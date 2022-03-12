https://arabic.sputniknews.com/20220312/الجيش-الروسي-يسيطر-على-مطار-عسكري-آخر-في-أوكرانيا-فيديو-1059799561.html
الجيش الروسي يسيطر على مطار عسكري آخر في أوكرانيا... فيديو
الجيش الروسي يسيطر على مطار عسكري آخر في أوكرانيا... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن العسكريين الروس سيطروا على مطار عسكري آخر في أوكرانيا خلال عملية عسكرية خاصة. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T12:00+0000
2022-03-12T12:00+0000
2022-03-12T12:00+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
الجيش الروسي
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق هبوط القوات التكتيكية المحمولة جوا على أرض المطار.ونزل المظليون من طائرات هليكوبتر، وقاموا بتنظيم دفاع دائري حول المطار، وبعد ذلك قاموا بتأمين استقبال قوات الهبوط القوات الرئيسية.وأوضحت الإدارة العسكرية الروسية أنه "عند تحديد المهام ، أولى القادة اهتماما خاصا لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين، فضلاً عن سلامة ممتلكاتهم الموجودة قرب منطقة المطار".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الجيش الروسي
الجيش الروسي يسيطر على مطار عسكري آخر في أوكرانيا... فيديو
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن العسكريين الروس سيطروا على مطار عسكري آخر في أوكرانيا خلال عملية عسكرية خاصة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق هبوط القوات التكتيكية المحمولة جوا على أرض المطار
.
ونزل المظليون من طائرات هليكوبتر، وقاموا بتنظيم دفاع دائري حول المطار، وبعد ذلك قاموا بتأمين استقبال قوات الهبوط القوات الرئيسية.
وأوضحت الإدارة العسكرية الروسية أنه "عند تحديد المهام ، أولى القادة اهتماما خاصا لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين، فضلاً عن سلامة ممتلكاتهم الموجودة قرب منطقة المطار".
وبدأت روسيا
عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.