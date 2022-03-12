https://arabic.sputniknews.com/20220312/مراسل-تلفزيوني-يفاجأ-بوقوع-حادث-سير-خلفه-أثناء-تغطيته-على-الهواء-لحادث-مماثل-فيديو-1059807422.html
مراسل تلفزيوني يفاجأ بوقوع حادث سير خلفه أثناء تغطيته على الهواء لحادث مماثل... فيديو
مراسل تلفزيوني يفاجأ بوقوع حادث سير خلفه أثناء تغطيته على الهواء لحادث مماثل... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حصد أكثر من 2 مليون مشاهدة لمراسل تلفزيوني كان يغطي حادث سير، عندما قاطعه حادث مماثل وقع بعد ظهر يوم الخميس... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T14:34+0000
2022-03-12T14:34+0000
2022-03-12T14:34+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104395/57/1043955728_0:19:1920:1099_1920x0_80_0_0_bd6c276f7434b222b861898d5f01e82f.jpg
ويظهر المراسل، جين كانغ، من محطة "KTLA" الأمريكية وهو يغطي حادث اصطدام كر وفر وقع الشهر الماضي في تقاطع شارعين بجنوب لوس أنجلوس بالقرب من إنغلوود، والتي أشار إلى أنها "واحدة من أخطر الشوارع" في المدينة.وأثناء تقديم كانغ لتقريره التلفزيوني عن الحادث، والذي أودى بحياة رجل أربعيني، فوجئ بسيارتين خلفه وهما تصطدمان ببعضهما البعض، قبل أن تسارع إحداهما بالفرار.وقال ضباط الشرطة إنهم يشتبهون في تورط سائق السيارة الفارة في جريمة سابقة.وتمكنت الشرطة من أخذ لوحة ترخيص سقطت من السيارة الفارة.وأبلغت محطة "KTLA" أنه لم يصب أحد من حادث السير.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104395/57/1043955728_138:0:1846:1281_1920x0_80_0_0_fc3cd50a150af2791ded33c5fd35afc5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مراسل تلفزيوني يفاجأ بوقوع حادث سير خلفه أثناء تغطيته على الهواء لحادث مماثل... فيديو
تابعنا عبر
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حصد أكثر من 2 مليون مشاهدة لمراسل تلفزيوني كان يغطي حادث سير، عندما قاطعه حادث مماثل وقع بعد ظهر يوم الخميس الماضي.
ويظهر المراسل، جين كانغ، من محطة "KTLA" الأمريكية وهو يغطي حادث اصطدام كر وفر وقع الشهر الماضي في تقاطع شارعين بجنوب لوس أنجلوس بالقرب من إنغلوود، والتي أشار إلى أنها "واحدة من أخطر الشوارع" في المدينة.
وأثناء تقديم كانغ لتقريره التلفزيوني عن الحادث، والذي أودى بحياة رجل أربعيني، فوجئ بسيارتين خلفه وهما تصطدمان ببعضهما البعض، قبل أن تسارع إحداهما بالفرار.
وقال ضباط الشرطة إنهم يشتبهون في تورط سائق السيارة الفارة في جريمة سابقة.
وتمكنت الشرطة من أخذ لوحة ترخيص سقطت من السيارة الفارة.
وأبلغت محطة "KTLA" أنه لم يصب أحد من حادث السير.