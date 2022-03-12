https://arabic.sputniknews.com/20220312/السعودية-تكشف-الحد-الأدنى-لأعمارالأطفال-للحصول-على-تصاريح-العمرة-والصلاة-في-الروضة-الشريفة-فيديو-1059793855.html

السعودية تكشف الحد الأدنى لأعمارالأطفال للحصول على تصاريح العمرة والصلاة في الروضة الشريفة... فيديو

السعودية تكشف الحد الأدنى لأعمارالأطفال للحصول على تصاريح العمرة والصلاة في الروضة الشريفة... فيديو

أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن أن "الحد الأدنى للأطفال لإصدار تصاريح العمرة في الحرم المكي والصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي هو 5 سنوات". 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T09:50+0000

2022-03-12T09:50+0000

2022-03-12T09:50+0000

أخبار السعودية اليوم

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وكشف وكيل وزارة الحج والعمرة هشام بن عبد المنعم بن سعيد، في مداخلة مع قناة السعودية، أنه "وبعد إلغاء التصاريح الخاصة بدخول ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي لأداء الصلاة فيسمح لجميع الأطفال المرافقين لذويهم بدخول الحرمين الشريفين، وذلك لأنه تم إلغاء التصاريح الخاصة بأداء الصلاة فيهما".وحول ضرورة تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا) في المرحلة الحالية خصوصا بعد رفع الإجراءات الاحترازية، قال هشام بن عبد المنعم، إن "للتطبيقين ضرورة تنظيمية في عملية تحسين تجربة ضيوف الرحمن الرقمية، والتحكم في الأفواج، وإتاحة الخيار لضيوف الرحمن عند التخطيط والحجز المسبق لأداء العمرة، ومعرفة مدى الطاقة الاستيعابية والكثافة العددية وفق الألوان في التطبيقين".وفي وقت سابق، نشرت المديرية العامة للجوازات، اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة العربية السعودية، وذلك في ظل إجراءات المملكة بشأن فيروس كورونا.وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن اشتراطات سفر المواطنين تشمل "تلقي ثلاث جرعات أو في حال لم يمضِ أكثر من ثلاثة أشهر على تلقي الجرعة الثانية يُستثنى من ذلك الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا".واشترطت المديرية حصول الفئة العمرية الأقل من 16 عامًا على جرعتين من لقاح كورونا، ويشترط على الفئة العمرية الأقل من 12 عامًا وجود بوليصة تأمين ضد الفيروس.وأعلنت المديرية العامة للجوازات، في وقت سابق، رفع حظر سفر السعوديين إلى مملكة تايلاند، والسماح للتايلنديين بدخول المملكة.

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أخبار السعودية اليوم