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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/صراع-على-الكنوز-لماذا-تخشى-أمريكا-إرسال-أسلحة-متطورة-وباهظة-إلى-أوكرانيا-1059764400.html
"صراع على الكنوز"... لماذا تخشى أمريكا إرسال أسلحة متطورة وباهظة إلى أوكرانيا؟
"صراع على الكنوز"... لماذا تخشى أمريكا إرسال أسلحة متطورة وباهظة إلى أوكرانيا؟
لا تحبذ الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بأسلحة أمريكية متطورة لمواجهة القوات الروسية، فثمّة مانع يمنعها من ذلك. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T12:34+0000
2022-03-11T12:34+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وبحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية، فإن المخاوف من سقوط المعدات الأمريكية في أيدي الجش الروسي، لعبت على الأرجح دورا في التردد في إرسال أنظمة أسلحة أكثر تقدما وباهظة الثمن إلى أوكرانيا، بما يتجاوز المنصات الأبسط مثل أنظمة صواريخ "ستينغر" (أرض-جو).وكان مسؤول أمريكي ومصدر بالكونغرس كشفا لشبكة CNN أن الولايات المتحدة سلمت إلى أوكرانيا، لأول مرة، المئات من صواريخ ستينغر المضادة للطائرات خلال الأيام الماضية، بما في ذلك أكثر من 200 صواريخ، بداية الشهر الجاري.وفي المقابل، تُمنّي واشنطن نفسها بالاستيلاء على معدات روسية في تلك الحرب، لأنها قد تحتوي على معلومات قيمة عن قيادة موسكو المشفرة والتحكم في الاتصالات، بحسب ما قاله مسؤولون أمريكيون لـ"نيوزويك".لكنَّ ذلك لن يكون مفيدا، بحسب ما قاله طيار عسكري أمريكي للمجلة الأمريكية، إذ أن دولة بحجم روسيا، قادرة على اتخاذ إجراءات لتجنب اختراق أنظمتها في حال وقوع أسلحتها بيد أعدائها.ويقول الطيار إنه "مع انتقال الأنظمة إلى الرقمي، تتغير لعبة الاستغلال والاستفادة قليلا"، مضيفاً أن "معدات التشفير أقل أهمية هذه الأيام لأن القيمة موجودة في المفاتيح، وهي تتغير طوال الوقت".ووجه الأوكرانيون مناشدات عديدة للولايات المتحدة لتزودهم بالمزيد من الأسلحة خاصة المضادة للطائرات والدبابات.وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في تصريحات سابقة إن أوكرانيا قادرة على تلقي "المعدات العسكرية" التي تحتاجها.وبحسب شبكة "سي.إن.إن"، يتخوف المسؤولون الأمريكيون من تقديم أحدث الأسلحة للأوكرانيين حتى لا تقع في أيدي الروس الذين يمكنهم سرقة التكنولوجيا الأمريكية.
https://arabic.sputniknews.com/20210618/أمريكا-تعلق-خطة-لتزويد-أوكرانيا-بمعدات-دفاعية-وأسلحة-فتاكة-1049292294.html
https://arabic.sputniknews.com/20220307/عشرات-الآلاف-من-الصواريخ-مطار-سري-أصبح-مركزا-لشحن-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1059584064.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

"صراع على الكنوز"... لماذا تخشى أمريكا إرسال أسلحة متطورة وباهظة إلى أوكرانيا؟

12:34 GMT 11.03.2022
© Sputnik . Иван Родионов / الذهاب إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022
قوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© Sputnik . Иван Родионов
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لا تحبذ الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بأسلحة أمريكية متطورة لمواجهة القوات الروسية، فثمّة مانع يمنعها من ذلك.
وبحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية، فإن المخاوف من سقوط المعدات الأمريكية في أيدي الجش الروسي، لعبت على الأرجح دورا في التردد في إرسال أنظمة أسلحة أكثر تقدما وباهظة الثمن إلى أوكرانيا، بما يتجاوز المنصات الأبسط مثل أنظمة صواريخ "ستينغر" (أرض-جو).
وكان مسؤول أمريكي ومصدر بالكونغرس كشفا لشبكة CNN أن الولايات المتحدة سلمت إلى أوكرانيا، لأول مرة، المئات من صواريخ ستينغر المضادة للطائرات خلال الأيام الماضية، بما في ذلك أكثر من 200 صواريخ، بداية الشهر الجاري.
نظام اعتراض الصواريخ الأمريكي THAAD - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2021
أمريكا تعلق خطة لتزويد أوكرانيا بمعدات دفاعية وأسلحة فتاكة
18 يونيو 2021, 19:50 GMT
وفي المقابل، تُمنّي واشنطن نفسها بالاستيلاء على معدات روسية في تلك الحرب، لأنها قد تحتوي على معلومات قيمة عن قيادة موسكو المشفرة والتحكم في الاتصالات، بحسب ما قاله مسؤولون أمريكيون لـ"نيوزويك".
وقال أحد ضباط الحرب الإلكترونية في الولايات المتحدة، طلب عدم الكشف عن هويته، للمجلة "لدينا أشخاص سريون يحاولون الحصول على معدات طوال الوقت".
لكنَّ ذلك لن يكون مفيدا، بحسب ما قاله طيار عسكري أمريكي للمجلة الأمريكية، إذ أن دولة بحجم روسيا، قادرة على اتخاذ إجراءات لتجنب اختراق أنظمتها في حال وقوع أسلحتها بيد أعدائها.
ويقول الطيار إنه "مع انتقال الأنظمة إلى الرقمي، تتغير لعبة الاستغلال والاستفادة قليلا"، مضيفاً أن "معدات التشفير أقل أهمية هذه الأيام لأن القيمة موجودة في المفاتيح، وهي تتغير طوال الوقت".
مطار كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
آلاف الصواريخ... مطار سري أصبح مركزا لشحن الأسلحة إلى أوكرانيا
7 مارس, 15:53 GMT
ووجه الأوكرانيون مناشدات عديدة للولايات المتحدة لتزودهم بالمزيد من الأسلحة خاصة المضادة للطائرات والدبابات.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في تصريحات سابقة إن أوكرانيا قادرة على تلقي "المعدات العسكرية" التي تحتاجها.
وبحسب شبكة "سي.إن.إن"، يتخوف المسؤولون الأمريكيون من تقديم أحدث الأسلحة للأوكرانيين حتى لا تقع في أيدي الروس الذين يمكنهم سرقة التكنولوجيا الأمريكية.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:47 GMT
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