عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220312/إسرائيل-ترفع-حالة-التأهب-على-حدودها-الشمالية-خوفا-من-هجوم-انتقامي-إيراني-1059809813.html
إسرائيل ترفع حالة التأهب على حدودها الشمالية خوفا من هجوم انتقامي إيراني
إسرائيل ترفع حالة التأهب على حدودها الشمالية خوفا من هجوم انتقامي إيراني
رفعت إسرائيل حالة التأهب على حدودها الشمالية، خوفا من هجوم انتقامي إيراني بعد مقتل عنصرين من الحرس الثوري في قصف إسرائيلي استهدف محيط العاصمة السورية دمشق... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T15:28+0000
2022-03-12T15:28+0000
إيران
الحرس الثوري الإيراني
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1b/1046118164_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_574bab41658bd2fe6d62d9902a76f50b.jpg
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، اليوم السبت: "رفعت المؤسسة الأمنية مستوى التأهب في الشمال إثر هجوم دمشق المنسوب لإسرائيل والذي قتل فيه ضابطان إيرانيان".وأضافت: "في أنظمة الدفاع الجوي وسلاح الطيران والاستخبارات يستعدون تحسبا لرد من قبل إيران التي لديها حساب مفتوح مع إسرائيل".وتابعت القناة: "رفعت منظومة الدفاع الإسرائيلية مستوى اليقظة في الساحة الشمالية خوفا من تنفيذ هجوم على الحدود أو إطلاق صواريخ".وقالت إنه على نحو غير معتاد، أعلنت إيران الأسبوع الماضي مقتل اثنين من ضباطها في العاصمة السورية دمشق عقب قصف صاروخي منسوب لإسرائيل.والثلاثاء الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل ضابطين من عناصره ضمن المدافعين عن "المراقد المقدسة" في قصف إسرائيلي على ريف دمشق قبل ذلك بيوم واحد.وأوضح الحرس الثوري في بيان، على ما أفادت به وقتها وكالة "فارس" أن القتيلين هما العقيد حرس إحسان كربلائي بور والعقيد حرس مرتضى سعيد نجاد، متوعدا بأن يدفع "الكيان الصهيوني (إسرائيل) ثمن هذه الجريمة".
https://arabic.sputniknews.com/20220308/الحرس-الثوري-الإيراني-يتوعد-إسرائيل-بالثأر-لمقتل-2-من-أفراده-في-سوريا-1059644193.html
إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1b/1046118164_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_65b03b9a2b1b2977b14a7ef283b2ecb7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, الحرس الثوري الإيراني, إسرائيل

إسرائيل ترفع حالة التأهب على حدودها الشمالية خوفا من هجوم انتقامي إيراني

15:28 GMT 12.03.2022
© AFP 2022 / Jalaa Mareyالحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 27 يوليو 2020
الحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© AFP 2022 / Jalaa Marey
تابعنا عبرGoogle news
رفعت إسرائيل حالة التأهب على حدودها الشمالية، خوفا من هجوم انتقامي إيراني بعد مقتل عنصرين من الحرس الثوري في قصف إسرائيلي استهدف محيط العاصمة السورية دمشق الأسبوع الماضي.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، اليوم السبت: "رفعت المؤسسة الأمنية مستوى التأهب في الشمال إثر هجوم دمشق المنسوب لإسرائيل والذي قتل فيه ضابطان إيرانيان".
وأضافت: "في أنظمة الدفاع الجوي وسلاح الطيران والاستخبارات يستعدون تحسبا لرد من قبل إيران التي لديها حساب مفتوح مع إسرائيل".
وتابعت القناة: "رفعت منظومة الدفاع الإسرائيلية مستوى اليقظة في الساحة الشمالية خوفا من تنفيذ هجوم على الحدود أو إطلاق صواريخ".
وقالت إنه على نحو غير معتاد، أعلنت إيران الأسبوع الماضي مقتل اثنين من ضباطها في العاصمة السورية دمشق عقب قصف صاروخي منسوب لإسرائيل.
جنود تابعين لقوات الحرس الثوري الإيراني على متن سفينة حربية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل بالثأر لمقتل 2 من أفراده في سوريا
8 مارس, 20:29 GMT
والثلاثاء الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل ضابطين من عناصره ضمن المدافعين عن "المراقد المقدسة" في قصف إسرائيلي على ريف دمشق قبل ذلك بيوم واحد.
وأوضح الحرس الثوري في بيان، على ما أفادت به وقتها وكالة "فارس" أن القتيلين هما العقيد حرس إحسان كربلائي بور والعقيد حرس مرتضى سعيد نجاد، متوعدا بأن يدفع "الكيان الصهيوني (إسرائيل) ثمن هذه الجريمة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السابع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:43 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала