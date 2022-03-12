عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220312/قرقاش-يكشف-نهج-الإمارات-في-التعامل-مع-أزمة-تاريخية-كبرى-تهدد-بتداعيات-استثنائية-تطال-كل-الدول-1059795247.html
قرقاش يكشف نهج الإمارات في التعامل مع أزمة تاريخية كبرى تهدد بتداعيات استثنائية تطال كل الدول
قرقاش يكشف نهج الإمارات في التعامل مع أزمة تاريخية كبرى تهدد بتداعيات استثنائية تطال كل الدول
أكد مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية، الدكتور أنور قرقاش، اليوم السبت، أن "العالم يمر ‏بإحدى الأزمات التاريخية الكبرى التي تهدد بتداعيات استثنائية... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T10:10+0000
2022-03-12T10:10+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103783/79/1037837978_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_4862f72bf07b8aa88577f7d6df3eeda1.jpg
وأضاف أنه "في هذه اللحظة الفارقة تتبنى الإمارات نهجا قائما على مبادئ سيادة الدول ونبذ العنف وتغليب العقل والدبلوماسية لخفض التصعيد، إيمانا بالحلول السياسية لتجنب مزيدا من عدم الاستقرار"، وفقا لتغريدة له على موقع "تويتر".وتابع قرقاش في تغريدة أخرى: "وفي ظل هذه الظروف الدولية الصعبة والمعقدة والمعاناة الإنسانية، يبرز التعامل الحكيم لقيادة الإمارات في توازن عقلاني يجمع بين المواقف والمبادئ. موقف سيادي ومستقل للحفاظ على مصالح الدولة والمنطقة، ومنسجم مع قيمنا الداعية إلى الحوار والعمل المشترك وتعزيز السلم والازدهار والتنمية".وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/محمد-بن-راشد-يوجه-رسالة-للعرب-في-التاريخ-الجديد-الذي-يُصنع-الآن-1059586229.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103783/79/1037837978_341:0:3238:2173_1920x0_80_0_0_899a0c8e4f5aa43199352fd3a4a97e15.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا

قرقاش يكشف نهج الإمارات في التعامل مع أزمة تاريخية كبرى تهدد بتداعيات استثنائية تطال كل الدول

10:10 GMT 12.03.2022
© REUTERS / Neil Hallوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
© REUTERS / Neil Hall
تابعنا عبرGoogle news
أكد مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية، الدكتور أنور قرقاش، اليوم السبت، أن "العالم يمر ‏بإحدى الأزمات التاريخية الكبرى التي تهدد بتداعيات استثنائية تطال ‏مختلف الدول".‏
وأضاف أنه "في هذه اللحظة الفارقة تتبنى الإمارات نهجا قائما على مبادئ سيادة الدول ونبذ العنف وتغليب العقل والدبلوماسية لخفض التصعيد، إيمانا بالحلول السياسية لتجنب مزيدا من عدم الاستقرار"، وفقا لتغريدة له على موقع "تويتر".
وتابع قرقاش في تغريدة أخرى: "وفي ظل هذه الظروف الدولية الصعبة والمعقدة والمعاناة الإنسانية، يبرز التعامل الحكيم لقيادة الإمارات في توازن عقلاني يجمع بين المواقف والمبادئ. موقف سيادي ومستقل للحفاظ على مصالح الدولة والمنطقة، ومنسجم مع قيمنا الداعية إلى الحوار والعمل المشترك وتعزيز السلم والازدهار والتنمية".
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
حاكم إمارة دبي، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
محمد بن راشد يوجه رسالة للعرب في "التاريخ الجديد الذي يُصنع الآن"
7 مارس, 16:30 GMT
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السابع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:28 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала