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الصين تغلق أحد مدنها البالغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة بعد ارتفاع إصابات كورونا
الصين تغلق أحد مدنها البالغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة بعد ارتفاع إصابات كورونا
أصدرت الصين أوامر، اليوم الجمعة، بإغلاق مدينة تشانغتشون الشمالية الشرقية، البالغ عدد سكانها 9 ‏ملايين نسمة، وسط ارتفاع جديد في حالات (كوفيد-19) في المنطقة... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T12:13+0000
2022-03-12T12:13+0000
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وطلبت السلطات الصينية من سكان تشانغتشون البقاء في المنزل، مع السماح لأحد أفراد الأسرة بالخروج لشراء الطعام والضروريات الأخرى كل يومين، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.كما أخضعت الصين جميع سكان المدينة لثلاث جولات من اختبارات "كورونا" الجماعية، كما أغلقت الشركات غير الأساسية وتعليق روابط النقل.وتُظهر عمليات الإغلاق الأخيرة أن الصين تتمسك بالنهج القاسي تجاه وباء "كورونا" الذي فرضته على مدار العامين الماضيين، على الرغم من وجود بعض المؤشرات السابقة بأن السلطات ستنفذ المزيد التدابير المستهدفة.وأبلغت الصين، أمس الجمعة، عن 397 حالة أخرى لانتقال العدوى محليا على مستوى البلاد، 98 منها في مقاطعة جيلين التي تحيط بمدينة تشانغتشون، مركز صناعة السيارات في البلاد.وتم فصل مسؤولي جامعة جيلين للعلوم والتكنولوجيا الزراعية، بعد الإبلاغ عن مجموعة من الإصابات في الحرم الجامعي، وشكا الطلاب على وسائل التواصل الاجتماعي من أن أولئك الذين ثبتت إصابتهم كانوا محبوسين في مكتبات المدارس والمباني الأخرى في ظروف سيئة.وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أغلقت الصين مدينة شيان التي يقطنها 13 مليون شخص، وقامت بتطهيرها بعد تفشي متحور "دلتا".
https://arabic.sputniknews.com/20220311/رئيس-الوزراء-الصيني-بكين-لديها-رأيها-الخاص-وهي-مستعدة-للعب-دور-إيجابي-في-عودة-السلام-1059746342.html
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الصين, العالم, فيروس كورونا

الصين تغلق أحد مدنها البالغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة بعد ارتفاع إصابات كورونا

12:13 GMT 12.03.2022
© AFP 2022 / STRإغلاق مدينة شيان في الصين بعد تفشي فيروس كورونا، ديسمبر 2021
إغلاق مدينة شيان في الصين بعد تفشي فيروس كورونا، ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
إغلاق مدينة شيان في الصين بعد تفشي فيروس كورونا، ديسمبر 2021
© AFP 2022 / STR
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أصدرت الصين أوامر، اليوم الجمعة، بإغلاق مدينة تشانغتشون الشمالية الشرقية، البالغ عدد سكانها 9 ‏ملايين نسمة، وسط ارتفاع جديد في حالات (كوفيد-19) في المنطقة المرتبطة بانتشار متحور ‏‏"أوميكرون".‏
وطلبت السلطات الصينية من سكان تشانغتشون البقاء في المنزل، مع السماح لأحد أفراد الأسرة بالخروج لشراء الطعام والضروريات الأخرى كل يومين، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
كما أخضعت الصين جميع سكان المدينة لثلاث جولات من اختبارات "كورونا" الجماعية، كما أغلقت الشركات غير الأساسية وتعليق روابط النقل.
الجلسة الثانية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين 25 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الصين: العقوبات ستؤثر سلبا على انتعاش الاقتصاد العالمي وعلى جميع البلدان
أمس, 02:53 GMT
وتُظهر عمليات الإغلاق الأخيرة أن الصين تتمسك بالنهج القاسي تجاه وباء "كورونا" الذي فرضته على مدار العامين الماضيين، على الرغم من وجود بعض المؤشرات السابقة بأن السلطات ستنفذ المزيد التدابير المستهدفة.
وأبلغت الصين، أمس الجمعة، عن 397 حالة أخرى لانتقال العدوى محليا على مستوى البلاد، 98 منها في مقاطعة جيلين التي تحيط بمدينة تشانغتشون، مركز صناعة السيارات في البلاد.
وتم فصل مسؤولي جامعة جيلين للعلوم والتكنولوجيا الزراعية، بعد الإبلاغ عن مجموعة من الإصابات في الحرم الجامعي، وشكا الطلاب على وسائل التواصل الاجتماعي من أن أولئك الذين ثبتت إصابتهم كانوا محبوسين في مكتبات المدارس والمباني الأخرى في ظروف سيئة.
وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أغلقت الصين مدينة شيان التي يقطنها 13 مليون شخص، وقامت بتطهيرها بعد تفشي متحور "دلتا".
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