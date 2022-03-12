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https://arabic.sputniknews.com/20220312/مراسل-تلفزيوني-يفاجأ-بوقوع-حادث-سير-خلفه-أثناء-تغطيته-على-الهواء-لحادث-مماثل-فيديو-1059807422.html
مراسل تلفزيوني يفاجأ بوقوع حادث سير خلفه أثناء تغطيته على الهواء لحادث مماثل... فيديو
مراسل تلفزيوني يفاجأ بوقوع حادث سير خلفه أثناء تغطيته على الهواء لحادث مماثل... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حصد أكثر من 2 مليون مشاهدة لمراسل تلفزيوني كان يغطي حادث سير، ‏عندما قاطعه حادث مماثل وقع بعد ظهر يوم الخميس... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T14:34+0000
2022-03-12T14:34+0000
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ويظهر المراسل، جين كانغ، من محطة "KTLA" الأمريكية وهو يغطي حادث اصطدام كر وفر وقع الشهر الماضي في تقاطع شارعين بجنوب لوس أنجلوس بالقرب من إنغلوود، والتي أشار إلى أنها "واحدة من أخطر الشوارع" في المدينة.وأثناء تقديم كانغ لتقريره التلفزيوني عن الحادث، والذي أودى بحياة رجل أربعيني، فوجئ بسيارتين خلفه وهما تصطدمان ببعضهما البعض، قبل أن تسارع إحداهما بالفرار.وقال ضباط الشرطة إنهم يشتبهون في تورط سائق السيارة الفارة في جريمة سابقة.وتمكنت الشرطة من أخذ لوحة ترخيص سقطت من السيارة الفارة.وأبلغت محطة "KTLA" أنه لم يصب أحد من حادث السير.
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مراسل تلفزيوني يفاجأ بوقوع حادث سير خلفه أثناء تغطيته على الهواء لحادث مماثل... فيديو

14:34 GMT 12.03.2022
CC0 / blickpixel / accidentحادث سيارة
حادث سيارة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
حادث سيارة
CC0 / blickpixel / accident
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حصد أكثر من 2 مليون مشاهدة لمراسل تلفزيوني كان يغطي حادث سير، ‏عندما قاطعه حادث مماثل وقع بعد ظهر يوم الخميس الماضي.‏
ويظهر المراسل، جين كانغ، من محطة "KTLA" الأمريكية وهو يغطي حادث اصطدام كر وفر وقع الشهر الماضي في تقاطع شارعين بجنوب لوس أنجلوس بالقرب من إنغلوود، والتي أشار إلى أنها "واحدة من أخطر الشوارع" في المدينة.
وأثناء تقديم كانغ لتقريره التلفزيوني عن الحادث، والذي أودى بحياة رجل أربعيني، فوجئ بسيارتين خلفه وهما تصطدمان ببعضهما البعض، قبل أن تسارع إحداهما بالفرار.
وقال ضباط الشرطة إنهم يشتبهون في تورط سائق السيارة الفارة في جريمة سابقة.
وتمكنت الشرطة من أخذ لوحة ترخيص سقطت من السيارة الفارة.
وأبلغت محطة "KTLA" أنه لم يصب أحد من حادث السير.
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