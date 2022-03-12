https://arabic.sputniknews.com/20220312/توقعات-بأن-يخلف-نجل-رئيس-تركمانستان-والده-في-انتخابات-مبكرة-1059790805.html
توقعات بأن يخلف نجل رئيس تركمانستان والده في انتخابات مبكرة
توقعات بأن يخلف نجل رئيس تركمانستان والده في انتخابات مبكرة
تشهد تركمانستان انتخابات رئاسية مبكرة، اليوم السبت، من المتوقع أن يفوز بها سردار، نجل رئيس البلاد الحالي قربان قولي بيردي محمدوف، ليخلف والده في حكم تلك الدولة... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T07:33+0000
2022-03-12T07:33+0000
2022-03-12T07:33+0000
العالم
تركمانستان
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ودعا الرئيس بيردي محمدوف، الذي يتولى السلطة منذ عام 2007، إلى الانتخابات الشهر الماضي، قائلا إنه يريد إفساح المجال لجيل جديد من الزعماء وسرعان ما رشح الحزب الديمقراطي الحاكم ابنه.ويخوض سردار (40 عاما)، الذي سبق أن تمت ترقيته بالفعل إلى منصب نائب لرئيس الوزراء، المنافسة أمام ثمانية مرشحين آخرين، بعضهم من الموظفين العموميين في درجات منخفضة وغير معروفين تقريبا. وقال الرئيس المنتهية ولايته إنه سيظل رئيسا لمجلس الشيوخ بعد تسليم مقعد الرئاسة، وفقا لـ "رويترز". ويوجد في تركمانستان، الجمهورية السوفيتية السابقة المتاخمة لإيران وأفغانستان، رابع أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم وتُصدر الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى الصين وروسيا.وكان مسؤول في اللجنة المركزية للانتخابات في تركمانستان قد صرح في 12 فبراير/شباط، بأن بلاده ستجري انتخابات رئاسية مبكرة بعد أن ألمح الرئيس قربان قولي بردي محمدوف إلى اعتزامه الاستقالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/تركمانستان-تجري-انتخابات-رئاسية-مبكرة-في-12-مارس-1058442086.html
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العالم, تركمانستان
توقعات بأن يخلف نجل رئيس تركمانستان والده في انتخابات مبكرة
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تشهد تركمانستان انتخابات رئاسية مبكرة، اليوم السبت، من المتوقع أن يفوز بها سردار، نجل رئيس البلاد الحالي قربان قولي بيردي محمدوف، ليخلف والده في حكم تلك الدولة الغنية بالغاز الواقعة في آسيا الوسطى والبالغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة.
ودعا الرئيس بيردي محمدوف، الذي يتولى السلطة منذ عام 2007، إلى الانتخابات الشهر الماضي، قائلا إنه يريد إفساح المجال لجيل جديد من الزعماء وسرعان ما رشح الحزب الديمقراطي الحاكم ابنه.
ويخوض سردار (40 عاما)، الذي سبق أن تمت ترقيته بالفعل إلى منصب نائب لرئيس الوزراء، المنافسة أمام ثمانية مرشحين آخرين، بعضهم من الموظفين العموميين في درجات منخفضة وغير معروفين تقريبا. وقال الرئيس المنتهية ولايته إنه سيظل رئيسا لمجلس الشيوخ بعد تسليم مقعد الرئاسة، وفقا لـ "رويترز
".
ويوجد في تركمانستان، الجمهورية السوفيتية السابقة المتاخمة لإيران وأفغانستان، رابع أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم وتُصدر الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى الصين وروسيا.
وكان مسؤول في اللجنة المركزية للانتخابات في تركمانستان
قد صرح في 12 فبراير/شباط، بأن بلاده ستجري انتخابات رئاسية مبكرة
بعد أن ألمح الرئيس قربان قولي بردي محمدوف إلى اعتزامه الاستقالة.