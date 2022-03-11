https://arabic.sputniknews.com/20220311/ماكدونالدز-سنصرف-قرابة-50-مليون-دولار-شهريا-للموظفين-الروس-1059759562.html
ماكدونالدز: سنصرف قرابة 50 مليون دولار شهريا للموظفين الروس
ماكدونالدز: سنصرف قرابة 50 مليون دولار شهريا للموظفين الروس
موسكو- سبوتنيك. أعلنت شركة ماكدونالدز، اليوم الجمعة، أنها ستنفق ما يصل إلى 50 مليون دولار شهريًا للوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والموردين الروس. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T11:10+0000
2022-03-11T11:10+0000
2022-03-11T11:10+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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جاء ذلك بعد إعلان سلسلة مطاعم الوجبات السريعة أنها ستعلق عملها في روسيا اعتبارًا من 14 مارس/آذار في ضوء استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وقالت الشركة إن "التكاليف الشهرية للشركة لضمان الوفاء بجميع التزامات الشركة تجاه الموظفين والموردين ستصل إلى 50 مليون دولار".وبحسب البيان، يعمل أكثر من 62 ألف شخص في نظام ماكدونالدز في روسيا، ونحو 100 ألف في شركات الموردين، مضيفة أن جميع الموظفين سيبقون موظفين في الشركة وسيستمرون في تلقي رواتبهم كاملة.وقالت الشركة إنها ستحتفظ أيضًا بجميع المزايا والضمانات الاجتماعية، وتخطط لدعم الموردين والمؤجرين، مشيرة إلى أنها "بصفتها شركة مسؤولة اجتماعيًا، تدرس ماكدونالدز حاليًا خيارات لاستخدام المساحات المغلقة مؤقتًا لتنظيم مراكز دعم المتطوعين"، مضيفة أن جمعيات رونالد ماكدونالد الخيرية ستواصل أيضًا أنشطتها.وفي 24 فبراير/ شباط، بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في مواجهة عدوان القوات الأوكرانية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية فقط. رداً على ذلك، شنت الدول الغربية حملة عقوبات شاملة ضد موسكو، حيث علقت العديد من الشركات الأجنبية عملياتها في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/ماكدونالدز-تقرر-غلق-جميع-مطاعمها-في-روسيا-مؤقتا-1059641635.html
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العالم, روسيا
ماكدونالدز: سنصرف قرابة 50 مليون دولار شهريا للموظفين الروس
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موسكو- سبوتنيك. أعلنت شركة ماكدونالدز، اليوم الجمعة، أنها ستنفق ما يصل إلى 50 مليون دولار شهريًا للوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والموردين الروس.
جاء ذلك بعد إعلان سلسلة مطاعم الوجبات السريعة أنها ستعلق عملها في روسيا اعتبارًا من 14 مارس/آذار في ضوء استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقالت الشركة إن "التكاليف الشهرية للشركة لضمان الوفاء بجميع التزامات الشركة تجاه الموظفين والموردين ستصل إلى 50 مليون دولار".
وبحسب البيان، يعمل أكثر من 62 ألف شخص في نظام ماكدونالدز في روسيا، ونحو 100 ألف في شركات الموردين، مضيفة أن جميع الموظفين سيبقون موظفين في الشركة وسيستمرون في تلقي رواتبهم كاملة.
وقالت الشركة إنها ستحتفظ أيضًا بجميع المزايا والضمانات الاجتماعية، وتخطط لدعم الموردين والمؤجرين، مشيرة إلى أنها "بصفتها شركة مسؤولة اجتماعيًا، تدرس ماكدونالدز حاليًا خيارات لاستخدام المساحات المغلقة مؤقتًا لتنظيم مراكز دعم المتطوعين"، مضيفة أن جمعيات رونالد ماكدونالد الخيرية ستواصل أيضًا أنشطتها.
وفي 24 فبراير/ شباط، بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في مواجهة عدوان القوات الأوكرانية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية فقط. رداً على ذلك، شنت الدول الغربية حملة عقوبات شاملة ضد موسكو، حيث علقت العديد من الشركات الأجنبية عملياتها في البلاد.