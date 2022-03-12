https://arabic.sputniknews.com/20220312/الصين-تغلق-أحد-مدنها-البالغ-عدد-سكانها-9-ملايين-نسمة-بعد-ارتفاع-إصابات-كورونا-1059800564.html

الصين تغلق أحد مدنها البالغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة بعد ارتفاع إصابات كورونا

الصين تغلق أحد مدنها البالغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة بعد ارتفاع إصابات كورونا

أصدرت الصين أوامر، اليوم الجمعة، بإغلاق مدينة تشانغتشون الشمالية الشرقية، البالغ عدد سكانها 9 ‏ملايين نسمة، وسط ارتفاع جديد في حالات (كوفيد-19) في المنطقة... 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T12:13+0000

2022-03-12T12:13+0000

2022-03-12T12:13+0000

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فيروس كورونا

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وطلبت السلطات الصينية من سكان تشانغتشون البقاء في المنزل، مع السماح لأحد أفراد الأسرة بالخروج لشراء الطعام والضروريات الأخرى كل يومين، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.كما أخضعت الصين جميع سكان المدينة لثلاث جولات من اختبارات "كورونا" الجماعية، كما أغلقت الشركات غير الأساسية وتعليق روابط النقل.وتُظهر عمليات الإغلاق الأخيرة أن الصين تتمسك بالنهج القاسي تجاه وباء "كورونا" الذي فرضته على مدار العامين الماضيين، على الرغم من وجود بعض المؤشرات السابقة بأن السلطات ستنفذ المزيد التدابير المستهدفة.وأبلغت الصين، أمس الجمعة، عن 397 حالة أخرى لانتقال العدوى محليا على مستوى البلاد، 98 منها في مقاطعة جيلين التي تحيط بمدينة تشانغتشون، مركز صناعة السيارات في البلاد.وتم فصل مسؤولي جامعة جيلين للعلوم والتكنولوجيا الزراعية، بعد الإبلاغ عن مجموعة من الإصابات في الحرم الجامعي، وشكا الطلاب على وسائل التواصل الاجتماعي من أن أولئك الذين ثبتت إصابتهم كانوا محبوسين في مكتبات المدارس والمباني الأخرى في ظروف سيئة.وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أغلقت الصين مدينة شيان التي يقطنها 13 مليون شخص، وقامت بتطهيرها بعد تفشي متحور "دلتا".

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