https://arabic.sputniknews.com/20220311/هل-حاول-حسني-مبارك-وقف-إعدام-صدام-حسين-فيديو-1059749207.html

هل حاول حسني مبارك وقف إعدام صدام حسين.. فيديو

هل حاول حسني مبارك وقف إعدام صدام حسين.. فيديو

كشف رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، اليوم الجمعة، عن محاولات قان به الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك، لإيقاف إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام... 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T07:21+0000

2022-03-11T07:21+0000

2022-03-11T07:25+0000

مصر

حسني مبارك

قطر

صدام حسين

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وأكد حمد بن جاسم أنه فور ورود معلومات تفيد بقرب تنفيذ حكم الإعدام في صدام حسين، طلب من الأمير القطري السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، الاتصال بالرئيس المصري الراحل حسني مبارك، و"وضع ثقله في الموضوع، لوقف الإعدام".وجاء ذلك في مقابلة لحمد بن جاسم تبث على تطبيق جريدة "القبس" وتنشر على أجزاء، اليوم الجمعة، موضحا أنه حاول وقف إعدام الرئيس العراقي الراحل، لكنه لم يفلح.وأكد رئيس الوزراء القطري السابق أنه تواصل مع مبارك، ودفعه للتواصل مع الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، آنذاك، مشيرا إلى أنه بالفعل هاتف الرئيس حسني مبارك، نظيره الأمريكي جورج بوش وقتها، وأبلغه بأن مسألة إعدام صدام حسين ربما تثير غضبا في الشارع العربي.وذكر حمد بن جاسم أن بوش لم ينصت لحديث مبارك، رغم تأكيده بأن صدام حسين معتقل ولا داعي لإعدامه، لكن بوش رفض.

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مصر, حسني مبارك, قطر, صدام حسين