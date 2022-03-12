https://arabic.sputniknews.com/20220312/برصيد-807-أهداف-رونالدو-أفضل-هداف-في-التاريخ--1059823392.html
برصيد 807 أهداف.. رونالدو أفضل هداف في التاريخ
برصيد 807 أهداف.. رونالدو أفضل هداف في التاريخ
بتسجيله هاتريك في مرمى توتنهام، اليوم السبت، في المرحلة الـ 29 من الدوري الانجليزي لكرة القدم، أصبح مهاجم مانشستر يونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل هداف... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T21:57+0000
2022-03-12T21:57+0000
2022-03-12T21:57+0000
رونالدو البرازيلي
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وبإحراز أهدافه الثلاثة ترتفع غلة اللاعب الدولي رونالدو إلى 807 أهداف، ليمحو الرقم السابق وهو 805 أهداف للاعب النمسوي التشيكوسلوفاكي جوزيف بيكان والذي اعتبر حتى اليوم من قبل مصادر عدة الهداف التاريخي، بحسب "فرانس برس".وفي أوائل كانون الأول/ديسمبر الماضي، وصل الدولي رونالدو حاجز 800 هدف بثنائية في مرمى أرسنال 3-2.وأحرز رونالدو الحاصل على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات 691 هدفا مع أنديته سبورتينغ البرتغالي ومانشستر يونايتد في فترتين وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، و 115 هدفا مع منتخب بلاده حيث يعتبر أيضا هدافه التاريخي.ووفقا لبيانات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فإن بيكان المتوفى في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، أحرز 805 أهداف في الفترة بين 1931 و1955.من جانبه، يؤكد الأسطورة البرازيلية بيليه على حسابه على "إنستغرام" أن إجمالي عدد الأهداف التي سجلها خلال مسيرته هو 1283 مع احتساب عدد من المباريات غير الرسمية. لكن معظم المصادر تتفق على إحصاء 767 هدفا لـ "الملك" بيليه خلال المباريات الرسمية.من جهته، يؤكد البرازيلي الآخر الدولي السابق روماريو (55 عاماً)، أنه سجل "غلة شخصية" برصيد 1000 هدف، وذلك بحساب الأهداف التي سجلها في فئات الشباب والمباريات الودية والاستعراضية، فيما تشير مصادر أخرى إلى تسجيله 772 هدفاً.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/كريستيانو-رونالدو-يغيب-عن-ديربي-مانشستر-1059545253.html
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رونالدو البرازيلي
برصيد 807 أهداف.. رونالدو أفضل هداف في التاريخ
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بتسجيله هاتريك في مرمى توتنهام، اليوم السبت، في المرحلة الـ 29 من الدوري الانجليزي لكرة القدم، أصبح مهاجم مانشستر يونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل هداف في التاريخ في المباريات الرسمية.
وبإحراز أهدافه الثلاثة ترتفع غلة اللاعب الدولي
رونالدو إلى 807 أهداف، ليمحو الرقم السابق وهو 805 أهداف للاعب النمسوي التشيكوسلوفاكي جوزيف بيكان والذي اعتبر حتى اليوم من قبل مصادر عدة الهداف التاريخي، بحسب "فرانس برس".
وفي أوائل كانون الأول/ديسمبر الماضي، وصل الدولي رونالدو حاجز 800 هدف بثنائية في مرمى أرسنال 3-2.
وأحرز رونالدو الحاصل على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات 691 هدفا مع أنديته سبورتينغ البرتغالي ومانشستر يونايتد في فترتين وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، و 115 هدفا مع منتخب بلاده حيث يعتبر أيضا هدافه التاريخي.
ووفقا لبيانات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فإن بيكان المتوفى في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، أحرز 805 أهداف في الفترة بين 1931 و1955.
من جانبه، يؤكد الأسطورة البرازيلية بيليه على حسابه على "إنستغرام" أن إجمالي عدد الأهداف التي سجلها خلال مسيرته هو 1283 مع احتساب عدد من المباريات غير الرسمية. لكن معظم المصادر تتفق على إحصاء 767 هدفا لـ "الملك" بيليه خلال المباريات الرسمية.
من جهته، يؤكد البرازيلي الآخر الدولي السابق روماريو (55 عاماً)، أنه سجل "غلة شخصية" برصيد 1000 هدف، وذلك بحساب الأهداف التي سجلها في فئات الشباب والمباريات الودية والاستعراضية، فيما تشير مصادر أخرى إلى تسجيله 772 هدفاً.