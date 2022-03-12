عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220312/مرشح-الرئاسة-الفرنسية-يتلقى-بيضة-على-رأسه-من-قبل-مسن-فيديو-1059806008.html
مرشح الرئاسة الفرنسية يتلقى بيضة على رأسه من قبل مسن... فيديو
مرشح الرئاسة الفرنسية يتلقى بيضة على رأسه من قبل مسن... فيديو
تلقى مرشح الرئاسة الفرنسية إريك زمور، اليوم السبت، بيضة على رأسه فور خروجه من سيارته قادما إلى إحدى فعاليات الدعاية لحملته الانتخابية في مدينة مواساك بإقليم... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T14:08+0000
2022-03-12T14:08+0000
العالم
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1d/1047009827_0:97:3299:1952_1920x0_80_0_0_7c5e77d34de8a13ef049ce30038cb654.jpg
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمسن فرنسي يبلغ من العمر 70 عاما وهو يقترب من سيارة زمور ويضربه ببيضة على رأسه أثناء خروجه منها رغم إحاطته بحراسه الشخصيين.وعلق زمور على الحادثة قائلا "نرى من أي جانب يأتي العنف" في إشارة إلي أنصار التيارات السياسية الأخرى.وكشف المجلس الدستوري الفرنسي، في وقت سابق، عن لائحة المرشحين للانتخابات الرئاسية الذين حصلوا على 500 توقيع المفروضة للمشاركة في السباق الرئاسي. وأعلن أن 12 مرشحاً سيشاركون في هذا الاستحقاق بينهم 8 رجال و4 نساء.
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1d/1047009827_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_a116e995e75a39d93489a0853d5bbb3f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار فرنسا

مرشح الرئاسة الفرنسية يتلقى بيضة على رأسه من قبل مسن... فيديو

14:08 GMT 12.03.2022
© AFP 2022 / Valery Hache الشرطة الفرنسية في موقع هجوم طعن بالسكين أمام كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس، فرنسا 29 أكتوبر 2020
 الشرطة الفرنسية في موقع هجوم طعن بالسكين أمام كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس، فرنسا 29 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© AFP 2022 / Valery Hache
تابعنا عبرGoogle news
تلقى مرشح الرئاسة الفرنسية إريك زمور، اليوم السبت، بيضة على رأسه فور خروجه من سيارته قادما إلى إحدى فعاليات الدعاية لحملته الانتخابية في مدينة مواساك بإقليم تارن وغارون جنوب غربي فرنسا.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمسن فرنسي يبلغ من العمر 70 عاما وهو يقترب من سيارة زمور ويضربه ببيضة على رأسه أثناء خروجه منها رغم إحاطته بحراسه الشخصيين.
وعلق زمور على الحادثة قائلا "نرى من أي جانب يأتي العنف" في إشارة إلي أنصار التيارات السياسية الأخرى.
وكشف المجلس الدستوري الفرنسي، في وقت سابق، عن لائحة المرشحين للانتخابات الرئاسية الذين حصلوا على 500 توقيع المفروضة للمشاركة في السباق الرئاسي. وأعلن أن 12 مرشحاً سيشاركون في هذا الاستحقاق بينهم 8 رجال و4 نساء.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السابع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:31 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала