https://arabic.sputniknews.com/20220312/بينيت-يناقش-مع-زيلينسكي-سبل-وقف-الأعمال-القتالية-في-أوكرانيا-1059822379.html

بينيت يناقش مع زيلينسكي سبل وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا

بينيت يناقش مع زيلينسكي سبل وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ناقش مع فلاديمير زيلينسكي سبل وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا والجهود التي تبذلها... 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T21:25+0000

2022-03-12T21:25+0000

2022-03-12T21:25+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

إسرائيل

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تل أبيب– سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب: "مساء اليوم حدث اتصال هاتفي لرئيس الوزراء نفتالي بينيت والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. المكالمة جرت أكثر من ساعة. ناقش الزعماء سبل وقف الأعمال القتالية والجهود التي تبذلها إسرائيل في هذا المجال".وقال زيلينسكي في كلمة له اليوم: "يمكن لإسرائيل أن تعطي ضمانات أمنية"، مضيفا أنه اقترح على رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت "إجراء محادثات في القدس"، حسب ما نقلته وكالة رويترز، وصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وقال الرئيس الأوكراني إنه يأمل أن يكون لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت تأثير إيجابي على المفاوضات مع روسيا في محاولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين البلدين.وتقود إسرائيل جهود وساطة لحل الأزمة الأوكرانية. والسبت الماضي، وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت إلى موسكو والتقى على مدى 3 ساعات الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين.ومنذ ذلك الوقت تحدث زيلينسكي هاتفيا مع بوتين 4 مرات على الأقل للاطلاع على آخر ما أسفرت عنه جهود الوساطة الإسرائيلية.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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