https://arabic.sputniknews.com/20220312/الهند-الصاروخ-الذي-أطلق-تجاه-باكستان-نتيجة-خطأ-بمنظومة-الإطلاق-1059788673.html

الهند: الصاروخ الذي أطلق تجاه باكستان نتيجة خطأ بمنظومة الإطلاق

الهند: الصاروخ الذي أطلق تجاه باكستان نتيجة خطأ بمنظومة الإطلاق

أعلنت مصادر خاصة لـ"سبوتنك"، اليوم الجمعة، أن الهند أعلنت بأن الصاروخ الذي أطلق تجاه باكستان هو نتيجة خطأ في منظومة الإطلاق. 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T03:40+0000

2022-03-12T03:40+0000

2022-03-12T03:40+0000

أخبار الهند اليوم

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إسلام آباد - سبوتنيك. وأفادت مصادر باكستانية مطلعة وموثوقة " لـ"سبوتنك"، بأن "الحكومة الباكستانية طلبت توضيحاً من نظيرتها الهندية حول إطلاق صاروخ باليستي هندي تجاه الأراضي الباكستانية، والتي أسقطته منظومة الدفاع الباكستانية داخل الأراضي الباكستانية". وقال المصدر إن "الهند في توضيحها لعملية الإطلاق أكدت بأنها كانت نتيجة لخطأ فني في منظومة التحكم للصواريخ الباليستية الهندية، وأن الحكومة الهندية شكلت لجنة قضائية وعسكرية لتقصي حقيقة ما وقع واعتبرت هذا الخطأ بأنه أمر خطير ويجب التعامل معه بشكل حازم"،وقالت الهند في توضيحها، بأن "الصاروخ لم يوقع أي خسائر في الأرواح على الجانب الباكستاني"، فيما أكد المصدر بأن الجانب الباكستاني يتعامل مع هذا الأمر بشكل جدي وخطير حيث إن التبرير الهندي يعتبره الباكستانيون، بأن النظام الصاروخي الهندي به خلل كبير وخاصة تلك الأنظمة التي تتحكم في نظم الصواريخ الباليستية النووية.وأردف المصدر قائلا بأن "المخاوف الباكستانية تكمن في حدوث خطأ عفوي كالذي تدعيه الهند في هذه الواقعة وأن مثل هذا الخطأ قد يحدث في القيادة الاستراتيجية الهندية التي تتحكم في الصواريخ التي تحمل رؤوس نووية والتي تضعه الهند دائماً على أهبة الاستعداد وهذا يعني بأن المنطقة تقع على صفيح خطير من أخطاء مماثلة قد تقع في المنظومة الهندية".وتحدثت "سبوتنك" مع البروفيسور الدكتور راجا قيصر أحمد الأستاذ المساعد للعلوم السياسية والمتخصص في الشؤون الهندية الذي سألته عن تداعيات هذا الحدث ومدى مصداقيته وقوة التحكم الاستراتيجي الهندي في منظومة الصواريخ الهندية، فقال "إنني أعتقد أن التبرير الهندي غير مقبول بالنسبة للجانب الباكستاني، خاصة وأن الرد الهندي جاء بعد فترة طويلة من الحدث لأن خطورة الحادثة لم تقدرها الهند بشكل صحيح، لأن مثل هذه الأخطاء قد تؤدي إلى كوارث وأن نيودلهي كان عليها أن تعلم الجانب الباكستاني بأن الحادث نجم عن خطأ فور وقوعه وليس بعد يوم واحد، وهذا الحادث يعكس حقيقتين الأولى، أن هناك خللاً حقيقياً في منظومة الدفاع الصاروخية الهندية والثاني، هو أن القيادة الهندية كانت تختبر مدى استعداد الجانب الباكستاني لاستقبال أي هجوم مفاجئ من الناحية الشرقية للهند".وأضاف الخبير: "أعتقد بأن الوضع قد لا يتطور عسكرياً لأن الجانبين لديهما خاصة التحكم في أي عملية للتصعيد العسكري بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بأي صدام عسكري تقليدي، ولكن يجب على إسلام آباد أن تتعامل مع الوضع والحادث بشكل جدي وأن الرد الباكستاني على عملية إسقاط الصاروخ يعكس مدى جاهزية اعتراض أي هجوم صاروخي من قبل الهند".وأعلنت وزارة الدفاع الهندية، الجمعة، عن إطلاق صاروخ على باكستان بشكل غير مقصود، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا بالحادث.

https://arabic.sputniknews.com/20220311/-الدفاع-الهندية-تؤكد-إطلاق-صاروخ-عرضي-على-باكستان--1059768971.html

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أخبار الهند اليوم