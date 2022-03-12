قرقاش يكشف نهج الإمارات في التعامل مع أزمة تاريخية كبرى تهدد بتداعيات استثنائية تطال كل الدول
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
أكد مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية، الدكتور أنور قرقاش، اليوم السبت، أن "العالم يمر بإحدى الأزمات التاريخية الكبرى التي تهدد بتداعيات استثنائية تطال مختلف الدول".
وأضاف أنه "في هذه اللحظة الفارقة تتبنى الإمارات نهجا قائما على مبادئ سيادة الدول ونبذ العنف وتغليب العقل والدبلوماسية لخفض التصعيد، إيمانا بالحلول السياسية لتجنب مزيدا من عدم الاستقرار"، وفقا لتغريدة له على موقع "تويتر".
يمر العالم بإحدى الأزمات التاريخية الكبرى التي تهدد بتداعيات استثنائية تطال مختلف الدول، في هذه اللحظة الفارقة تتبنى الإمارات نهجاً قائماً على مبادئ سيادة الدول ونبذ العنف وتغليب العقل والدبلوماسية لخفض التصعيد ايماناً بالحلول السياسية لتجنب مزيداً من عدم الاستقرار 1/2— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 12, 2022
وتابع قرقاش في تغريدة أخرى: "وفي ظل هذه الظروف الدولية الصعبة والمعقدة والمعاناة الإنسانية، يبرز التعامل الحكيم لقيادة الإمارات في توازن عقلاني يجمع بين المواقف والمبادئ. موقف سيادي ومستقل للحفاظ على مصالح الدولة والمنطقة، ومنسجم مع قيمنا الداعية إلى الحوار والعمل المشترك وتعزيز السلم والازدهار والتنمية".
وفي ظل هذه الظروف الدولية الصعبة والمعقدة والمعاناة الإنسانية، يبرز التعامل الحكيم لقيادة الإمارات في توازن عقلاني يجمع بين المواقف والمبادئ. موقف سيادي ومستقل للحفاظ على مصالح الدولة والمنطقة، ومنسجم مع قيمنا الداعية إلى الحوار والعمل المشترك وتعزيز السلم والازدهار والتنمية 2/2— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 12, 2022
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
7 مارس, 16:30 GMT
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.