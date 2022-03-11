https://arabic.sputniknews.com/20220311/ماذا-يعتزم-الرئيس-الكوري-الجنوبي-الجديد-أن-يفعل-بالقصر-الرئاسي-بعد-فوزه؟-1059762140.html
ماذا يعتزم الرئيس الكوري الجنوبي الجديد أن يفعل بالقصر الرئاسي بعد فوزه؟
ماذا يعتزم الرئيس الكوري الجنوبي الجديد أن يفعل بالقصر الرئاسي بعد فوزه؟
توقعت تقارير إعلامية أن يجري الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب حديثا، "يون سيوك- يول"، تغييرات جذرية على القصر الرئاسي أو ما يعرف بالبيت الأزرق. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T11:44+0000
2022-03-11T11:44+0000
2022-03-11T11:44+0000
كوريا الجنوبية
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وتوقعت وكالة يونهاب الكورية، نقلا عن مقربين من الرئيس المنتخب أن تكون التغييرات "جذرية على الصعيدين الخارجي والداخلي"، مؤكدة أن "يون" كان قد "وعد بمكتب رئاسة أصغر وأقل".وقالت إن "يون" كان قد وعد أيضا بـ "تفكيك القصر الرئاسي ونقل المكتب الرئاسي إلى مجمع الحكومة في ميدان كوانغهوامون بوسط سيئول"، مع إعادة تنظيم المكتب الرئاسي في عدد من اللجان المشتركة بين القطاعين العام والخاص".والقصر الرئاسي في كوريا الجنوبية معروف كذلك باسم البيت الأزرق، وهو عبارة عن "مجمع منعزل من العديد من المباني المستخدمة كمكتب لرئيس المكتب التنفيذي للدولة والإقامة الرسمية، ومكتب السكرتارية الرئاسية".وقال مسؤول مقرب من يون: "اللجان المشتركة بين القطاعين العام والخاص الخاضعة للسيطرة المباشرة للرئيس ستمتلئ بالمسؤولين الحكوميين من الإدارة وأفضل المواهب من الخارج".وكان الرئيس الكوري المنتخب قد انتقد القصر الرئاسي لهيمنته على الوزارات واحتكاره للسلطة على أساس النظام الرئاسي "الإمبراطوري".وفاز يون في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الأربعاء الماضي، وتلقى التهاني من العديد من قادة العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/رئيس-كوريا-الجنوبية-المنتخب-يتعهد-بـالرد-الحازم-على-أي-سلوك-غير-معقول-من-جارته-الشمالية-1059707552.html
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كوريا الجنوبية
ماذا يعتزم الرئيس الكوري الجنوبي الجديد أن يفعل بالقصر الرئاسي بعد فوزه؟
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توقعت تقارير إعلامية أن يجري الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب حديثا، "يون سيوك- يول"، تغييرات جذرية على القصر الرئاسي أو ما يعرف بالبيت الأزرق.
وتوقعت وكالة يونهاب
الكورية، نقلا عن مقربين من الرئيس المنتخب أن تكون التغييرات "جذرية على الصعيدين الخارجي والداخلي"، مؤكدة أن "يون" كان قد "وعد بمكتب رئاسة أصغر وأقل".
وقالت إن "يون" كان قد وعد أيضا بـ "تفكيك القصر الرئاسي ونقل المكتب الرئاسي
إلى مجمع الحكومة في ميدان كوانغهوامون بوسط سيئول"، مع إعادة تنظيم المكتب الرئاسي في عدد من اللجان المشتركة بين القطاعين العام والخاص".
والقصر الرئاسي في كوريا الجنوبية معروف كذلك باسم البيت الأزرق، وهو عبارة عن "مجمع منعزل من العديد من المباني المستخدمة كمكتب لرئيس المكتب التنفيذي للدولة والإقامة الرسمية، ومكتب السكرتارية الرئاسية".
كما نقلت الوكالة عن مصادرها أن حكومة "يون" سوف " تدرس فتح باب اللجان الرئاسية أمام الخبراء الأجانب"، لافتة إلى أن تلك اللجان هي التي "سوف تمر منها القرارات التي تمثل العمود الفقري لشئون الدولة في الحكومة القادمة".
وقال مسؤول مقرب من يون: "اللجان المشتركة بين القطاعين العام والخاص الخاضعة للسيطرة المباشرة للرئيس ستمتلئ بالمسؤولين الحكوميين من الإدارة وأفضل المواهب من الخارج".
يشار إلى أن القانون الحالي يسمح بتعيين الأجانب في غير ما يتعلق بالأمن الوطني للبلاد.
وكان الرئيس الكوري المنتخب قد انتقد القصر الرئاسي لهيمنته على الوزارات واحتكاره للسلطة على أساس النظام الرئاسي "الإمبراطوري".
وفاز يون في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الأربعاء الماضي، وتلقى التهاني
من العديد من قادة العالم.