https://arabic.sputniknews.com/20220312/قرقاش-يكشف-نهج-الإمارات-في-التعامل-مع-أزمة-تاريخية-كبرى-تهدد-بتداعيات-استثنائية-تطال-كل-الدول-1059795247.html

قرقاش يكشف نهج الإمارات في التعامل مع أزمة تاريخية كبرى تهدد بتداعيات استثنائية تطال كل الدول

قرقاش يكشف نهج الإمارات في التعامل مع أزمة تاريخية كبرى تهدد بتداعيات استثنائية تطال كل الدول

أكد مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية، الدكتور أنور قرقاش، اليوم السبت، أن "العالم يمر ‏بإحدى الأزمات التاريخية الكبرى التي تهدد بتداعيات استثنائية... 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T10:10+0000

2022-03-12T10:10+0000

2022-03-12T10:10+0000

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وأضاف أنه "في هذه اللحظة الفارقة تتبنى الإمارات نهجا قائما على مبادئ سيادة الدول ونبذ العنف وتغليب العقل والدبلوماسية لخفض التصعيد، إيمانا بالحلول السياسية لتجنب مزيدا من عدم الاستقرار"، وفقا لتغريدة له على موقع "تويتر".وتابع قرقاش في تغريدة أخرى: "وفي ظل هذه الظروف الدولية الصعبة والمعقدة والمعاناة الإنسانية، يبرز التعامل الحكيم لقيادة الإمارات في توازن عقلاني يجمع بين المواقف والمبادئ. موقف سيادي ومستقل للحفاظ على مصالح الدولة والمنطقة، ومنسجم مع قيمنا الداعية إلى الحوار والعمل المشترك وتعزيز السلم والازدهار والتنمية".وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.

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