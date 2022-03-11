https://arabic.sputniknews.com/20220311/8-بنوك-مصرية-تبدأ-تجربة-التحويل-اللحظي-من-خلال-تطبيق-ذكي-1059764566.html
8 بنوك مصرية تبدأ تجربة التحويل اللحظي من خلال تطبيق ذكي
8 بنوك مصرية تبدأ تجربة التحويل اللحظي من خلال تطبيق ذكي
بدأت 8 بنوك مصرية في الاستخدام التجريبي لتطبيق "أنستا باي" "instapay” لمنظومة التحويل اللحظي، ما يمثل نقلة نوعية لمنظومة المدفوعات في مصر بحسب مصادر مصرفية. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T12:35+0000
2022-03-11T12:35+0000
2022-03-11T12:35+0000
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وصرحت مصادر لموقع "مصراوي" بأنه تم الإطلاق التجريبي لتطبيق "instapay"للتأكد من سريان عملية التحويل بطريقة صحيحة وتلافي أي أخطاء فنية قبل الإطلاق الفعلي للجمهور، والمقرر له يوم 22 مارس/ آذار القادم.تكمن ميزة تلك الخطوة في أنها ستتيح إمكانية إتمام المعاملات الإلكترونية لحظيا طوال أيام الأسبوع وخلال الإجازات والعطلات الرسمية مما يتيح مرونة غير مسبوقة.يشار إلى أن البنوك المصرية التي حاصلت على رخصة المدفوعات اللحظية من البنك المركزي المصري، هي البنك الأهلي، ومصر، والتجاري الدولي، وQNB مصر، والإسكندرية، ومصر الخليجي (EG)، والقاهرة، والبنك العربي.وتوقعت المصادر انتهاء كافة البنوك من الربط الفني على المنظومة بنهاية شهر أبريل/نيسان المقبل، لتستفيد من تطبيق إنستا باي المدعوم من جانب القطاع المصرفي ويسمح بإضافة حساباتك المصرفيه وإجراء تحويلات لحظية.ويمكن للعملاء باستخدام هذا التطبيق إجراء التحويلات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الهاتف المحمول، وذلك بتسجيل رقم الهاتف المحمول، وعنوان التعريف اللحظي، ورقم الحساب البنكي، كما يمكن من خلاله تحويل المال إلى أي محفظة إلكترونية وأي كارت.ويستطيع مستخدم "إنستا باي" أيضا ربط جميع حساباته البنكية في تطبيق واحد، مع تحويلات لحظية على مدار 24 ساعة، فضلا عن أن جميع التحويلات تتم تحت إشراف البنك الذي تتعامل معه لضمان سرية البيانات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن
8 بنوك مصرية تبدأ تجربة التحويل اللحظي من خلال تطبيق ذكي
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بدأت 8 بنوك مصرية في الاستخدام التجريبي لتطبيق "أنستا باي" "instapay” لمنظومة التحويل اللحظي، ما يمثل نقلة نوعية لمنظومة المدفوعات في مصر بحسب مصادر مصرفية.
وصرحت مصادر لموقع "مصراوي
" بأنه تم الإطلاق التجريبي لتطبيق "instapay"للتأكد من سريان عملية التحويل بطريقة صحيحة وتلافي أي أخطاء فنية قبل الإطلاق الفعلي للجمهور، والمقرر له يوم 22 مارس/ آذار القادم.
تكمن ميزة تلك الخطوة في أنها ستتيح إمكانية إتمام المعاملات الإلكترونية لحظيا طوال أيام الأسبوع وخلال الإجازات والعطلات الرسمية مما يتيح مرونة غير مسبوقة.
يشار إلى أن البنوك المصرية التي حاصلت على رخصة المدفوعات اللحظية من البنك المركزي المصري
، هي البنك الأهلي، ومصر، والتجاري الدولي، وQNB مصر، والإسكندرية، ومصر الخليجي (EG)، والقاهرة، والبنك العربي.
وتوقعت المصادر انتهاء كافة البنوك من الربط الفني على المنظومة بنهاية شهر أبريل/نيسان المقبل، لتستفيد من تطبيق إنستا باي المدعوم من جانب القطاع المصرفي ويسمح بإضافة حساباتك المصرفيه وإجراء تحويلات لحظية.
ويمكن للعملاء باستخدام هذا التطبيق إجراء التحويلات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الهاتف المحمول، وذلك بتسجيل رقم الهاتف المحمول، وعنوان التعريف اللحظي، ورقم الحساب البنكي، كما يمكن من خلاله تحويل المال إلى أي محفظة إلكترونية وأي كارت.
ويستطيع مستخدم "إنستا باي" أيضا ربط جميع حساباته البنكية في تطبيق واحد، مع تحويلات لحظية على مدار 24 ساعة، فضلا عن أن جميع التحويلات تتم تحت إشراف البنك الذي تتعامل معه لضمان سرية البيانات.