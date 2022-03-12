https://arabic.sputniknews.com/20220312/روسكوسموس-توجه-طلبا-للشركاء-في-محطة-الفضاء-الدولية-1059790084.html
روسكوسموس توجه طلبا للشركاء في محطة الفضاء الدولية
روسكوسموس توجه طلبا للشركاء في محطة الفضاء الدولية
وجهت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، صباح اليوم السبت، طلبا رسميا إلى شركائها الموجودين في محطة الفضاء الدولية بإلغاء العقوبات غير القانونية المفروضة عليها. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T06:58+0000
2022-03-12T06:58+0000
2022-03-12T06:58+0000
روسيا
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ونشر موقع وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" بيانا رسميا جاء فيه: "وجه المدير العام للوكالة، دميتري روغوزين، طلبا للشركاء في المحطة الفضائية بإلغاء العقوبات غير القانونية المفروضة على وكالة الفضاء الروسية".وأضاف البيان: "هذا الطلب تم توجيهه لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية التي قامت بفرض عقوبات غير قانونية على الوكالة الروسية".يذكر أن "روسكوسموس" أعلنت، في وقت سابق، تعليق تعاونها مع شركاء أوروبيين ردا على العقوبات الغربية على موسكو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسكوسموس توجه طلبا للشركاء في محطة الفضاء الدولية
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وجهت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، صباح اليوم السبت، طلبا رسميا إلى شركائها الموجودين في محطة الفضاء الدولية بإلغاء العقوبات غير القانونية المفروضة عليها.
ونشر موقع وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" بيانا رسميا جاء فيه: "وجه المدير العام للوكالة، دميتري روغوزين، طلبا للشركاء في المحطة الفضائية بإلغاء العقوبات غير القانونية المفروضة على وكالة الفضاء الروسية".
وأضاف البيان: "هذا الطلب تم توجيهه لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية التي قامت بفرض عقوبات غير قانونية على الوكالة الروسية".
يذكر أن "روسكوسموس" أعلنت
، في وقت سابق، تعليق تعاونها مع شركاء أوروبيين ردا على العقوبات الغربية على موسكو.