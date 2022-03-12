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https://arabic.sputniknews.com/20220312/بينيت-يناقش-مع-زيلينسكي-سبل-وقف-الأعمال-القتالية-في-أوكرانيا-1059822379.html
بينيت يناقش مع زيلينسكي سبل وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا
بينيت يناقش مع زيلينسكي سبل وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ناقش مع فلاديمير زيلينسكي سبل وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا والجهود التي تبذلها... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T21:25+0000
2022-03-12T21:25+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
إسرائيل
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تل أبيب– سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب: "مساء اليوم حدث اتصال هاتفي لرئيس الوزراء نفتالي بينيت والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. المكالمة جرت أكثر من ساعة. ناقش الزعماء سبل وقف الأعمال القتالية والجهود التي تبذلها إسرائيل في هذا المجال".وقال زيلينسكي في كلمة له اليوم: "يمكن لإسرائيل أن تعطي ضمانات أمنية"، مضيفا أنه اقترح على رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت "إجراء محادثات في القدس"، حسب ما نقلته وكالة رويترز، وصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وقال الرئيس الأوكراني إنه يأمل أن يكون لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت تأثير إيجابي على المفاوضات مع روسيا في محاولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين البلدين.وتقود إسرائيل جهود وساطة لحل الأزمة الأوكرانية. والسبت الماضي، وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت إلى موسكو والتقى على مدى 3 ساعات الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين.ومنذ ذلك الوقت تحدث زيلينسكي هاتفيا مع بوتين 4 مرات على الأقل للاطلاع على آخر ما أسفرت عنه جهود الوساطة الإسرائيلية.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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روسيا, أخبار أوكرانيا, إسرائيل

بينيت يناقش مع زيلينسكي سبل وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا

21:25 GMT 12.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 3 مارس 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ناقش مع فلاديمير زيلينسكي سبل وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا والجهود التي تبذلها إسرائيل.
تل أبيب– سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب: "مساء اليوم حدث اتصال هاتفي لرئيس الوزراء نفتالي بينيت والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. المكالمة جرت أكثر من ساعة. ناقش الزعماء سبل وقف الأعمال القتالية والجهود التي تبذلها إسرائيل في هذا المجال".
وقال زيلينسكي في كلمة له اليوم: "يمكن لإسرائيل أن تعطي ضمانات أمنية"، مضيفا أنه اقترح على رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت "إجراء محادثات في القدس"، حسب ما نقلته وكالة رويترز، وصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقال الرئيس الأوكراني إنه يأمل أن يكون لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت تأثير إيجابي على المفاوضات مع روسيا في محاولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين البلدين.
وتقود إسرائيل جهود وساطة لحل الأزمة الأوكرانية. والسبت الماضي، وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت إلى موسكو والتقى على مدى 3 ساعات الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين.
وبعد انتهاء زيارته إلى موسكو، غادر بينيت إلى برلين للقاء المستشار الألماني أولاف شولتس، كما هاتف زعماء أوروبيين بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ومنذ ذلك الوقت تحدث زيلينسكي هاتفيا مع بوتين 4 مرات على الأقل للاطلاع على آخر ما أسفرت عنه جهود الوساطة الإسرائيلية.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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