https://arabic.sputniknews.com/20220312/مقتدى-الصدر-يدعم-تشكيل-حكومة-أغلبية-وطنية-1059818947.html

مقتدى الصدر يدعم تشكيل حكومة أغلبية وطنية

مقتدى الصدر يدعم تشكيل حكومة أغلبية وطنية

عبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، عن دعمه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية. 12.03.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار العراق اليوم

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وكتب الصدر في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية".وكان زعيم التيار الصدري قد عبر في تغريدة مماثلة مؤخرا عن دعمه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية.يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه مصادر سياسية عراقية، اليوم عن طرح اسم محمد جعفر الصدر لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، والتوافق عليه بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والإطار التنسيقي.ويسود الأجواء السياسية في العراق حالة من التفاؤل بعد اتصال جرى أمس الأول (الخميس) بين الصدر وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بعد سنوات من القطعية.وعقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جرى الإعلان عن التحالف الثلاثي الذي يضم الفائزين الثلاثة الأوائل على مستوى المكونات العراقية، وهم التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة السني من أجل الوصول إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية.لكن، رفض الإطار التنسيقي تشكيل حكومة أغلبية من الأحزاب الفائزة في الانتخابات، ودعوته إلى تشكيل حكومة توافقية من جميع الأحزاب، عقد الأمور، وهدد بتفاقم الخلافات على الساحة العراقية واستمرار الجمود السياسي.والإطار التنسيقي هو تحالف يضم الأحزاب الشيعية التي خسرت في الانتخابات الأخيرة، وأعلنت رفضها لنتائجها، ويضم بما في ذلك رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي زعيم ائتلاف "دولة القانون".وسبق أن عرض الصدر على الإطار التنسيقي المشاركة في الحكومة باستثناء المالكي الذي يقاطعه منذ سنوات، عندما كان رئيسا للوزراء (في ولايته الأولى) ونفذ عام 2008 عملية "صولة الفرسان" الأمنية في البصرة والتي قتل خلالها واعتقل المئات من عناصر التيار الصدري.

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أخبار العراق اليوم