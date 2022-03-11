https://arabic.sputniknews.com/20220311/عودة-الشتاء-إلى-اليونان-مع-توقعات-بتساقط-الثلوج-لأيام-1059750946.html
عودة الشتاء إلى اليونان مع توقعات بتساقط الثلوج لأيام
عودة الشتاء إلى اليونان مع توقعات بتساقط الثلوج لأيام
تعرضت اليونان لتساقط كميات كثيفة من الثلوج ودرجات حرارة شديدة البرودة، أمس الخميس، مع هبوب رياح من الهواء البارد تشق طريقها إلى البلاد من شمال أوروبا. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T08:25+0000
2022-03-11T08:25+0000
2022-03-11T08:25+0000
العالم
اليونان
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وجلبت العاصفة "فيليبوس" الثلوج حتى في أثينا وعدة مناطق أخرى من البلاد، حيث بعثت خدمة الحماية المدنية برسالة جديدة إلى سكان أتيكا وفيوتيا وفثيوتيدا وإيفيا، مع توصية قوية لتجنب السفر غير الضروري واستخدام سلاسل الثلوج للمركبات أثناء هبوب العاصفة.وكانت السلطات في منطقة أتيكا قد أعلنت يوم الأربعاء، أن المدارس الابتدائية والثانوية في الضواحي الشمالية لأثينا وبلدات أخرى في أتيكا ستغلق أبوابها يوم الخميس بسبب الطقس.وأغلقت عدة طرق في الضواحي الشمالية للعاصمة اليونانية، ومنعت الشرطة عبور المركبات غير المجهزة بسلاسل الثلج على الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى سالونيك وطريق إلفسينا-ثيفا الوطني القديم.وبحسب موقع "greek reporter"، سيستمر تساقط الثلوج في المناطق الجبلية في اليونان وإيفيا وسبوراد وجزر سيكلاديز وبحر إيجه وكريت حتى نهاية الأسبوع.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/وزير-الخارجية-التركي-يرفض-اتهام-اليونان-لبلاده-باستغلال-الوضع-في-أوكرانيا-1059199759.html
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العالم, اليونان
عودة الشتاء إلى اليونان مع توقعات بتساقط الثلوج لأيام
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تعرضت اليونان لتساقط كميات كثيفة من الثلوج ودرجات حرارة شديدة البرودة، أمس الخميس، مع هبوب رياح من الهواء البارد تشق طريقها إلى البلاد من شمال أوروبا.
وجلبت العاصفة "فيليبوس" الثلوج حتى في أثينا وعدة مناطق أخرى من البلاد، حيث بعثت خدمة الحماية المدنية برسالة جديدة إلى سكان أتيكا وفيوتيا وفثيوتيدا وإيفيا، مع توصية قوية لتجنب السفر غير الضروري واستخدام سلاسل الثلوج للمركبات أثناء هبوب العاصفة.
وكانت السلطات في منطقة أتيكا قد أعلنت يوم الأربعاء، أن المدارس الابتدائية والثانوية في الضواحي الشمالية لأثينا وبلدات أخرى في أتيكا ستغلق أبوابها يوم الخميس بسبب الطقس.
وأغلقت عدة طرق في الضواحي الشمالية للعاصمة اليونانية، ومنعت الشرطة عبور المركبات غير المجهزة بسلاسل الثلج على الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى سالونيك وطريق إلفسينا-ثيفا الوطني القديم.
وبحسب موقع "greek reporter
"، سيستمر تساقط الثلوج في المناطق الجبلية في اليونان وإيفيا وسبوراد وجزر سيكلاديز وبحر إيجه وكريت حتى نهاية الأسبوع.