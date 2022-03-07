https://arabic.sputniknews.com/20220307/عشرات-الآلاف-من-الصواريخ-مطار-سري-أصبح-مركزا-لشحن-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1059584064.html

آلاف الصواريخ... مطار سري أصبح مركزا لشحن الأسلحة إلى أوكرانيا

آلاف الصواريخ... مطار سري أصبح مركزا لشحن الأسلحة إلى أوكرانيا

كشف مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، عن مطار سري أصبح مركزًا لشحن الأسلحة إلى أوكرانيا، لصد الهجوم الروسي. 07.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-07T15:53+0000

2022-03-07T15:53+0000

2022-03-07T16:22+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

أخبار أوكرانيا

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ونقلت شبكة "سي.إن.إن" عن المسؤول الذي لم تسمه، قوله، إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، ذهب إلى المطار الواقع قرب الحدود الأوكرانية، الأسبوع الماضي، حيث شهد بشكل مباشر الجهود المتعددة الجنسيات لإدخال أسلحة إلى أوكرانيا. وأصبح موقع المطار خلية نحل في الأيام الأخيرة، حيث زاد عدد الرحلات الجوية اليومية التي تصل محملة بالأسلحة إلى 17 رحلة، وهي السعة القصوى للمطار، وفقا للمسؤول.وقال المسؤول إنه منذ بدء الهجوم الروسي، أرسلت 14 دولة مساعدات أمنية إلى أوكرانيا، ونادرًا ما أرسل بعضها مثل هذه المعدات الكبيرة من قبل، معربا عن قلقه من أن تبدأ روسيا في استهداف الشحنات مع تقدم هجومها.وأشار إلى أنه بمجرد حيازة الأسلحة، استخدمها الأوكرانيون لإبطاء وإيقاف الهجمات الروسية في أجزاء مختلفة من البلاد.وحذرت الخارجية الروسية من أن الأسلحة التي يتم ضخها إلى أوكرانيا قد ينتهي بها المطاف بيد الإرهابيين في أوروبا نفسها.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/ شباط الفائت، العملية العسكرية الخاصة، التي حدد الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف".كما تهدف العملية العسكرية، بحسب الرئيس بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.

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