https://arabic.sputniknews.com/20220311/ماكدونالدز-تعلق-عمل-شبكة-مطاعمهما-في-روسيا-ابتداء-من-14-مارس-بسبب-مشكلات-فنية-1059755709.html

ماكدونالدز تعلق عمل شبكة مطاعمها في روسيا ابتداء من 14 مارس بسبب "مشكلات فنية"

ماكدونالدز تعلق عمل شبكة مطاعمها في روسيا ابتداء من 14 مارس بسبب "مشكلات فنية"

أعلنت سلسلة مطاعم ماكدونالدز للوجبات السريعة، اليوم الجمعة، أنها تعتزم تعليق عمل مطاعم الشبكة، مؤقتا، في جميع أنحاء روسيا، اعتبارًا من 14 مارس/ آذار، وذلك على... 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T10:01+0000

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أخبار روسيا اليوم

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موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي للشركة، لوكالة "سبوتنيك"، "بسبب الصعوبات التشغيلية والفنية واللوجستية، تخطط شركة ماكدونالدز لتعليق الخدمة مؤقتا في شركات الشبكة في جميع أنحاء روسيا اعتبارًا من 14 مارس. وسيواصل مكتب الشركة العمل كالمعتاد".وأضاف: "للأسف، في الوقت الحالي لا تستطيع ماكدونالدز في روسيا ضمان التشغيل المستمر للاتجاهات الرئيسية، وتقديم المنتجات الرئيسية في مؤسسات الشبكة، ومعايير الجودة العالية التي اعتاد عليها الضيوف".وفي وقت سابق، نقل الإعلام الأمريكي عن المدير التنفيذي للمطعم، كريس كمبكينسكي، في خطابه الموجه للموظفين، أن إغلاق هذه المتاجر في الوقت الحالي، "هو الشيء الصحيح، الذي يجب القيام به".وأكد أن الشركة ستتعهد بمواصلة دفع رواتب 62 ألف موظفا "عملوا بقلوبهم وأرواحهم" في ماكدونالدز؛ مشددا على أن "قيم الشركة"، تنص على أنه لا يمكن تجاهل المعاناة الإنسانية، التي تعيشها أوكرانيا.وعمدت العديد من الشركات الأمريكية والأوروبية واليابانية والكورية الكبرى، إلى الإعلان عن تعليق أعمالها في روسيا؛ على خلفية العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لدعم جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد الرئيس فلاديمير بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220308/ماكدونالدز-تقرر-غلق-جميع-مطاعمها-في-روسيا-مؤقتا-1059641635.html

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