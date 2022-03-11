https://arabic.sputniknews.com/20220311/عبداللهيان-الاتفاق-النووي-متاح-في-هذه-الحالة-1059759942.html
عبداللهيان: الاتفاق النووي متاح في هذه الحالة
عبداللهيان: الاتفاق النووي متاح في هذه الحالة
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الجمعة، إن الجهود جارية للتوصل إلى اتفاق جيد ودائم، والاتفاق متاح إذا تصرف الجانب الأمريكي بواقعية... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T11:18+0000
2022-03-11T11:18+0000
2022-03-11T11:18+0000
إيران
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ونشر عبد اللهيان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أكد من خلالها أنه أجرى محادثة مفيدة وبناءة مع السيد جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي.وأكد عبد اللهيان في تغريدته أن الجهود جارية للتوصل إلى اتفاق جيد ودائم، مشيرا إلى أن الاتفاق متاح في حال تصرف الجانب الأمريكي بواقعية وثبات، لافتا إلى أن نتيجة المحادثات الجارية في العاصمة النمساوية، فيينا، تحدد باتفاق جماعي وليس من طرف واحد وهناك حاجة إلى جهد مشترك.وشدد وزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبداللهيان على أن المنطق والعقلانية يجب أن يتغلب على جميع الأمور.وفي السياق نفسه، قال جوزيب بوريل إن النص النهائي المتعلق بإحياء الاتفاق النووي جاهز، بشكل أساسي، وعلى الطاولة، وإن كانت هناك حاجة إلى وقفة في المحادثات بسبب "عوامل خارجية".
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إيران, أخبار العالم الآن
عبداللهيان: الاتفاق النووي متاح في هذه الحالة
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قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الجمعة، إن الجهود جارية للتوصل إلى اتفاق جيد ودائم، والاتفاق متاح إذا تصرف الجانب الأمريكي بواقعية وثبات.
ونشر عبد اللهيان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أكد من خلالها أنه أجرى محادثة مفيدة وبناءة مع السيد جوزيف بوريل
، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي.
وأكد عبد اللهيان في تغريدته أن الجهود جارية للتوصل إلى اتفاق جيد ودائم
، مشيرا إلى أن الاتفاق متاح في حال تصرف الجانب الأمريكي بواقعية وثبات، لافتا إلى أن نتيجة المحادثات الجارية في العاصمة النمساوية، فيينا، تحدد باتفاق جماعي وليس من طرف واحد وهناك حاجة إلى جهد مشترك.
وشدد وزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبداللهيان على أن المنطق والعقلانية يجب أن يتغلب على جميع الأمور.
وفي السياق نفسه، قال جوزيب بوريل إن النص النهائي المتعلق بإحياء الاتفاق النووي جاهز، بشكل أساسي، وعلى الطاولة، وإن كانت هناك حاجة إلى وقفة في المحادثات بسبب "عوامل خارجية".