحسين العلاقات بين البلدين، وذلك خلال اتصال هاتفي.
وقالت "فرانس برس" إن الزعيمين اتفقا على التعاون من أجل تحسين العلاقات بين بلديهما، في إشارة إلى ترميم العلاقات التي توترت بسبب تاريخ من النزاعات.
وقال كيشيدا للصحفيين بعد المحادثات التي استمرت 15 دقيقة إن "العلاقات السليمة بين اليابان وكوريا الجنوبية لا غنى عنها في الحفاظ على النظام القائم على القواعد وضمان السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم ".
وأضاف كيشيدا إنه و يون اتفقا على التعاون الوثيق في التعامل مع كوريا الشمالية وتهديداتها النووية والصاروخية، بما في ذلك إطلاق كوريا الشمالية مؤخرا لصواريخ باليستية من طراز ICBM.، كما أعرب كيشيدا عن تطلعه إلى العمل مع كوريا الجنوبية لتحسين العلاقات الثنائية على نطاق أوسع.
من جانبه، رحب سفير الولايات المتحدة لدى اليابان رام إيمانويل، في تغريدة عبر تويتر، بالمحادثات الهاتفية بين الدولتين باعتبارهما حليفين لبلاده.
وغرد إيمانويل قائلا: "تحدث رئيس الوزراء الياباني كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك يول اليوم عن الشراكة والتعاون في المستقبل، بينما نواجه تهديدا مشتركا، يذكرنا ذلك بمسؤوليتنا المشتركة، وأهمية القيم وسيادة القانون التي تحميها شبكة تحالفاتنا".
وفي وقت سابق، توقعت تقارير إعلامية أن يجري الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب حديثا، "يون سيوك- يول"، تغييرات جذرية على القصر الرئاسي أو ما يعرف بالبيت الأزرق.
وقالت إن "يون" كان قد وعد أيضا بـ "تفكيك القصر الرئاسي ونقل المكتب الرئاسي إلى مجمع الحكومة في ميدان كوانغهوامون بوسط سيئول"، مع إعادة تنظيم المكتب الرئاسي في عدد من اللجان المشتركة بين القطاعين العام والخاص".
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