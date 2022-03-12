https://arabic.sputniknews.com/20220312/الدفاع-الروسية-تنشر-فيديو-يوثق-لحظة-تدمير-مستودع-للذخيرة-في-أوكرانيا-1059803022.html
الدفاع الروسية تنشر فيديو يوثق لحظة تدمير مستودع للذخيرة في أوكرانيا
الدفاع الروسية تنشر فيديو يوثق لحظة تدمير مستودع للذخيرة في أوكرانيا
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق لحظة تدمير مستودع للذخيرة في أوكرانيا. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T13:13+0000
2022-03-12T13:13+0000
2022-03-12T13:13+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
الجيش الروسي
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ويظهر مقطع الفيديو الجيش الأوكراني وهو يفرغ الذخيرة من سيارة إلى مبنى المستودع، وبعد اكتمال التفريغ، دمر المستودع بضربة عالية الدقة.وشنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط. حيث وصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، مشيرا إلى سعيه لتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الجيش الروسي
الدفاع الروسية تنشر فيديو يوثق لحظة تدمير مستودع للذخيرة في أوكرانيا
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق لحظة تدمير مستودع للذخيرة في أوكرانيا.
ويظهر مقطع الفيديو
الجيش الأوكراني وهو يفرغ الذخيرة من سيارة إلى مبنى المستودع، وبعد اكتمال التفريغ، دمر المستودع بضربة عالية الدقة.
وشنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا
في 24 فبراير/شباط. حيث وصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، مشيرا إلى سعيه لتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.