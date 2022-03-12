https://arabic.sputniknews.com/20220312/إثيوبيا-الحزب-الحاكم-ينتخب-آبي-أحمد-رئيسا-1059820082.html
إثيوبيا.. الحزب الحاكم ينتخب آبي أحمد رئيسا
إثيوبيا.. الحزب الحاكم ينتخب آبي أحمد رئيسا
انتخب حزب الازدهار الحاكم رئيس الوزراء آبي أحمد رئيسا للحزب خلال المؤتمر الأول للحزب، اليوم السبت. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T20:33+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت إذاعة "فانا" الإثيوبية أن حزب الازدهار انتخب آبي أحمد رئيسا، فيما انتخب وزير الخارجية دمقي مقونن، ورئيس مكتب الحزب، آدم فرح، كنائبين للرئيس.وكان أبي أحمد قد تعهد بافتتاح المؤتمر يوم الجمعة "بالعمل مع الأحزاب المتنافسة لضمان إثيوبيا أفضل"، مضيفا، "سنقوم بإحضار قادة وأعضاء آخرين من الأحزاب السياسية المتنافسة إلى المناصب القيادية الحكومية لتعزيز مشاركتهم في الأنشطة العامة للبلاد".ويعد المؤتمر الأول لحزب الازدهار بإثيوبيا، الذي انطلق الجمعة، ويستمر لثلاثة أيام، بمشاركة 1600 من عضوية الحزب، هو الأول منذ تشكله في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2019 ، بعد اندماج 8 أحزاب كانت تشكل حزب "الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية" التي تصدرت الحكم في إثيوبيا لنحو 27 عاما.ورغم أن إثيوبيا أجرت انتخاباتها التشريعية، التي فاز فيها حزب الازدهار، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء آبي أحمد، في يونيو/حزيران الماضي، إلا أن الانتخابات لم تجرى في إقليم تيغراي أيضا بسبب الحرب والأوضاع الأمنية في المنطقة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
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إثيوبيا.. الحزب الحاكم ينتخب آبي أحمد رئيسا
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انتخب حزب الازدهار الحاكم رئيس الوزراء آبي أحمد رئيسا للحزب خلال المؤتمر الأول للحزب، اليوم السبت.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت إذاعة "فانا" الإثيوبية أن حزب الازدهار انتخب آبي أحمد رئيسا، فيما انتخب وزير الخارجية دمقي مقونن، ورئيس مكتب الحزب، آدم فرح، كنائبين للرئيس.
وكان أبي أحمد قد تعهد بافتتاح المؤتمر يوم الجمعة "بالعمل مع الأحزاب المتنافسة لضمان إثيوبيا أفضل"، مضيفا، "سنقوم بإحضار قادة وأعضاء آخرين من الأحزاب السياسية المتنافسة إلى المناصب القيادية الحكومية
لتعزيز مشاركتهم في الأنشطة العامة للبلاد".
ويعد المؤتمر الأول لحزب الازدهار بإثيوبيا، الذي انطلق الجمعة، ويستمر لثلاثة أيام، بمشاركة 1600 من عضوية الحزب، هو الأول منذ تشكله في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2019 ، بعد اندماج 8 أحزاب كانت تشكل حزب "الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية" التي تصدرت الحكم في إثيوبيا لنحو 27 عاما.
ورغم أن إثيوبيا أجرت انتخاباتها التشريعية، التي فاز فيها حزب الازدهار، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء آبي أحمد، في يونيو/حزيران الماضي، إلا أن الانتخابات لم تجرى في إقليم تيغراي أيضا بسبب الحرب والأوضاع الأمنية
في المنطقة.