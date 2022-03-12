https://arabic.sputniknews.com/20220312/مرشح-الرئاسة-الفرنسية-يتلقى-بيضة-على-رأسه-من-قبل-مسن-فيديو-1059806008.html
مرشح الرئاسة الفرنسية يتلقى بيضة على رأسه من قبل مسن... فيديو
مرشح الرئاسة الفرنسية يتلقى بيضة على رأسه من قبل مسن... فيديو
تلقى مرشح الرئاسة الفرنسية إريك زمور، اليوم السبت، بيضة على رأسه فور خروجه من سيارته قادما إلى إحدى فعاليات الدعاية لحملته الانتخابية في مدينة مواساك بإقليم... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T14:08+0000
2022-03-12T14:08+0000
2022-03-12T14:08+0000
العالم
أخبار فرنسا
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وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمسن فرنسي يبلغ من العمر 70 عاما وهو يقترب من سيارة زمور ويضربه ببيضة على رأسه أثناء خروجه منها رغم إحاطته بحراسه الشخصيين.وعلق زمور على الحادثة قائلا "نرى من أي جانب يأتي العنف" في إشارة إلي أنصار التيارات السياسية الأخرى.وكشف المجلس الدستوري الفرنسي، في وقت سابق، عن لائحة المرشحين للانتخابات الرئاسية الذين حصلوا على 500 توقيع المفروضة للمشاركة في السباق الرئاسي. وأعلن أن 12 مرشحاً سيشاركون في هذا الاستحقاق بينهم 8 رجال و4 نساء.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا
مرشح الرئاسة الفرنسية يتلقى بيضة على رأسه من قبل مسن... فيديو
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تلقى مرشح الرئاسة الفرنسية إريك زمور، اليوم السبت، بيضة على رأسه فور خروجه من سيارته قادما إلى إحدى فعاليات الدعاية لحملته الانتخابية في مدينة مواساك بإقليم تارن وغارون جنوب غربي فرنسا.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمسن فرنسي يبلغ من العمر 70 عاما وهو يقترب من سيارة زمور ويضربه ببيضة على رأسه أثناء خروجه منها رغم إحاطته بحراسه الشخصيين
.
وعلق زمور على الحادثة قائلا "نرى من أي جانب يأتي العنف" في إشارة إلي أنصار التيارات السياسية الأخرى.
وكشف المجلس الدستوري الفرنسي، في وقت سابق، عن لائحة المرشحين للانتخابات الرئاسية
الذين حصلوا على 500 توقيع المفروضة للمشاركة في السباق الرئاسي. وأعلن أن 12 مرشحاً سيشاركون في هذا الاستحقاق بينهم 8 رجال و4 نساء.