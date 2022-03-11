https://arabic.sputniknews.com/20220311/رئيس-وزراء-اليابان-ورئيس-كوريا-الجنوبية-المنتخب-يتفقان-على-تحسين-العلاقات-1059762884.html

رئيس وزراء اليابان ورئيس كوريا الجنوبية المنتخب يتفقان على تحسين العلاقات

رئيس وزراء اليابان ورئيس كوريا الجنوبية المنتخب يتفقان على تحسين العلاقات

اتفق رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، والرئيس الكوري الجنوبي المنتخب، يون سوك يول، يوم الجمعة، على تحسين العلاقات بين البلدين، وذلك خلال اتصال هاتفي. 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T12:02+0000

2022-03-11T12:02+0000

2022-03-11T12:02+0000

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1059702003_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_03e16977c5a8f4a96f041072fdfb3c0b.jpg

وقالت "فرانس برس" إن الزعيمين اتفقا على التعاون من أجل تحسين العلاقات بين بلديهما، في إشارة إلى ترميم العلاقات التي توترت بسبب تاريخ من النزاعات.وأضاف كيشيدا إنه و يون اتفقا على التعاون الوثيق في التعامل مع كوريا الشمالية وتهديداتها النووية والصاروخية، بما في ذلك إطلاق كوريا الشمالية مؤخرا لصواريخ باليستية من طراز ICBM.، كما أعرب كيشيدا عن تطلعه إلى العمل مع كوريا الجنوبية لتحسين العلاقات الثنائية على نطاق أوسع.من جانبه، رحب سفير الولايات المتحدة لدى اليابان رام إيمانويل، في تغريدة عبر تويتر، بالمحادثات الهاتفية بين الدولتين باعتبارهما حليفين لبلاده.وغرد إيمانويل قائلا: "تحدث رئيس الوزراء الياباني كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك يول اليوم عن الشراكة والتعاون في المستقبل، بينما نواجه تهديدا مشتركا، يذكرنا ذلك بمسؤوليتنا المشتركة، وأهمية القيم وسيادة القانون التي تحميها شبكة تحالفاتنا".وفي وقت سابق، توقعت تقارير إعلامية أن يجري الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب حديثا، "يون سيوك- يول"، تغييرات جذرية على القصر الرئاسي أو ما يعرف بالبيت الأزرق.وقالت إن "يون" كان قد وعد أيضا بـ "تفكيك القصر الرئاسي ونقل المكتب الرئاسي إلى مجمع الحكومة في ميدان كوانغهوامون بوسط سيئول"، مع إعادة تنظيم المكتب الرئاسي في عدد من اللجان المشتركة بين القطاعين العام والخاص".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العالم الآن