https://arabic.sputniknews.com/20220311/واشنطن-تفرض-عقوبات-جديدة-تتعلق-بكوريا-الشمالية-بعد-إطلاق-صواريخ-1059786645.html
واشنطن تفرض عقوبات جديدة تتعلق بكوريا الشمالية بعد إطلاق صواريخ
واشنطن تفرض عقوبات جديدة تتعلق بكوريا الشمالية بعد إطلاق صواريخ
فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة تتعلق بكوريا الشمالية، بعد أن قال مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون إن بيونغ يانغ استخدمت أكبر نظام صاروخي... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T21:33+0000
2022-03-11T21:33+0000
2022-03-11T21:33+0000
كوريا الشمالية
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وتستهدف العقوبات، التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية، مواطنين روسيين وثلاثة كيانات روسية.تأتي هذه الإجراءات وسط القلق من أن كوريا الشمالية بصدد تنفيذ تهديداتها باستئناف التجارب بشكل كامل على الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والأسلحة النووية للمرة الأولى منذ عام 2017.وحافظت بيونغ يانغ على وقف اختياري للتجارب النووية والصواريخ طويلة المدى منذ أواخر عام 2017، لكنها قالت في يناير/ كانون الثاني الماضي إنها قد تفكر في استئناف "جميع الأنشطة المعلقة مؤقتا".وقالت أمريكا، أمس الخميس، إن عمليتي إطلاق الصواريخ الأخيرين لكوريا الشمالية، واللتان نفذتا في 27 فبراير/ شباط والسبت الماضي، اشتملت على نظام صاروخي باليستي جديد عابر للقارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/البنتاغون-عن-عمل-كوريا-الشمالية-في-موقع-تجارب-نووية-أغلقته-منذ-4-سنوات-لا-تعليق-1059779008.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية
واشنطن تفرض عقوبات جديدة تتعلق بكوريا الشمالية بعد إطلاق صواريخ
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فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة تتعلق بكوريا الشمالية، بعد أن قال مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون إن بيونغ يانغ استخدمت أكبر نظام صاروخي باليستي عابر للقارات في عمليتي إطلاق أخيرتين.
وتستهدف العقوبات، التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية، مواطنين روسيين وثلاثة كيانات روسية.
تأتي هذه الإجراءات وسط القلق من أن كوريا الشمالية بصدد تنفيذ تهديداتها باستئناف التجارب بشكل كامل على الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والأسلحة النووية للمرة الأولى منذ عام 2017.
وحافظت بيونغ يانغ على وقف اختياري للتجارب النووية والصواريخ طويلة المدى منذ أواخر عام 2017، لكنها قالت في يناير/ كانون الثاني الماضي إنها قد تفكر في استئناف "جميع الأنشطة المعلقة مؤقتا".
وقالت أمريكا، أمس الخميس، إن عمليتي إطلاق الصواريخ الأخيرين
لكوريا الشمالية، واللتان نفذتا في 27 فبراير/ شباط والسبت الماضي، اشتملت على نظام صاروخي باليستي جديد عابر للقارات.