https://arabic.sputniknews.com/20220312/حاكم-دبي-مشيدا-بملك-البحرين-عمر-وعشرة-50-عاما-من-العلاقة-الشخصية--1059810753.html
حاكم دبي مشيدا بملك البحرين: عمر وعشرة.. 50 عاما من العلاقة الشخصية
حاكم دبي مشيدا بملك البحرين: عمر وعشرة.. 50 عاما من العلاقة الشخصية
أشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعلاقته الشخصية بالعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T15:59+0000
2022-03-12T15:59+0000
2022-03-12T15:59+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وكتب حاكم دبي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" اليوم السبت: "مع ملك البحرين اليوم.. الملك الأخ والصديق حمد بن عيسى حفظه الله".وأضاف بن راشد: "خمسين عاما من العلاقة الشخصية والدبلوماسية، والعائلية.. عمر وعشرة، لا تزيد السنين صداقته إلا قيمة".وأرفق حاكم دبي في تغريدته مجموعة من الصور تجمعه بملك البحرين، وضمن هذه الصور، صورتان يقود فيهما حاكم دبي سيارة وإلى جواره العاهل البحريني. وذكرت وسائل إعلام إماراتية أن حاكم دبي التقى اليوم عاهل البحرين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
حاكم دبي مشيدا بملك البحرين: عمر وعشرة.. 50 عاما من العلاقة الشخصية
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أشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعلاقته الشخصية بالعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وكتب حاكم دبي
في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" اليوم السبت: "مع ملك البحرين اليوم.. الملك الأخ والصديق حمد بن عيسى حفظه الله".
وأضاف بن راشد: "خمسين عاما من العلاقة الشخصية والدبلوماسية، والعائلية.. عمر وعشرة، لا تزيد السنين صداقته إلا قيمة".
وأرفق حاكم دبي في تغريدته مجموعة من الصور تجمعه بملك البحرين، وضمن هذه الصور، صورتان يقود فيهما حاكم دبي سيارة وإلى جواره العاهل البحريني. وذكرت وسائل إعلام إماراتية أن حاكم دبي التقى اليوم عاهل البحرين.