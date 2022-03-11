https://arabic.sputniknews.com/20220311/وكالة-الطاقة-الدولية-تعلن-استعداد-روسيا-وأوكرانيا-للتعاون-معها-1059745800.html
وكالة الطاقة الدولية تعلن استعداد روسيا وأوكرانيا للتعاون معها
وكالة الطاقة الدولية تعلن استعداد روسيا وأوكرانيا للتعاون معها
أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة، رافايل غروسي، أن روسيا وأوكرانيا أعربتا عن استعدادهما للعمل مع الوكالة، لافتًا إلى أنه حتى اللحظة لا يزال الاتصال بمحطتي... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T00:35+0000
2022-03-11T00:35+0000
2022-03-11T00:35+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقال غروسي، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس إن "روسيا وأوكرانيا أعربتا عن استعدادهما للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة".وأضاف أنه "لا يزال اتصالنا بمحطتي تشيرنوبل زابوروجيه النوويتين الأوكرانيتين مفقودًا".وتأتي هذه التصريحات، على خلفية العملية العسكرية الروسية، التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وقامت دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بفرض العديد من العقوبات الاقتصادية العنيفة على روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/الحرس-الوطني-الروسي-إدارة-محطة-زابوروجيه-النووية-تخضع-لتوجيهات-القوات-المسلحة-الروسية-1059649923.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
وكالة الطاقة الدولية تعلن استعداد روسيا وأوكرانيا للتعاون معها
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أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة، رافايل غروسي، أن روسيا وأوكرانيا أعربتا عن استعدادهما للعمل مع الوكالة، لافتًا إلى أنه حتى اللحظة لا يزال الاتصال بمحطتي تشيرنوبيل زابوروجيه النوويتين مفقودا.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال غروسي، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس إن "روسيا وأوكرانيا أعربتا عن استعدادهما للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة".
وأضاف أنه "لا يزال اتصالنا بمحطتي تشيرنوبل زابوروجيه
النوويتين الأوكرانيتين مفقودًا".
وتأتي هذه التصريحات، على خلفية العملية العسكرية الروسية، التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وقامت دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بفرض العديد من العقوبات الاقتصادية العنيفة على روسيا.