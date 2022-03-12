عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220312/برصيد-807-أهداف-رونالدو-أفضل-هداف-في-التاريخ--1059823392.html
برصيد 807 أهداف.. رونالدو أفضل هداف في التاريخ
برصيد 807 أهداف.. رونالدو أفضل هداف في التاريخ
بتسجيله هاتريك في مرمى توتنهام، اليوم السبت، في المرحلة الـ 29 من الدوري الانجليزي لكرة القدم، أصبح مهاجم مانشستر يونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل هداف... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T21:57+0000
2022-03-12T21:57+0000
رونالدو البرازيلي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1050012932_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_8abfc60e231874676f97a28e2957fcc8.jpg
وبإحراز أهدافه الثلاثة ترتفع غلة اللاعب الدولي رونالدو إلى 807 أهداف، ليمحو الرقم السابق وهو 805 أهداف للاعب النمسوي التشيكوسلوفاكي جوزيف بيكان والذي اعتبر حتى اليوم من قبل مصادر عدة الهداف التاريخي، بحسب "فرانس برس".وفي أوائل كانون الأول/ديسمبر الماضي، وصل الدولي رونالدو حاجز 800 هدف بثنائية في مرمى أرسنال 3-2.وأحرز رونالدو الحاصل على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات 691 هدفا مع أنديته سبورتينغ البرتغالي ومانشستر يونايتد في فترتين وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، و 115 هدفا مع منتخب بلاده حيث يعتبر أيضا هدافه التاريخي.ووفقا لبيانات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فإن بيكان المتوفى في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، أحرز 805 أهداف في الفترة بين 1931 و1955.من جانبه، يؤكد الأسطورة البرازيلية بيليه على حسابه على "إنستغرام" أن إجمالي عدد الأهداف التي سجلها خلال مسيرته هو 1283 مع احتساب عدد من المباريات غير الرسمية. لكن معظم المصادر تتفق على إحصاء 767 هدفا لـ "الملك" بيليه خلال المباريات الرسمية.من جهته، يؤكد البرازيلي الآخر الدولي السابق روماريو (55 عاماً)، أنه سجل "غلة شخصية" برصيد 1000 هدف، وذلك بحساب الأهداف التي سجلها في فئات الشباب والمباريات الودية والاستعراضية، فيما تشير مصادر أخرى إلى تسجيله 772 هدفاً.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/كريستيانو-رونالدو-يغيب-عن-ديربي-مانشستر-1059545253.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1050012932_0:0:2000:1501_1920x0_80_0_0_0db98a54fd3beb6220a8544d8a7f7d01.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رونالدو البرازيلي

برصيد 807 أهداف.. رونالدو أفضل هداف في التاريخ

21:57 GMT 12.03.2022
© AFP 2022 / ANDREW YATESالبرتغالي كريستيانو رونالدو
البرتغالي كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© AFP 2022 / ANDREW YATES
تابعنا عبرGoogle news
بتسجيله هاتريك في مرمى توتنهام، اليوم السبت، في المرحلة الـ 29 من الدوري الانجليزي لكرة القدم، أصبح مهاجم مانشستر يونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل هداف في التاريخ في المباريات الرسمية.
وبإحراز أهدافه الثلاثة ترتفع غلة اللاعب الدولي رونالدو إلى 807 أهداف، ليمحو الرقم السابق وهو 805 أهداف للاعب النمسوي التشيكوسلوفاكي جوزيف بيكان والذي اعتبر حتى اليوم من قبل مصادر عدة الهداف التاريخي، بحسب "فرانس برس".
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أثناء مؤتمر صحفي قبل مباراة البرتغال والمجر في يورو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
كريستيانو رونالدو يغيب عن ديربي مانشستر
6 مارس, 16:31 GMT
وفي أوائل كانون الأول/ديسمبر الماضي، وصل الدولي رونالدو حاجز 800 هدف بثنائية في مرمى أرسنال 3-2.
وأحرز رونالدو الحاصل على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات 691 هدفا مع أنديته سبورتينغ البرتغالي ومانشستر يونايتد في فترتين وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، و 115 هدفا مع منتخب بلاده حيث يعتبر أيضا هدافه التاريخي.
ووفقا لبيانات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فإن بيكان المتوفى في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، أحرز 805 أهداف في الفترة بين 1931 و1955.
من جانبه، يؤكد الأسطورة البرازيلية بيليه على حسابه على "إنستغرام" أن إجمالي عدد الأهداف التي سجلها خلال مسيرته هو 1283 مع احتساب عدد من المباريات غير الرسمية. لكن معظم المصادر تتفق على إحصاء 767 هدفا لـ "الملك" بيليه خلال المباريات الرسمية.
من جهته، يؤكد البرازيلي الآخر الدولي السابق روماريو (55 عاماً)، أنه سجل "غلة شخصية" برصيد 1000 هدف، وذلك بحساب الأهداف التي سجلها في فئات الشباب والمباريات الودية والاستعراضية، فيما تشير مصادر أخرى إلى تسجيله 772 هدفاً.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السابع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:55 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала