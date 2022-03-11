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https://arabic.sputniknews.com/20220311/واشنطن-تفرض-عقوبات-جديدة-تتعلق-بكوريا-الشمالية-بعد-إطلاق-صواريخ-1059786645.html
واشنطن تفرض عقوبات جديدة تتعلق بكوريا الشمالية بعد إطلاق صواريخ
واشنطن تفرض عقوبات جديدة تتعلق بكوريا الشمالية بعد إطلاق صواريخ
فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة تتعلق بكوريا الشمالية، بعد أن قال مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون إن بيونغ يانغ استخدمت أكبر نظام صاروخي... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T21:33+0000
2022-03-11T21:33+0000
كوريا الشمالية
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وتستهدف العقوبات، التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية، مواطنين روسيين وثلاثة كيانات روسية.تأتي هذه الإجراءات وسط القلق من أن كوريا الشمالية بصدد تنفيذ تهديداتها باستئناف التجارب بشكل كامل على الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والأسلحة النووية للمرة الأولى منذ عام 2017.وحافظت بيونغ يانغ على وقف اختياري للتجارب النووية والصواريخ طويلة المدى منذ أواخر عام 2017، لكنها قالت في يناير/ كانون الثاني الماضي إنها قد تفكر في استئناف "جميع الأنشطة المعلقة مؤقتا".وقالت أمريكا، أمس الخميس، إن عمليتي إطلاق الصواريخ الأخيرين لكوريا الشمالية، واللتان نفذتا في 27 فبراير/ شباط والسبت الماضي، اشتملت على نظام صاروخي باليستي جديد عابر للقارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/البنتاغون-عن-عمل-كوريا-الشمالية-في-موقع-تجارب-نووية-أغلقته-منذ-4-سنوات-لا-تعليق-1059779008.html
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كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات جديدة تتعلق بكوريا الشمالية بعد إطلاق صواريخ

21:33 GMT 11.03.2022
© REUTERS / KCNAاختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022
اختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / KCNA
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فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة تتعلق بكوريا الشمالية، بعد أن قال مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون إن بيونغ يانغ استخدمت أكبر نظام صاروخي باليستي عابر للقارات في عمليتي إطلاق أخيرتين.
وتستهدف العقوبات، التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية، مواطنين روسيين وثلاثة كيانات روسية.
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
البنتاغون عن عمل كوريا الشمالية في موقع تجارب نووية أغلقته منذ 4 سنوات: لا تعليق
16:18 GMT
تأتي هذه الإجراءات وسط القلق من أن كوريا الشمالية بصدد تنفيذ تهديداتها باستئناف التجارب بشكل كامل على الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والأسلحة النووية للمرة الأولى منذ عام 2017.
وحافظت بيونغ يانغ على وقف اختياري للتجارب النووية والصواريخ طويلة المدى منذ أواخر عام 2017، لكنها قالت في يناير/ كانون الثاني الماضي إنها قد تفكر في استئناف "جميع الأنشطة المعلقة مؤقتا".
وقالت أمريكا، أمس الخميس، إن عمليتي إطلاق الصواريخ الأخيرين لكوريا الشمالية، واللتان نفذتا في 27 فبراير/ شباط والسبت الماضي، اشتملت على نظام صاروخي باليستي جديد عابر للقارات.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس21:01 GMT
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